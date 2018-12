Bram van Waardenberg, Künstlername Beam, bei der Ausstellungseröffnung in der Galerie am Schwarzen Meer. (Fotos: Walter Gerbracht)

Sechs leuchtend blinkende Kleidungsstücke hängen und stehen scheinbar zufällig herum. Und doch haben sie etwas gemeinsam – sie sind drahtlos miteinander verbunden: Sie tauschen Daten untereinander aus. Sie kommunizieren miteinander. Es sind smarte Textilien oder E-Textilien.

Zu sehen ist diese Form der Kommunikation derzeit in der Galerie Am Schwarzen Meer. Der Schöpfer dieser Kleidung heißt Bram van Waardenberg. Dessen Künstlername lautet „Beam“. Und Beam nennt die Kommunikation zwischen Kleid, Top und Weste auch „Gespräche“. „Bei Aufregung wird zum Beispiel die Kleidung rot“, sagt er und betont, dass die gesamte Kleidung von ihm selbst entworfen und genäht worden sei: Alles mache er selbst, um alles aufeinander abzustimmen. Sein Traum sei, dass es irgendwann einfacher und schneller geht, sich mit der Kleidung besser als Mensch zu verstehen. Das Ergebnis sind „nicht tragbare Wearables“, die er noch bis zum 23. Dezember in der Ausstellung „Projekt 5/5“ präsentiert.

Beam hat darüber hinaus auch eine Art Handschuh entwickelt, auf dem er durch Druck Reaktionen an und in den Kleidungsstücken erzeugt. „Sie machen nur das, was ich programmiert habe“, erzählt der Künstler, der ind Rotterdamm lebt und ebenfalls an der dortigen Hochschule Design lehrt. Auch einen Abschluss in Astronomie hat er in der Tasche. „Die Entwicklung von E-Textiles ist sehr funktionell. Ich bin Künstler und habe zuvor zehn Jahre lang E-Textiles entwickelt“, erzählt er. Doch von tragbarer Kleidung, den intelligenten Kleidungsstücken ist er dann ein wenig abgekommen: „Wenn man sie nicht-tragbar macht, kann man viel mehr Geschichten erzählen. Die Kleidungsstücke werden dadurch zu Un-Wearables.“ Viele seiner Kollegen würden in der Industrie arbeiten, „doch ich mag lieber Dinge, die nicht tragbar sind.“

Als er damals, vor zehn Jahren, zum ersten Mal einen Kurs zu den smarten Textilien oder E-Textilien-Kursus gegeben habe, habe ihn die Idee sofort angesprochen: „Da gab es Möglichkeiten für mich, die es sonst nicht gegeben hätte. Zuerst musste ich aber erst einmal nähen lernen.“ Sein Traum sei es damals gewesen, dass die eigene Kleidung mit der Kleidung des Gegenübers kommunizieren und sich austauschen würde. „Jetzt bin ich schon ein wenig weiter, meine Kleidung sendet Daten an Teile anderer Kleidung.“

Ein von Beam entworfenes Kleid ist bei genauem Hinsehen mit scheinbar zufällig zusammengesetzten Codes aus Buchstaben und Zahlen versehen: Kein Zufall, wie Beam versichert. Er habe beschriftete mit einem Laser das Kleid mit Daten beschriftet, die während der Explosion einer Supernova erhoben wurden. Ab und an blitzt dann auch das Kleid auf, die anderen Kleider reagieren wiederum mit eigenen Lichteffekten. „Mein Problem ist: Ich finde zu viele Sachen interessant“, sagt Beam.

So etwa auch die Idee des „Kunst-Abos“, die er seit Jahren realisiert. „Seit 25 Jahren erhalten 25 bis 30 Leute, die ein Abo bei mir abgeschlossen haben, zweimal im Jahr von mir ein kleines Kunstwerk“, erläutert Bram van Waardenberg. „Das ist ein wenig wie Crowdfunding. Aber damals gab es das noch nicht.“ Seine Abonenntinnen und Abonennten seien Beam im Laufe der Zeit lieb und teuer geworden. „Meine Freunde, meine Familie“, sagt er. Viele dieser Kunstwerke, die sich Beam eigens von seinen Freunden ausgeliehen hat, sind ebenfalls in der Galerie zu sehen. Das Foto einer abstürzenden chinesischen Raumstation etwa, aufgenommen durch ein Teleskop und aufgebracht auf ein Stück Tuch; dahinter: Blinkende LEDs. Oder eine kleine und feine Pistole, gestrickt und umrahmt mit Erklärungen und Assoziationen.

„Zu jedem Werk gibt es auch eine Beschreibung“, sagt er. 100 Euro kostet solch ein Abo im Jahr. „ich bin sehr vielseitig“, wirbt Beam. Die Auswahl verschiedener Werke scheint das zu belegen. „Für Studenten ist das auch gut, weil ich alle Techniken vermitteln kann“, sagt der Künstler. Insgesamt sehe er seine Kunst als eine Entdeckung des Menschen. „Ich lerne mehr über mich selber. Und mein Ziel ist, dass Menschen mehr über sich und andere Menschen lernen.“

Weitere Informationen

Die Ausstellung „Projekt 5/5“ des Künstlers Beam ist noch bis zum 23. Dezember in der Galerie Am Schwarzen Meer 119/121 zu sehen. Die Öffnungszeiten sind Freitag bis Sonntag von 16 bis 18 Uhr.