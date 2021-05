Michaela Hoppe, Professorin für klimagerechte Architektur, sieht Parallelen zwischen dem Bettenhaus und dem Neuen Hulsberg-Viertel sowie dem Felix-Platter-Spital in Basel. (Frank Thomas Koch)

Ist das noch gut oder kann das weg? Auch in der Architektur wird diese Frage gestellt und neben der Frage der Ästhetik steht immer mehr der Aspekt der Nachhaltigkeit im Vordergrund. In der Veranstaltungsreihe „Klimaneutrale Stadt – Perspektiven für die Stadtentwicklung“ der Hochschule Bremen wird am heutigen Donnerstag das Thema „Ressourcenschonende Gebäudekonzepte“ besprochen, dort werden anhand von zwei prägnanten Projekten aus München und Basel Beispiele gezeigt, wie nachhaltiges Wohnen auch möglich sein kann.

Im Prinz-Eugen-Park in München wird Deutschlands größte Holzbausiedlung mit 570 Wohnungen entstehen. Die Stadt hat dafür ein eigenes Förderprogramm initiiert. 542 Wohnungen sind geförderte oder frei finanzierte Mietwohnungen, die restlichen Wohnungen werden von Baugemeinschaften genutzt. In Basel hingegen wird ein ehemaliges Krankenhausgebäude, das Felix-Platter-Spital, umgebaut. Das 36000 Quadratmeter große Areal soll zukünftig dem genossenschaftlichen Wohnungsbau vorbehalten sein.

Parallelen zum Neuen Hulsberg-Viertel

Parallelen zu Bremen sind da durchaus mit dem Bettenhaus und dem Neuen Hulsberg-Viertel zu ziehen, wobei die Moderatorin Michaela Hoppe, Professorin für klimagerechte Architektur an der Hochschule, auch sagt: „Die städtebauliche Situation beim Bettenhaus ist eine andere. Die städtebauliche Neuordnung ging davon aus, dass das Gebäude weg soll, erst später hat sich die Stadtteilgenossenschaft Hulsberg dafür eingesetzt, das Gebäude zu erhalten.“ Dennoch bestünden deutliche Parallelen zwischen beiden Bettenhäusern: „Es spricht nichts dagegen, aus dem Bettenhaus ein vertikales Dorf zu machen.“ Im Gegensatz zum Baseler Haus hat das Bettenhaus in Bremen allerdings weniger Entwicklungsmöglichkeiten im Erdgeschoss, das Leben fehle drumherum: „Aufgrund der räumlichen Situation hat man mehr Randbedingungen, die einen einklemmen.“ Das Projekt in Basel sei zudem mehr in der Gesellschaft verankert, das Areal werde nicht durch professionelle Investoren entwickelt, sondern von Genossenschaften.

Überraschendes auch aus München: „Das ist ein schwieriges Pflaster, was Wohnen betrifft“, sagt Michaela Hoppe über die Mietpreise und die Verfügbarkeit von Wohnraum in der Stadt. Im Prinz-Eugen-Park vergibt die Stadt nun Wohnraum zu marktüblichen Preisen, verschiedene Baugruppen und Genossenschaften haben sich mit einem sozialen und nachhaltigen Konzept bewerben müssen, der Höchstpreis spielte keine Rolle. „Bis vor ein paar Jahren hat München auch städtische Areale verkauft, doch die Stadt steht unter Druck, denn die Menschen können sich dort das Wohnen nicht mehr leisten“, sagt sie. Das sei auch systemrelevant, „die Menschen leben im Umland und pendeln. Da steht München unter Handlungsdruck, um dem entgegenzuwirken, da es sonst keine städtische Infrastruktur mehr gibt.“ Und dieser Druck werde in Bremen ebenfalls zunehmen, vermutet sie, und vergleicht die Situation mit einem belegten Brötchen: „Oben die Reichen, die es sich leisten können, unten die, die vom sozialen Wohnungsbau profitieren und die in der Mitte werden rausgequetscht. Da sollte Bremen nicht hinkommen.“

Nachhaltige Nutzung von Gebäuden schont Ressourcen

Die nachhaltige Nutzung von Gebäuden ist zur Schonung von Ressourcen unabdingbar. Michaela Hoppe meint, dass alle Beschaffungen hinsichtlich ihrer Folgekosten überdacht werden sollten: „Je energieeffizienter unsere Gebäude werden, desto wichtiger ist es, die graue Energie anzuschauen. Und dies als Entscheidungskriterium anzusehen und zu prüfen, wie viel CO2 dort drin steckt.“ Der gesamte Lebenszyklus sollte schon im Vorfeld eingeplant werden: „Was passiert mit dem Gebäude, wenn es nicht mehr gebraucht wird? Das Ende des Lebens sollte in der Planung berücksichtigt werden.“

Zur Sache

Experten diskutieren

Die Veranstaltung „Ressourcenschonende Gebäudekonzepte“ im Rahmen der Veranstaltungsreihe „Klimaneutrale Stadt – Perspektiven für die Stadtentwicklung“ der Hochschule Bremen gibt es am heutigen Donnerstag, 6. Mai, von 14 bis 17 Uhr. Es moderiert Michaela Hoppe, Professorin für klimagerechte Architektur. Bettina Ipsen, Baurätin aus München, wird über den Prinz-Eugen-Park referieren, der Architekt und Stadtplaner Ulf Rössler über die dortigen hybriden Technologien im Holzbau. Der Baseler Architekt Pascal Müller spricht über die Umnutzung des ehemaligen Felix-Platter-Spitals in ein Wohngebäude. In der anschließenden Diskussion begegnen sich neben den Referierenden auch Christoph Theiling, Projektsteuerung sozial-ökologisches Stiftungsdorf Ellener Hof, Oliver Platz, Präsident der Bremer Architektenkammer und Luisa Ropelato von Architects for Future Bremen. Eine Anmeldung ist unter veranstaltungen@energiekonsens.de erforderlich, dann werden auch die Zugangsdaten übermittelt. Studierende sowie Mitarbeitende aus der öffentlichen Verwaltung zahlen keine Gebühren, ansonsten entstehen Kosten in Höhe von 30 Euro.