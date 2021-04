Die Gastronomen und Einzelhändler im Viertel fürchten, dass viele ihrer Betriebe die Pandemie nicht überstehen werden. (Klaus-Dietmar Gabbert/dpa)

Die Beiräte Mitte und Östliche Vorstadt haben sich in der virtuellen Sitzung des Fachausschusses Öffentliches Leben, Handel und Gewerbe von Vertretern der Gastronomie und des Einzelhandels des Viertels ausführlich die dramatische Lage schildern lassen, in der sie sich befinden. Allgemeiner Tenor: Das Wasser stehe ihnen bis zum Hals. Die Prognose, so Norbert Caesar, Vorsitzender der Interessengemeinschaft im Viertel: Viele Betriebe werden die angestrebte Herden-Immunität der Bevölkerung durch das Impfen wohl nicht mehr erleben. Deshalb haben beide Beiräte jetzt einen Beschluss zur vollumfänglichen Unterstützung von Einzelhandel und Gastronomie verabschiedet. Das gilt vor allem für ein möglichst schnelles Handeln in der Zeit nach dem Lockdown. In dem Beschluss wird der Senat aufgefordert, Covid-19-Teststationen im Viertel und in der Bremer City aufstellen zu lassen. Weiter heißt es darin: Eine digitale und hinreichend datensichere Kontaktnachverfolgung, beispielsweise mit der Gast-Bremen-App ist zu organisieren und ausreichend zu finanzieren.