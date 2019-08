Lesehelfer Günter Gräbner in der Grundschule Düsseldorferstraße. (Susanne Frerichs)

Schwachhausen. Wer sich ehrenamtlich an Grundschulen engagieren möchte, aber vielleicht noch nicht ganz genau weiß wie, ist bei der Freiwilligen Agentur Bremen (FAB) gut aufgehoben. Bereits seit 14 Jahren gibt es dort das Projekt „Lesezeit“, bei dem Ehrenamtliche Grundschulkinder beim Lesen unterstützen. Vor zehn Jahren kam dann „Doppeldenker“ dazu. In diesem Projekt geht es ums Rechnen. Frank Mayer ist bei der FAB zuständig für beide Projekte. An mehr als 50 Bremer Schulen beteiligen sich zurzeit über 400 Freiwillige. „Damit decken wir zweidrittel aller Grundschulen ab“, erzählt Mayer.

Entstanden sei das Projekt aufgrund der Pisa Studie Anfang der 2000er Jahre, berichtet Mayer. Bremen landete in der Kategorie Lesen damals auf dem letzten Platz. Dann hätten die Überlegungen begonnen, „was wir als Freiwilligen Agentur dagegen tun können“, sagt Mayer. Das Konzept schauten sie sich bei einem Kollegen ab, der in London an einem ähnlichen Projekt beteiligt war. Lesezeit und Doppeldenker sollen großen Wert darauf legen, dass keines der Kinder in der Schule auf irgendeine Weise benachteiligt wird.

„An den Projekten kann jedes Kind teilnehmen, ob es besser im Rechnen oder Lesen oder schlechter in einem von beiden ist“, erklärt Mayer. Daher sitzen die Freiwilligen auch mit im Unterricht und die Hilfe findet vor Ort in den Unterrichtsstunden statt. Idealerweise wäre eine Person für ein Kind verantwortlich, doch meistens säßen sie dort mit zwei Kindern. So werde die Ausgrenzung der Kinder verhindert. „Jedes Kind kommt einmal dran, wenn es möchte“, sagt Mayer. Die Projekte arbeiten deswegen auch nicht am Erfolg des Kindes orientierend, sondern stellen die Interessen und Motive der Schülerinnen und Schüler in den Vordergrund. „Meistens ist es so, dass die Jungs ihre Sportbücher mitbringen und die Mädchen ihre Pferdebücher“, berichtet Mayer. Es sei interessant zu beobachten, dass sich Geschlechterklischees oft noch erfüllten.

Die meisten Freiwilligen sind über 60 Jahre alt. Das liegt vor allem daran, dass die Projekte zu den Unterrichtszeiten stattfinden und Berufstätige dann nicht die Zeit dafür haben. Die allermeisten Ehrenamtlichen seien pensioniert. „Die Person wird dann immer einer Grundschule zugewiesen und vereinbart individuell feste Termine. Meistens sind das dann ein bis zwei Tage in der Woche“, berichtet er. Die Freiwilligen Agentur bietet deswegen Vorbereitungskurse an, die rund fünf Tage lang gehen. Dort werde vor allem Grundsätzliches wie das aktuelle Schulsystem besprochen. „So etwas wie ‚Das ist falsch.‘ sagt man heutzutage einfach nicht mehr. Früher war das normal“, erklärt Mayer. Außerdem müsse viel mehr auf Inklusion und Integration eingegangen werden. Die meisten Ehrenamtlichen sind bei dem Projekt der Lesezeit dabei, ein Drittel aller Freiwilligen widmen sich dem Rechnen. „Mathe machen nur diejenigen, die auch Spaß daran haben“, erzählt der Zuständige. So auch Katja Knerich. Sie ist Doppeldenkerin an der Grundschule Am Pulverberg in Walle. „Die Kinder sind sehr lernbegierig und haben viele Fragen, die sie zuhause nicht immer beantwortet bekommen“, erzählt die 51-Jährige. Es gebe mehrere Gründe für ihr Engagement. „Da ist es einfach ein schönes Gefühl, entsprechende Unterstützung geben zu können.“ Zudem helfe ihr das Engagement bei einer eventuell anstehenden beruflichen Neuorientierung. „Ich wollte schon immer gerne etwas mit Kindern tun“, erzählt Knerich. An den Projekten können sich übrigens alle beteiligen, die Spaß an der Arbeit mit Kindern haben. Eine pädagogische Ausbildung ist dafür nicht erforderlich.

Weitere Informationen

Die FAB bietet Interessierten am Montag, 12. August, um 15:30 Uhr in ihren Räumen beim Sozialen Friedensdienst Bremen, Dammweg 18-20 einen Infonachmittag.