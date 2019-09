Beim Frühstück in der Villa Sponte macht sich Christiane Mache Gedanken über ­gleiche Chancen durch fairen Handel. (Roland Scheitz)

In Bremen ist die Faire Woche 2019 angelaufen. 14 Tage lang möchte ein großes Bündnis lokaler Akteure Aufmerksamkeit schaffen für ihre Idee eines fairen Handels, bei dem die Menschen in den Produktionsländern anständig behandelt und bezahlt werden. In diesem Jahr liegt der Fokus auf dem Thema Geschlechtergerechtigkeit. Und davon sollten sich zunehmend auch die männlichen Konsumenten angesprochen fühlen.

„Gleiche Chancen durch fairen Handel“ lautet das diesjährige Thema der bundesweiten Aktionstage. Denn bis zu echter Gleichberechtigung ist es auf der Welt noch ein langer Weg, wie Ana María Becker vom Bremer Informationszentrum für Menschenrechte und Entwicklung (BIZ) anhand von Zahlen und Daten belegen konnte.

Sie besagen, dass Frauen überdurchschnittlich oft von Armut betroffen sind, deutlich weniger Zugang zu Bildung, Landbesitz, Saatgut und Krediten bekommen. Sie machen außerdem den Großteil der Beschäftigten im Niedrigstlohnsektor aus. „Armut ist weiblich“, konstatierte Becker im Rahmen der Auftaktveranstaltung in der Villa Sponte am Osterdeich. Dabei seien Frauen „der Hebel für Armutsbekämpfung und Wirtschaftswachstum“, betonte Bärbel Reimann aus der Bremischen Zentralstelle für die Verwirklichung der Gleichberechtigung der Frau (ZGF).

Von Bremen aus können Frauen und Mädchen zum Beispiel durch den Kauf von Marmelade aus Swaziland, libanesischem Hummus oder indischem Darjeeling gezielt unterstützt werden, wie Susanne Mewis aus dem Weltladen Bremen erläuterte. Die Produkte stammen aus Manufakturen, die Zukunftsperspektiven bieten. So wie auch die Cashews einer honduranischen Kooperative: „Die Männer arbeiten in der Landwirtschaft, die Frauen verarbeiten und verpacken die Cashewkerne vor Ort. So bleibt die gesamte Wertschöpfungskette im Land“, wusste Mewis. Anfangs sei der Widerstand der Männer gegen die weiblichen unternehmerischen Ambitionen groß gewesen. „Heute sind sie stolz darauf und unterstützen ihre Frauen sogar im Haushalt.“

Nach Branchenangaben steigen die Zahlen im Fairen Handel seit Jahren stetig. 2018 wurde mit 1,7 Milliarden Euro ein neuer Rekord erwirtschaftet. Damit haben sich die Umsatzzahlen innerhalb der vergangenen fünf Jahre verdoppelt. Umgerechnet auf die Zahl der Verbraucherinnen und Verbraucher ergibt sich ein wesentlich bescheideneres Bild: Nur gut 20,50 Euro gaben die Deutschen im Jahr 2018 durchschnittlich pro Kopf für fair gehandelte Lebensmittel, Textilien und Handwerksprodukte aus. Dabei sei die große Mehrheit unter der Kundschaft weiblich, sagen die Bremer Einzelhändler. Birgitta Neumann, Filialleiterin von „Contigo“ in der Katharinenstraße, schätzt den Frauenanteil in ihrem Geschäft auf 80 Prozent. „Die Männer kommen, weil sie die Qualität unserer Produkte schätzen“, hat die Geschäftsfrau beobachtet. „Die Frauen legen mehr Wert auf das soziale Element.“

Die Faire Woche wird seit 2001 vom bundesweiten Forum Freier Handel ausgerufen, einer gemeinsamen Initiative des Netzwerks der Akteure des deutschen fairen Handels, des Vereins Transfair und des Weltladen-Dachverbands. In Bremen haben sich rund 40 Geschäfte und Produzenten, Kirchengemeinden, Vereine, Schulen und andere Institutionen zum „Bündnis Faire Woche“ zusammengeschlossen. Der Bremer Koordinationskreis besteht aus dem Bremer entwicklungspolitischen Netzwerk (BEN), dem Bremer Informationszentrum für Menschenrechte und Entwicklung (BIZ) sowie Einzelhändlern der einschlägigen Fachgeschäfte Contigo, Weltladen, Fairtragen und Georgs Fairkauf.

Auf dem Programm der Bremer Aktionswoche steht am Montag, 16. September, 17.30 Uhr, noch die Eröffnung der Ausstellungen „Klimaheldinnen“ und „Ich mache Deine Kleidung“ im Kwadrat, Wilhelm-Kaisen-Brücke 4. Ebenfalls im Kwadrat wird am Dienstag, 17. September, ab 18 Uhr der Dokumentarfilm „God is not working on Sunday” gezeigt, der davon erzählt, wie sich Ruanda 20 Jahre nach dem Völkermord zu einem der fortschrittlichsten Länder des afrikanischen Kontinents entwickelt hat, in dem Frauen eine wichtige politische Rolle spielen. Für Donnerstag, 19. September, 14.30 Uhr, lädt die Eine-Welt-Aktion Bremen (EWA) zum Kaffeetrinken ein. Verkostet wird Kaffee, der von einer Frauenkooperative in Honduras produziert, geröstet und abgepackt wird. Mehr dazu im Internet über www.fairewoche-bremen.de.

Viele Informationen über fairen Handel im Allgemeinen finden sich über die Adresse www.forum-fairer-handel.de viele Informationen. Die Adressen von Händlern und Gastronomen in Bremen, die fair gehandelte Produkte im Sortiment haben, finden sich über www.fair-in-bremen.de.