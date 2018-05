Genügend Platz zum Toben, wie hier auf dem Spielplatz Robinsöhnchen, das wünschen sich viele Kinder in verdichteten Quartieren. (Dustin Weiss)

Östliche Vorstadt. Für Birgit Menz sind Kinderrechte eine Herzensangelegenheit. Die Linken-Politikerin betonte in der jüngsten Sitzung des Sozialausschusses des Beirates Östliche Vorstadt, wie wichtig ihr im Stadtteil eine angemessene Ausstattung mit Spielflächen ist. Da für Kinder das spontane Spiel im Freien in hausnaher Umgebung von besonderer Bedeutung ist, schreibt die Bremische Landesbauordnung bereits seit 1971 verbindlich vor, dass auch bei der Errichtung von Wohngebäuden mit mehr als drei Wohnungen auf dem Baugrundstück ergänzend private Kinderspielflächen geschaffen werden sollen. Bernd Richter, Geschäftsführer des Landesverbandes von Haus und Grund Bremen, sieht das eher kritisch und warnt vor den Folgen zusätzlicher Bürokratisierung: "Das hört sich ja erst einmal ganz gut an und ist auch sicher gut für die Kinder. Wenn allerdings immer mehr solcher Vorschriften erhoben werden, dann treibt das die Baukosten und damit auch die Mietpreise in die Höhe. Schließlich haben wir in Bremen ohnehin einen eklatanten Mangel an bezahlbarem Wohnraum."

Die näheren Anforderungen insbesondere an Lage, Größe, Beschaffenheit, Ausstattung, Unterhaltung, aber auch an eine im Ausnahmefall mögliche Ablösung für Spielplatzflächen sind ergänzend auf kommunaler Ebene geregelt. Die immer noch gültigen Ortsgesetze über private Kinderspielflächen (KSpOG) für Bremen und Bremerhaven stammen jedoch noch aus dem Jahr 1973. Sie erfüllen nicht mehr die Anforderungen für modern gestaltete Kinderspielflächen, sind nicht mehr zeitgemäß und sollen deshalb jetzt überarbeitet werden. Zu diesem Ergebnis sind die Experten der eingesetzten Arbeitsgruppe gekommen. "Das Kinderspielflächenortsgesetz wurde 2015 entfristet und soll nun perspektivisch vom Senator für Umwelt, Bau und Verkehr in Abstimmung mit der Senatorin für Soziales, Jugend, Frauen, Integration und Sport novelliert werden", erläuterte Menz.

Der Linken-Politikerin ist es besonders wichtig, dass hausnah Spielplätze, die gerade für kleine Kinder so wichtig seien, eingerichtet werden. "Es stellt sich doch die Frage: Wo ist der öffentliche Raum kindgerecht? Denn die Kleinkinder haben ja oft nicht die Möglichkeit, zu öffentlichen Spielplätzen zu gehen", so Menz. Kirsten Wiese von den Grünen ergänzte, dass auch bei Lärmschutz und Reinigung von Spielplätzen Handlungsbedarf bestehe. "Der Spielplatz bei der Kita bei Den drei Pfählen wird beispielsweise immer wieder durch Fremdnutzer verschmutzt." Die Grünen-Politikerin will ausschussübergreifend klären, wie interessierte Nachbarschaften Spielstraßen beantragen können. Zwar habe es schon im WESER-KURIER entsprechende Artikel dazu gegeben, es seien aber keine Spielstraßen mehr dazu gekommen. "Der Impuls wurde nicht aufgenommen. Was können wir machen, um weiterhin für Spielstraßen zu werben?" fragte Wiese und erinnerte an die Spielleitplanung.

Als Beispiel für die Novellierung des Kinderspielflächenortsgesetzes könnte die Studie zur Anlage von Spielplätzen durch nicht öffentliche Bauherren / -träger in deutschen Großstädten dienen, die im März anlässlich der Auftaktveranstaltung von Claudia Neumann (Deutsches Kinderhilfswerk) und Felix Brandhorst (Kronberger Kreis) vorgestellt wurde. Menz skizzierte, dass es dabei natürlich angesichts der Flächenknappheit nicht nur in der Östlichen Vorstadt, sondern in der gesamten Innenstadt zu Konflikten mit der Wohnungswirtschaft kommen könne. "Bei einer immer größer werdenden Verdichtung in den Quartieren müssen die Flächen für Kinder mitgedacht werden", betonte Menz. Ihr ist ganz wichtig, dass Kinder und ihre Familien als Experten bei der Errichtung hausnaher Spielplätze gehört werden sollen, genauso wie der Fachdienst Spielraumförderung beim Amt für Soziales.

Daniel de Olano (SPD) und Kirsten Wiese (Grüne) schlugen vor, in der zweiten Jahreshälfte 2018 oder im Frühjahr 2019 Workshops mit Kindern und Jugendlichen zu veranstalten. Und: Für die Linken-Politikerin ist es selbstverständlich, dass Spielflächen Vorrang vor Parkplätzen haben. Ein weiterer Knackpunkt: Aktuell entsteht hochpreisiger Geschosswohnungsbau für Menschen mit wenig Kindern. Dazu kommt, dass die Anforderungen an private Kinderspielplätze als Kostentreiber beim Wohnungsbau eingestuft werden. Eines der wichtigsten Ziele der Novellierung: Laut Senatsbeschluss vom 17. Oktober vergangenen Jahres soll ein Kataster zur Erfassung privater Kinderspielflächen entstehen, die öffentlich zugänglich sein müssen, es aber de facto oft nicht sind.

In diesem Zusammenhang wurde im Sozialausschuss die Problematik von Spielflächen in Gebäuden und auf Dächern erörtert. Für private Bauherren soll es darüber hinaus künftig möglich sein, sich von der Pflicht, hausnahe Spielplätze einzurichten, freizukaufen. Diese Ablösebeträge sollen für die Instandhaltung öffentlicher Kinderspielplätze verwendet werden. Bußgelder sollen dann verhängt werden, wenn bei den Kontrollen durch öffentliche Behörden Verstöße gegen die vorgegebenen Standards festgestellt werden. Konsens in den Beiräten besteht ferner darin, dass das Geld im jeweiligen Stadtteil bleiben soll. Idealerweise soll es zu einer stadtteilbezogenen Gesamtplanung von öffentlichen und privaten Spielflächen kommen.

Birgit Menz betonte, dass, sobald der neue Gesetzentwurf fertiggestellt und zwischen den beiden federführenden Ressorts für Bau und Soziales und den Verbänden abgestimmt sei, im Rahmen des offiziellen Anhörungsverfahrens noch einmal die Möglichkeit zur Stellungnahme bestehe. Dabei forderte sie explizit ein Beteiligungsrecht für die Beiräte ein.