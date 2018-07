Freuen sich, dass die Straßenbauarbeiten nach vierwöchiger Pause wieder anlaufen sollen: Die Anwohnerinnen Edeltraud Baumann und Ruth Müller (von links). (fotos: PETRA STUBBE)

Nun scheint ein Ende der Odyssee in Sicht zu sein. Nach vierwöchiger Pause der Kanalsanierungsarbeiten, in der kein Bauarbeiter in der Westfalensiedlung zu sehen war, soll es ab diesem Montag sehr zur Freude der Anwohnerinnen und Anwohner weitergehen. Das hat Hansewasser zumindest versprochen. Svenja Lienau, stellvertretende Pressesprecherin des Unternehmens, erläutert: „Die Kanalbauarbeiten in der Sauerlandstraße sind abgeschlossen und die Erneuerung der Wasserleitungen durch Wesernetz inzwischen auch. Die Erneuerung der Wasserleitungen haben mehr Zeit in Anspruch genommen als geplant. Durch diesen Umstand und durch die hohe Auslastung der Straßenbaufirma, die für die Herstellung der Straße und der Gehwege zuständig ist, kam es zu Verzögerungen.“ Im Zuge der Straßenbauarbeiten, die nun an diesem Montag beginnen und rund fünf bis sieben Wochen andauern sollen, wird laut Hansewasser die komplette Oberfläche (Sand, Asphalt, Bordsteine) entfernt und die Straße neu gebaut.

Genervte Anwohnerinnen und Anwohner hatten sich zuvor an den Stadtteil-Kurier gewandt und die untragbare Situation geschildert, die ein wenig an die Satire „Der Blaumilchkanal“ von Ephraim Kishon erinnerte. Denn vor einem Monat rissen die Bauarbeiter die Bürgersteige auf, buddelten die Straßen auf, schütteten sie mit Sand wieder zu und waren dann nicht mehr zu sehen. Das hatte eklatante Auswirkungen. Die Westfalensiedlung im verwinkelten Viertel, das im bremischen Volksmund auch liebevoll „Klein Mexiko“ genannt wird, ist in der Regel ein idyllisches Fleckchen Erde mit gepflegten Vorgärtchen. Jetzt zur Sommerzeit würden normalerweise in den Balkonkästen ebenso liebevoll gehegte und gepflegte Blumen blühen. Doch dieser Sommer war für die Anwohnerinnen und Anwohner der Sauerlandstraße und der angrenzenden Bereiche wie der Ruhrstraße eben bislang kein normaler Sommer.

Großer Sandkasten

Besonders misslich war der große Sandkasten, in den sich die Anwohnerinnen und Anwohner zeitweise versetzt fühlten, für drei alte Damen, die auf ihre Rollatoren angewiesen sind. „Versuchen Sie damit mal, durch den Sand zu laufen“, empörte sich eine aufgebrachte Anwohnerin, die namentlich nicht genannt werden möchte. Noch dazu sei durch die Regenfälle in der vergangenen Woche nun Schlamm entstanden, der kaum noch zu queren sei. Davor stellte sich das Szenario wie folgt dar: Der durch die Trockenheit aufgewirbelte Sand landete nicht nur in den Vorgärten, sondern bei geöffneten Fenstern auch in den Häusern.

Und mit noch einem weiteren Problem mussten sich die Anrainer den Schilderungen zufolge herumquälen: Bereits im September vergangenen Jahres wurden nach Aussagen der Anwohnerinnen und Anwohner auf der Dauerbaustelle Parkverbotsschilder aufgestellt. Die berechtigte Frage, die sich ihnen in den vergangenen Monaten stellte: Weshalb werden diese Schilder eigentlich nicht zugeklebt, wenn die Bauarbeiter sowieso nicht vor Ort sind? Und: Wohin mit den Autos der Anwohner, die ja auch irgendwo ihre Einkäufe ausladen müssen? Eine letzte Ausweichmöglichkeit habe da der Parkplatz vor einem benachbarten, großen Lebensmitteldiscounter geboten, weil weitere Parkmöglichkeiten in der Gegend durch andere Baustellen blockiert seien. Auch hier bittet Svenja Lienau um Verständnis: „Aus Gründen der Verkehrssicherheit ist es leider nicht möglich, einen Baustellenbereich vorübergehend für den Autoverkehr zu öffnen, gleiches gilt dann eben auch für das Parkverbot.“ Dass die Kanalsanierungsarbeiten eine Herausforderung sein würden, hatte Ortsamtsleitern Hellena Harttung bereits Mitte 2015, vor dem Startschuss, eingeräumt: „Das wird in diesem Gebiet, das von Kleinteiligkeit geprägt ist, nicht einfach."

1 730 Meter marode Leitungsrohre

Gearbeitet werden kann nur in kurzen Baugruben, damit die Anrainer Zugang zu den Häusern behalten. Dass die Anwohnerinnen und Anwohner der Ruhrstraße und der Wupperstraße am längsten von den Baumaßnahmen betroffen sein werden, war bereits 2015 absehbar. Sie haben über den gesamten Zeitraum entweder Bauverkehr oder eine Baugrube vor der Haustür. Rund 1 730 Meter maroder Leitungsrohre, die noch aus den Jahren 1927/29 stammen, müssen im Zuge der Kanalsanierungsarbeiten in dem verwinkelten Straßennetz von Klein Mexiko ausgetauscht werden. Dazu kommen noch einmal 450 Anschlüsse, die ausgetauscht werden sollen. Das Ganze ist eine konzertierte Aktion, in deren Zuge auch andere Leitungen im gesamten Quartier ausgetauscht werden, wie eben die Wasserleitungen. Zudem werden die Stromleitungen teilweise erneuert, aber auch die Straßen neu gestaltet. Die gesamten Bauarbeiten sollen dann laut Sprecherin Svenja Lienau voraussichtlich im Dezember 2021 abgeschlossen sein.

Abschließend betont Hansewasser-Sprecherin Svenja Lienau: „Natürlich ist es uns sehr wichtig, dass sich die Bremer Bürger und Anwohner einer Baumaßnahme über die Baustellen informieren können. Vor jedem Beginn einer Baumaßnahme informieren wir die Anwohner über ein Anschreiben, in dem auch ein Ansprechpartner zu finden ist." Auf der Hansewasser-Homepage finde man ein Baustellenradar, in dem alle Bauvorhaben mit Ansprechpartner ausführlich aufgelistet seien. Auch über die Telefonnummer 988-111 seien die Mitarbeiter der Kundenbetreuung persönlich erreichbar. Montags bis donnerstags sei dies von 8 bis 16 Uhr und freitags von 8 bis 12 Uhr möglich, danach antworte ein Callcenter.