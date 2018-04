Edith Schütt engagiert sich seit Langem im Norden von Namibia. Am Mittwoch, 2. Mai, berichtet sie gemeinsam mit Harald Schütt um 20 Uhr im Überseemuseum am Bahnhofsplatz über Hilfe zur Selbsthilfe: „Die Zukunft ist jetzt“. Gleichzeitig hat Edith Schütt eine Benefizaktion gestartet: „Kunst kaufen für Bodenfruchtbarkeit in Namibia“ ist die Devise. Die Bremer Malerin Petra Schröder hat etwa 50 klein- und mittelformatige Acrylgemälde zur Verfügung gestellt, die zugunsten der Hilfsprojekte verkauft werden sollen. Am Freitag, 4. Mai, gibt es von 15 bis 18 Uhr und am Sonnabend, 5. Mai, von 10 bis 13 Uhr vor dem Bauernladen, Beim Paulskloster 28, im Bremer Ostertor die Gelegenheit, sich darüber zu informieren. Edith Schütt ist die Vorsitzende des Vereins Praktische Solidarität International (PSI) und fördert unter anderem ein Agrar-Projekt in Namibia, bei dem mit „effektiven Mikroorganismen“ Wüstengebiete fruchtbar gemacht werden.