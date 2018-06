Einer zum Anfassen: In der Kunsthalle war am 6. Juni alles ein bisschen anders. (Roland Scheitz)

Altstadt. Wie erleben blinde und sehbehinderte Menschen Kunst? Wie kann auch für sie ein Museumsbesuch zu einem eindrücklichen Erlebnis werden? Zum bundesweiten Sehbehindertentag am 6. Juni hat die Kunsthalle sehbehinderte Schüler der Georg-Droste-Schule aus dem Geteviertel eingeladen, um mit ihnen ausgewählte Werke der Sammlung näher kennenzulernen. Das Vermittlungsformat „Kunst erfassen“ setzt dabei vor allem nicht nur auf das haptische Erleben, sondern auch auf das Hören.

„Zuerst habe ich euch mal ein kleines Modell der Kunsthalle mitgebracht“, sagt Lisa Kärcher, Volontärin für Bildung und Vermittlung, in der Eingangshalle zu den vier Schülern im Alter zwischen 15 bis 17 Jahren. Die sehbehinderten, jedoch nicht blinden Jugendlichen betasten das Holzmodell, dessen 2011 nachträglich angefügte Seitenflügel im Modell aus Messing bestehen. „Die Kunsthalle wurde vor über 160 Jahren von Bremer Bürgern erbaut, weil sie ein gemeinsames Interesse hatten: Die Kunst“, erzählt Lisa Kärcher. Und die Kunst sei auch um die Schüler herum, sagt sie: „Der ganze Raum gehört zum Kunstwerk, das war der Künstlerin auch wichtig.“ Die 1967 geborene Sarah Morris hat in der Halle ein panoramaartiges Wandbild namens „Jardim Botânico“ geschaffen, das alle Wände des Eingangsbereichs farbenfroh ziert. „Und ihr habt nun die Möglichkeit, den Raum zu erkunden“, sagt sie und der 17 Jahre alte Ole aus der Neustadt schreitet den Raum ab: Bis auf wenige Zentimeter genau kommt er dabei zu dem Schluss, dass der Raum 21 Meter lang und 12 Meter breit ist.

Stimmengewirr von der Decke

Mit der Installation „Writing through the Essay , On the Duty of Civil Disobedience” von John Cage erfahren die Schüler anschließend ein akustisches und auch visuelles Klangerlebnis: Der helle Raum mit seinen weißen Wänden ist mit 36 Lautsprechern, 24 Lampen und sechs Stühlen ausgestattet, auf denen die vier Jugendlichen, die Lehrerin Katrin Krämer und Melanie Zachau, die an der Schule ein Freiwilliges Soziales Jahr absolviert, Platz nehmen. So nehmen sie wahr, dass das Stimmengewirr aus den an der Decke hängenden Boxen mal auf der einen Seite des Raumes lauter wird und mal auf der anderen Seite. „Wenn es hier dunkel ist, leuchten die Lampen auch unterschiedlich hell“, erklärt Hartwig Dingfelder, Leiter des Bereichs „Bildung und Vermittlung“, der Schulklasse. „Und auch die Stühle stehen jeden Tag anders. Es geht John Cage vor allem darum, dass Licht, Ton und Stühle zufällig zusammenspielen.“ Alles sei vom Zufall geprägt, ein Umstand, der John Cage sehr wichtig gewesen sei. „Doch er wollte mit diesem Werk auch irritieren.“

Wie einen Film aus alten Zeiten empfindet der 15 Jahre alte Noel aus Grasberg Olafur Eliassons gestalteten Raum „Room for one colour and windy corner“, der vollständig in orangefarbenes Licht getaucht ist und mit mehr als 20 kleinen Ventilatoren einen stetigen Luftzug aufweist. „Als wenn der Raum alle anderen Farben rausziehen würde“, sagt Lisa Kärcher. „Es geht um unsere Wahrnehmung: Dass das Orange alles überlagert und wir sonst nichts mehr wahrnehmen können.“ Eliasson habe sich sehr viel mit Physik beschäftigt und er sei einer der bekanntesten Künstler, die heute leben: „Ein großer Star.“

Ein weiterer Star, James Turrell, hat beim Bau des neuen Seitenflügels ein Loch vom obersten Stockwerk bis nach unten entstehen lassen. Von oben sehen die Schüler durch eine Plexiglasscheibe nach unten auf einen Sternenhimmel, während der Raum, in dem sie sich befinden, beständig, aber nahezu unbemerkt, die Farbe wechselt. „War der Künstler beim Bau des Kunstwerkes dabei?“, fragt der 15 Jahre alte Jan aus Bremen-Nord, was Hartwig Dingfelder bejahen kann. Und kann auch gleich eine Erklärung nachschieben: „Da unten sind die Sterne zu sehen, die, wenn ihr einmal durch die ganze Erdkugel blicken würdet, in Neuseeland sichtbar wären.“ Das genaue Datum des Sternenbildes kann Dingfelder ebenfalls nennen: „Es ist der 23. Juni 1961, der Tag der Wiedereröffnung der Kunsthalle nach dem Krieg.“

In einem Raum mit Plastiken erhalten die Schüler Latexhandschuhe, mit denen sie zwei Skultpuren von Auguste Rodin befühlen dürfen. Dabei ist die eine Figur eher glatt und die andere eher uneben, finden die Jugendlichen heraus. „Normalerweise berührt man solche Kunstwerke nicht, das ist hier schon etwas Besonderes“, sagt Hartwig Dingfelder. Und nicht nur die Beschaffenheit des Werks, auch das Material, Bronze, kann Ole erfühlen. Ähnlich wie bei einer Plastik des erst im Mai verstorbenen dänischen Künstlers Per Kirkeby.

Für Friederike Kaivers vom Bremer Blinden- und Sehbehindertenverein ist es notwendig, dass Sehbehinderte näher an die Kunstwerke herangehen können: „Wir sind Teil der Gesellschaft und damit auch Teil der Kultur. Kunst setzt sich in unseren Gedanken fort, wenn wir sie berühren und begreifen können.“ Dass die Kunsthalle dabei auch junge Menschen anspreche, finde sie toll: „Ich bin froh, dass sich die Pädagogik gewandelt hat, denn das gab es früher so nicht. Das macht Laune, wiederzukommen.“ Eine große Bereicherung seien Führungen für Blinde, sagt sie noch: „Ich habe nur das haptische Erleben, da habe ich tagelang etwas davon.“

Hartwig Dingfelder zeigt sich von dem Vermittlungsformat „Kunst erfassen“ überzeugt: „Das war auch für uns eine neue Erfahrung. Die Gruppe hat gut mitgemacht, war interessiert und zugänglich.“ Und auch die Schüler zeigten sich anschließend angetan: „Cool und interessant“ fanden es Jan, der 15-jährige Dehran und Noel, während Ole es toll fand, die Skulpturen berühren zu dürfen: „Denn es war eine absolute Ausnahme, dass man die Werke auch fühlen durfte und herausfinden, aus welchem Material sie waren.“