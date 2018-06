Mit der Einführung von Tempo 30, soll die Achtsamkeit und Bremsbereitschaft der Autofahrer erhöht werden. (dpa)

Der Beirat Östliche Vorstadt fordert in einem Beschluss das Amt für Straßen und Verkehr auf, die notwendigen Voraussetzungen für die Anordnung von Tempo 30 für die Straße Bei den Drei Pfählen auf dem Streckenabschnitt zwischen Stader Straße und Bennigsenstraße zu schaffen. Dadurch solle die Unfallgefahr im Bereich der Straßenbahnhaltstelle Bei den Drei Pfählen vermindert werden.

„Die Straßenbahnhaltestelle Bei den Drei Pfählen liegt zwischen dem Hort/Kindergarten Bei den Drei Pfählen und der Grundschule Stader Straße und wird daher von vielen Kindern und ihren Eltern genutzt“, heißt es in der Beschlussvorlage. Die Haltestelle befinde sich in Mittellage der Straße zwischen zwei Fahrbahnen und sei gesichert nur über die ampelgesteuerte Kreuzung Bei den Drei Pfählen/Stader Straße zu erreichen. Fahrgäste, die eine einfahrende Straßenbahn sähen, kreuzten oft unter erhöhtem Risiko die Fahrbahnen. „Unlängst wurde ein Kind bei einem Unfall schwer verletzt, der sich aus dieser Situation ergeben hatte“, heißt es weiter. Daher fordere der Beirat in diesem Bereich die Einführung von Tempo 30, um Achtsamkeit und Bremsbereitschaft der Autofahrer zu erhöhen und damit die Unfallgefahr für diesen Streckenabschnitt zu vermindern.