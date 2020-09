Im Herbst steigt das Aufkommen von Grünabfällen, doch der Recyclinghof ist derzeit nur eingeschränkt geöffnet. (PETRA STUBBE)

Das Ende der Gartensaison naht – und damit auch die Zeit für Rückschnittarbeiten und erhöhtes Laubaufkommen. Um ihre Gartenabfälle entsorgen zu können, reichen vielen Horner Bürgern die Öffnungszeiten der Recyclingstation an der Achterstraße nicht aus. Aktuell beschränken sich die auf montags und donnerstags, jeweils von 9 bis 17 Uhr, und gelten ausschließlich für Fußgänger und Radfahrer. Perspektivisch soll die Station ab 1. Oktober wieder für Autofahrer und zudem auch sonnabends von 9 bis 13 Uhr geöffnet werden.

Ob die neuen Öffnungszeiten bis auf Weiteres beibehalten werden, hängt davon ab, ob sie sich in der Praxis bewähren, sprich: dass sich keine Rückstaus auf der Achterstraße bilden. So hat es Christian Vater am vergangenen Donnerstag gegenüber dem Horn-Leher Beirat erklärt. Vater ist bei der Bremer Stadtreinigung (DBS) zuständig für die Recyclingstationen und bedingt optimistisch, dass an der Achterstraße alles störungsfrei laufen wird, sobald wieder Autos auf dem Gelände zugelassen sind. Seine Bedenken begründete er mit der stark befahrenen Achterstraße einerseits und der engen Zufahrt auf den Recyclinghof andererseits. Und mit seinen bisherigen Erfahrungen, dass es auf den Stationen nicht immer diszipliniert zugehe.

In Oberneuland etwa sei ein Mitarbeiter infolge von Ungeduld sogar von einem Kunden angefahren worden, berichtete er. Dennoch werde man es an der Achterstraße auf einen Versuch ankommen lassen, in der Hoffnung, dass der Betrieb reibungslos funktioniere. Einen gesonderten Wachdienst, wie an den größeren Recyclingstationen, werde es in Horn-Lehe nicht geben, so Vater.

Massive Zweifel an den von ihm vorgestellten Plänen äußerte eine aufgebrachte Bürgerin, die sich als langjährige Kundin des Recyclinghofs vorstellte. Funktionieren würde es nur dann, wenn die Station wieder wie gewohnt an sechs Tagen pro Woche geöffnet wäre, betonte sie. „Durch die eingeschränkten Öffnungszeiten wird die Publikumszahl verdoppelt – damit schaffen Sie ein künstliches Problem“, argumentierte sie in Richtung Vater. Der betonte, dass für eine komplette Öffnung schlicht das Personal fehle.

Bei der DBS arbeiteten vergleichsweise viele vorerkrankte Mitarbeiter, die sich seit Ausbruch der Corona-Pandemie – teils langfristig – im Krankenstand befänden, erklärte er. „Wir haben derzeit einen um fünf Prozent erhöhten Krankenstand.“ Ein Teil werde zwar durch externes Personal ersetzt, das aber reiche nicht aus, um alle 15 Stationen in Bremen wie gewohnt öffnen zu können. Der Einsatz von Aushilfen sei teuer, und die Suche nach geeigneten Kräften zudem immens aufwendig.

Für das gesamte Jahr gehe man derzeit von mehr als 200 000 Euro Mehrkosten aus. Angesichts eines Jahresbudgets von rund acht Millionen Euro sei das eine beträchtliche Summe, erläuterte er auf Nachfrage von Piet Leidreiter (BiW). Die immensen Mehrkosten für Personal lösten im Beirat teilweise Irritation aus. Vater erklärte dazu, dass Aushilfskräfte – wenn sie denn gefunden würden – zunächst kein vollwertiger Ersatz seien, sondern stets eine Einarbeitungszeit einzuplanen sei. Und auch die anfangs eingesetzten Eingangskontrollen an den Recyclingstationen hätten Mehrkosten verursacht.

Zur Sprache kam schließlich auch das seit Monaten kursierende Gerücht einer geplanten Komplettschließung des Horner Recyclinghofs. In diesem Punkt gab Vater Entwarnung. Richtig sei, dass derzeit ein Entwicklungsplan für die Bremer Recyclingstationen erarbeitet werde, sagte er. Von einer Schließung sei dabei aber keine Rede. Michael Koppel (Grüne) gab zu bedenken, dass vor dem Hintergrund längerfristig eingeschränkter Öffnungszeiten die Attraktivität der Horner Station leiden könnte und eine schleichende Verdrängung zu befürchten sei.

Birgit Bäuerlein (SPD) mahnte zudem an, die Probephase für die ab Oktober erweiterten Öffnungszeiten nicht zu kurz zu halten. „Zunächst wird dort erst einmal die Hölle los sein“, prognostizierte sie. Dirk Porthun (CDU) betonte, dass der Betrieb an der Achterstraße vor Ausbruch der Corona-Pandemie vorbildlich gelaufen sei, weshalb die regulären Öffnungszeiten tunlichst wieder einzuführen seien.

Beiratssprecherin Heike Menz (CDU) zeigte sich darüber hinaus verärgert über die Kommunikationspraxis der DBS gegenüber dem Beirat, dessen mehrfache Anfragen zur Perspektive des Recyclinghofes unbeantwortet geblieben seien.

In einem interfraktionellen Antrag forderte der Beirat schließlich die vollständige Öffnung des Recyclinghofes in der Achterstraße wie vor der Corona-Krise. Auf die vorgeschriebenen Abstandsregeln sei entsprechend hinzuweisen. Eine teilweise Öffnung mit begrenzten Zeiten, wie derzeit praktiziert, führe zwangsläufig zur Missachtung der Hygieneregeln und zu Verkehrsproblemen, wie zum Rückstau von Fahrrädern und Autos, die vor dem geschlossenen Tor parkten und den Verkehr behinderten, hieß es in der Begründung.