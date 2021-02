Eine von wenigen öffentlichen Toiletten, die in Bremen noch übrig geblieben sind. (Christina Kuhaupt)

Das Problem fehlender öffentlicher Toiletten ist an manchen Orten der Stadt nicht mehr zu übersehen. Gerade auch an touristischen Hotspots, wie den Arkaden unterhalb der Treppe, die von der Böttcherstraße zur Weser führt. Einige der Einbuchtungen dieser Arkaden sind inzwischen als öffentliche Toilette benutzt worden. Wollen Flaneure an die Weser, müssen sie erst einmal Kothaufen passieren.

Die Weser-Promenade ist seit Monaten, gerade an den Wochenenden, voll von Spaziergängern. Das Problem fehlender öffentlicher Toiletten stinkt inzwischen auch dem Beirat Östliche Vorstadt und zwar gewaltig. In ihrer jüngsten Sitzung beschlossen die Mitglieder des Bauausschusses, das Problem offensiv anzugehen.

Nachdem Umwelt- und Mobilitätssenatorin Maike Schaefer (Grüne) jüngst hatte verlautbaren lassen, wo das Problem wäre, da ohnehin so gut wie gar keine Touristen mehr in der Stadt seien, ruderte nun Alexandra Werwath, Landessprecherin der Bremer Grünen, zurück. Denn die Aussage der Senatorin wurde nicht zuletzt von den Mitgliedern des Bauausschusses als herablassend kritisiert. „Uns war das Problem fehlender öffentlicher Toiletten schon vor der Corona-Pandemie bewusst“, sagte Werwath. Auch Vertreter der Kirche hatten diesen Missstand mit Nachdruck als unwürdig kritisiert, gerade im Hinblick auf die Nöte der Obdachlosen.

Die Liebfrauenkirche hat jetzt ihre Toilettenanlage öffentlich zugänglich gemacht, um in der Innenstadt die größte Toiletten-Not zu lindern. In einem Schreiben wird allerdings darauf hingewiesen, dass Zusatzkosten für die während der Corona-Pandemie täglich mehrmals nötige, intensive hygienische Reinigung anfielen und um Spenden gebeten. Der erhöhte Reinigungsaufwand während der Corona-Krise dürfte generell auch andernorts das Problem sein, betonte Ute Treptow (Die Partei).

Peter Böhme (Linke) machte nun zwei Vorschläge, die auf die Zustimmung der Mitglieder des Bauausschusses trafen: So könnten die Toiletten, die sich hinter dem Gäste-Eingang am Weserstadion befänden, geöffnet werden. Zu prüfen wäre Böhme zufolge auch, ob das Fährhäuschen bei Hal över an der Weser, das nicht mehr genutzt werde, vielleicht schon eine Toilette hat oder ob dort eine Toilette, zumindest für Frauen, eingebaut werden könnte, wie er anregte. Die Stadtteilparlamentarier begrüßten das als Gewinn für die Östliche Vorstadt.

Manuela Jagemann, stellvertretende Ortsamtsleiterin, will nun dementsprechende Schreiben an den SV Werder, aber auch an das Umwelt- und Mobilitätsressort aufsetzen, mit dem dringenden Appell, die Lösung des Problems zu beschleunigen. Auf Anregung von Harald Klussmeier (Grüne) soll zudem bei den Tennisvereinen in der Pauliner Marsch nachgefragt werden, ob sie ihre Toiletten öffentlich zugänglich machen könnten.

Bitte an Senatorin, die Toiletten wieder zu öffnen

Er hat ähnlich wie Peter Böhme bei seinen Rundgängen durch das Quartier festgestellt, dass die wenigen öffentlichen Toiletten, die es überhaupt noch gibt, nicht geöffnet sind, so etwa bei dem Kiosk am Lüneburger Platz oder in der Nähe des Hastedter Osterdeichs. Auch hier soll die Bitte an die Senatorin gehen, die Toiletten umgehend wieder öffnen zu lassen und dafür Sorge zu tragen, dass diese auch regelmäßig gereinigt werden. Die Mitglieder des Bauausschusses waren sich einig, dass das möglich sein müsste, da in der Corona-Krise auch anderweitig viel Geld ausgegeben werde.