Als Solist und Konzertmeister ist der Violinvirtuose Dmitry Sinkovsky mit von der Partie. Heinrich Ignaz Franz von Biber oder Daniel Speer vertonten ungarische oder griechische Tänze, kriegerischen Tumult, Trauergesänge und launige Narrengeschichten für Streichorchester und zwei Sänger. Die Gesangsparts übernehmen Swantje Tams Freier (Sopran) und Sönke Tams Freier (Bass). Tierartige Geräuschkulissen entstammen den Kompositionen von Carlo Farina, einem Italiener, der unter anderem auch in Dresden und Bonn lebte. Karten im Vorverkauf gibt es bei Nordwest Ticket mit Preisen von zehn bis 40 Euro plus Vorverkaufsgebühr. An der Abendkasse kosten die Karten je zwei Euro mehr.