und 11. März, jeweils von 9.30 bis 16 Uhr. Die Teilnahme kostet 62 Euro, ermäßigt 42 Euro.

Für Jugendliche ab 14 Jahren ist der Ferienkursus „Der Babysitter-Pass“ gedacht. Er läuft am Montag und Dienstag, 19. und 20. März, von 10 bis 16 Uhr und kostet 55 Euro. In der Reihe Bildungszeit gibt es von Montag bis Freitag, 19. bis 23. März, jeweils von 9 bis 14 Uhr ein „Krafttraining fürs Ich“. Die Teilnahme kostet 103 Euro, ermäßigt 69 Euro. „Lernen will gelernt sein“ heißt es am Montag und Dienstag, 19. und 20. März, von 10 bis 15.30 Uhr. Jugendliche erfahren, welcher Lerntyp sie sind und wie sie ihr Lernen sinnvoll strukturieren können. Die Teilnahme kostet 42 Euro, ermäßigt 28 Euro. Methoden zum Aufbau eines Arbeitsablaufes und zum Umgang mit Lernstoff werden am Freitag, 23. März, von 18 bis 21 Uhr und am Sonnabend, 24. März, von 9.30 bis 16 Uhr vermittelt. Die Teilnahme kostet 36 Euro, ermäßigt 24 Euro.