Das neue Blindenmodell der Altstadt lässt das Stephani-Viertel außen vor. (christina Kuhaupt)

Das unlängst vorgestellte Blindenmodell aus Bronze, das die Bremer Altstadt im Maßstab 1:750 zeigt und ab Juni 2019 neben dem Haus der Bürgerschaft stehen soll, stößt beim Beirat Mitte auf Kritik: „Der Beirat bedauert, dass das Stephani-Viertel nicht Bestandteil des Blindenmodells ist“, heißt es in einer Stellungnahme. Dies sei umso unverständlicher, weil in den vergangenen Jahren große Anstrengungen unternommen worden seien, dieses Viertel enger an die Innenstadt zu binden.

Und auch der geplante Standort neben dem Haus der Bürgerschaft überzeugt den Beirat Mitte nicht: Für ihn wäre als Standort auch der Domshof denkbar gewesen. Zudem schlägt der Beirat Mitte vor, den Standort des Stadtblindenmodells in Abstimmung mit dem Landesbehindertenbeauftragten Joachim Steinbrück in das Blindenleitsystem mit einzubeziehen.