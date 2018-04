Peterswerder. Vielen Osterspaziergängern wird es an den Feiertagen aufgefallen sein: In der Pauliner Marsch sind vier Kugelahorne gefällt worden. Und das, obwohl bereits die Brut- und Setzzeit angebrochen ist. „Bei den gefällten Bäumen handelt es sich um Kugelahorne (Acer glubosum), die bereits abgestorben sind oder gerade absterben“, sagt Ralf Möller auf Nachfrage. Der Diplom-Ingenieur Landespflege beim Umweltbetrieb Bremen ergänzt, dass der Umweltbetrieb generell Baumfällungen im Zeitraum zwischen Ende Februar und Ende September vermeide. In begründeten Fällen seien aber auch in diesem Zeitraum Fällungen durchaus notwendig, vertretbar und sinnvoll. Aufgrund der niedrigen Temperaturen hätten noch keine Vögel gebrütet. „Außerdem wurden die Bäume auf Niststätten und Bruthöhlen kontrolliert. Als Ersatz für die Ahorne werden vor Ort insgesamt 15 Vogelkirschen (Prunus avium) nachgepflanzt. Diese Bäume sind sehr wertvolle Bienen- und Vogelnährgehölze“, betont der kommissarische Bereichsleiter Grünflächenunterhaltung und Friedhöfe.