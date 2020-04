Gibt die Schlüssel wieder ab: Fabian Hergert wollte eigentlich gemeinsam mit anderen im Buntentor bauen. Nun hat die Baugemeinschaft ihr Projekt gestoppt. (Roland Scheitz)

Der Traum vom gemeinsamen Wohnen ist für die Baugruppe „Neestadt-

huus“ zunächst geplatzt: Vor Kurzem hat sie ihr Baugrundstück im Buntentor, auf dem bereits ein älteres Mehrfamilienhaus steht, an das Investorenpaar Annette und Michael Döring verkauft. Und das, obwohl die Baugruppe bereits die Baugenehmigung in den Händen gehalten hatte. „Wir haben zur Sicherheit nochmals die Baukosten von einem zweiten Architekten durchrechnen lassen und mussten feststellen, dass wir uns die dann deutlich höheren Kosten als Gruppe einfach nicht mehr leisten konnten“, erklärt Fabian Hergert.

Der ehemalige Geschäftsführer der extra gegründeten „Neestadthuus GmbH & Co KG“ bedauert, dass drei Jahre Planung letztendlich nicht zum Ziel geführt haben. „Trotzdem ist es für mich gut zu wissen, dass wir an Menschen verkauft haben, die dort weiterhin gemeinschaftliches Wohnen realisieren wollen“, so Hergert. Für das Ehepaar Döring und ihr Bremer Unternehmen „LRP-Immobilien“ ist das Thema nichts Unbekanntes. Unter anderem im Bremer Westen (Projekte Bunte Berse und Waller Dorf) sowie in Obervieland (Kattenescher Weg) haben sie bereits Mehrgenerations-Wohnen realisiert. Der Unterschied zum ursprünglich geplanten „Neestadthuus“: Anstatt als Baugruppe Eigentum zu erwerben, wohnen bei LRP Immobilien die Wohngruppen als Mietgemeinschaft. „Das ist unser Steckenpferd“, sagt Michel Döring.

Die neuen Eigentümer Annette und Michael Döring zeigen die ehemalige Zimmerei, wo die Gemeinschaftsräume für ihre künftigen Mieter entstehen werden. Mitsprache ist bei deren Gestaltung ausdrücklich erwünscht. (Roland Scheitz)

Nun will das Ehepaar Döring Mieterinnen und Mieter finden, die Lust haben, an der Hardenbergstraße gemeinsam mit anderen ihre Vorstellungen vom gemeinsamen Wohnen zu entwickeln. Egal welcher Herkunft und ob jung oder alt, mit oder ohne Kinder, mit oder ohne Behinderung – ein inklusives Wohnprojekt für eine möglichst vielfältige Schar an Menschen soll es werden. Das steht für die Investoren bereits heute fest. Vielleicht auch deshalb heißt das Projekt zunächst „Buntes Haus“ – bis die Gruppe später entschieden hat, ob sie einen anderen Namen wählen will. Ab sofort können sich Interessierte melden.

„Für uns war der Kauf eine einmalige Chance, weil die Baugenehmigung bereits vorliegt“, sagt Michael Döring. Eine neue zu beantragen sei nicht nötig, „weil wir an den Plänen der Baugruppe nichts Wesentliches ändern werden.“ Das bedeutet, die beiden violetten Mehrfamilienhäuser neben dem Hochbunker werden modernisiert und um eine Etage aufgestockt. Daneben kommt über Eck ein dreigeschossiger Neubau, sodass insgesamt 17 Wohnungen zwischen 49 und 160 Quadratmetern für die künftige Gruppe zur Verfügung stehen werden. Die heutigen Altmieter können nach dem Umbau wieder einziehen. Im September sollen die Bauarbeiten beginnen. Zumindest, wenn die Baubranche bis dahin nicht durch die Corona-Krise noch stärker beeinträchtigt wird.

Mehr zum Thema Gemeinschaftliches Wohnen Wie man im Alter leben will Zum Seniorenheim gibt es eine Alternative: das gemeinschaftliche Wohnen über die Generationsgrenzen ... mehr »

Der Unterschied zu ganz gewöhnlichen Mietwohnungen besteht baulich in den Gemeinschaftsflächen, die an der Hardenbergstraße 12 bis 14 als Laubengänge vor den Wohnungen sowie im Hinterhof als gemeinschaftlich nutzbare Räume realisiert werden. Und natürlich aus der Mietgemeinschaft, die sich vor ihrem Einzug auf Kernpunkte einigt. Zum Beispiel zu Vorstellungen zum Miteinan-

der unter einem Dach bei Wahrung der eigenen Privatsphäre. Oder zu der Frage, wie sie sich als Gruppe im Quartier einbringen möchten.

Außerdem kann die Gruppe i auch Einfluss auf ihren Mietpreis nehmen, verspricht Döring: „Wir verfolgen das Konzept des ‚Offenen Buchs‘. Das bedeutet, dass wir die Kosten, die den Mietpreis bestimmen, absolut transparent machen.“ Der Vorteil sei, „dass die Mieter sich bei ihren Wünschen an den Bau auf das Wesentliche konzentrieren und wir uns nicht den Vorwurf gefallen lassen müssen, mehr Miete als nötig zu verlangen.“ Zusätzlich erhält jede Mietpartei einen langfristigen Nutzungsvertrag sowie Mitbestimmungsrechte im Falle eines Mieterwechsels im Haus.

Mehr zum Thema Ihre Immobilienexperten im Nordkreis Altersgerechtes Wohnen in einem Mehrgenerationenhaus Jung und Alt unter einem Dach: Diese Konstellation war einst eine häufig gewählte Wohnform, ... mehr »

„Für uns ist Augenhöhe mit der Mietgemeinschaft sehr wichtig“, betont Döring. Diesmal laufe aber aufgrund der laufenden Infektionswelle einiges unüblich ab. „Das Coronavirus und die deswegen notwendigen Sicherheitsbestimmungen beeinträchtigen uns dabei, auf normalen Wegen eine Gruppe zu bilden“, sagt Döring. Interessierte sollten sich dennoch per Mail melden. Danach werde man schon Wege finden, wie ein Kennenlernen und gemeinschaftlich getroffene Entscheidungen möglich werden. „Und zur Not fangen wir mit dem Um- und Neubau der Wohnungen schon an und warten noch mit der Ausgestaltung der Gemeinschaftsräume“, sagt Döring.

Letztere finden ihren Platz in einer alten Tischlerei, die von Zimmermeister Gustav Prüser einst im hinteren Grundstücksteil betrieben wurde. 90 Quadratmeter stehen zur Verfügung – für was auch immer die künftigen Mieter es sich wünschen. Eine Werkstatt, ein Partyraum und ein Toberaum für Kinder? Vieles scheint denkbar. Auch Döring ist gespannt, wie das Endergebnis aussehen wird und sagt: „Ende April 2022 wollen wir mit dem Bau fertig sein.“

Weitere Informationen

Wer Interesse an dem Projekt „Buntes Haus“ an der Hardenbergstraße 12-14 hat, schreibt eine Mail an info@lrp-bremen.de. Ein paar Worte über die Vorstellungen zum gemeinschaftlichen Wohnen oder auch zu individuellen Wohnwünschen sind erbeten.