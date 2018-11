Eine alte Rotbuche am Friedhof Buntentor musste gefällt werden. (Roland Scheitz)

Herr Möller, am Friedhof Buntentor wurde vor Kurzem eine über 150 Jahre alte Buche gefällt. Wie ist das zu rechtfertigen, wenn Bäume doch wichtige Funktionen im Lebensraum Großstadt erfüllen?

Ralf Möller: Diese alte Rotbuche wurde vom Riesenporling befallen. Das ist ein Pilz, der die unterirdischen Wurzeln zerstört. Über dem Boden sind nur seine großen Fruchtkörper zu sehen – die Schädigung sieht man dem Baum nicht an.

Die Wurzeln versorgen den Baum nicht nur mit Wasser und Nährstoffen, sie verankern ihn auch im Boden. Wenn die Wurzeln stärker geschädigt sind, wird der Wurzelteller herausgebrochen, und der Baum kippt.

Nein, diese Art lässt sich nicht bekämpfen. Besonders Buchen, die unter Stress stehen oder sehr alt sind, werden anfällig gegenüber dem Pilz. Wenn der sich im Boden ausgebreitet hat, gibt es keine Rettung mehr für den Baum. Und sobald sich im Boden Risse zeigen, muss er weg.

Zum Beispiel den Brandkrustenpilz, der besonders Linden befällt. Es gibt aber noch mehr Pilze. Wir vom Umweltbetrieb sind gegenüber dieser Art von Schädlingsbefall machtlos, so gern wir die Bäume retten würden.

Auf unserer Homepage kann sich jeder über die Baumfällungen einer Saison von Anfang Oktober bis Ende Februar informieren. Dort sind nicht nur die Straße und der genaue Standort angegeben, sondern es wird auch der Grund genannt, warum der jeweilige Baum gefällt werden muss.

Ralf Möller ist Baumexperte vom Umweltbetrieb Bremen (UBB) und erläutert, warum Fällaktionen notwendig sind, auch wenn ein Baum scheinbar gesund ist.

Der Riesenporling und die Stadtbäume

Mit einem Durchmesser bis zu einem Meter gehört der Riesenporling zu den Giganten unter den Pilzen. Dabei ist das, was auf der Bodenoberfläche zu sehen ist, nur sein Fruchtkörper, der die Sporen zur Vermehrung bildet. Unterirdisch entfaltet der Pilz ein enormes Flechtwerk aus Fäden, die sich vom Holz der Wurzeln ernähren. Der Riesenporling befällt vor allem Rotbuchen und Eichen, aber auch andere Laubbäume. Er gilt als „Schwächeparasit“, der sich geschwächte, geschädigte oder absterbende Wurzeln alter Bäume aussucht. Durch den Befall des Wurzelholzes kann der Pilz die Standfestigkeit der Bäume ernsthaft gefährden. Eine Möglichkeit, ihn zu bekämpfen, gibt es nicht. Darum muss der betroffene Baum gefällt werden, trotz seiner wichtigen Rolle für das Klima.

Bäume in der Großstadt filtern Schadstoffe aus der Luft, speichern Kohlendioxid, kühlen in der Sommerhitze und sind nicht zuletzt Lebensraum für zahlreiche Tierarten. Doch auch Bäume kommen in die Jahre und werden von Krankheiten oder Schädlingen befallen. Dann kann es besonders an Straßen und Wegen gefährlich für die Bevölkerung werden, weil die Bäume zu kippen drohen. Die Verkehrssicherungspflicht schreibt vor, dass Bäume in doppeltem Abstand ihrer Länge zu einem Weg oder einer Straße stehen müssen – ein Baum, der nicht mehr standfest ist, muss aus Sicherheitsgründen beseitigt werden.

Rund 20 Menschen sind beim Umweltbetrieb Bremen für die Kontrolle von Bäumen zuständig. Wenn entschieden wurde, dass gefällt werden muss, löst dies in der Bevölkerung immer wieder Empörung aus – vor allem, wenn dem Baum keinerlei Schädigung oder Krankheit anzusehen ist, sondern die Ursache unsichtbar im Wurzelwerk steckt.

Eine aktuelle Liste anstehender Baumfällungen in Bremen findet sich im Internet unter www.umweltbetrieb-bremen.de.