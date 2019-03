Diskutierten die Güte des Bremer Trinkwassers: (von links) Staatsrat Ronny Meyer, Andreas Fröstl (Wesernetz), Volker Meyer (Wasserversorgungsverband Rotenburg-Land), Gunnar Oerstel (Stiftung Nordwest-Natur), Karsten Specht (OOWV) und Stefan Hamann (Trinkwasserverband Verden). (PETRA STUBBE)

Die Qualität des Bremer Trinkwassers ist gut. Sie ist jedoch durch eine zunehmende Belastung des Grundwassers durch Nitrat in der Zukunft gefährdet. Außerdem entstehen Risiken durch Pestizide und Antibiotika-Rückstände aus der Landwirtschaft, die ins Grund- und anschließend ins Trinkwasser gelangen. Das Agrarpolitische Bündnis Bremen lud jetzt zum Thema „Bremer Trinkwasser besser schützen: Trinkwasserschutz durch Ökolandbau und eine nachhaltige Landwirtschaft – was kann/muss Bremen tun?“ zu einer Podiumsdiskussion im Bürgerhaus Weserterrassen ein.

Im gut gefüllten Saal des Bürgerhauses ging es um das wichtigste Element unseres Alltags: das Trinkwasser. Die Kooperation von Wasserversorgern und Landwirten stand im Fokus des Abends. Es diskutierten Staatsrat Ronny Meyer vom Senator für Umwelt, Andreas Fröstl, Geschäftsführer von SWB Wesernetz, Karsten Specht, Geschäftsführer des Oldenburgisch-Ostfriesischen Wasserverbandes, Stefan Hamann und Harald Hesse, Geschäftsführer beziehungsweise Verbandsvorsteher vom Trinkwasserverband Verden, und Volker Meyer, Geschäftsführer vom Wasserversorgungsverband Rotenburg-Land.

Als kleinstes Bundesland ist Bremen auf die Wasserversorgung aus Niedersachsen angewiesen. Eine große Menge des Wassers bezieht die Hansestadt aus umliegenden Wasserschutzgebieten in den Landkreisen Rotenburg und Verden. Etwa 60 bis 70 Prozent der Fläche der Wasserschutzgebiete wird landwirtschaftlich genutzt. Das Problem: Gerade in der industrialisierten Landwirtschaft kommen Pestizide und Antibiotika zum Einsatz, die ins Grundwasser gelangen und nach entsprechender Aufarbeitung ihren Weg ins Trinkwasser finden. Um das zukünftig zu vermeiden, müssen Schutzmaßnahmen getroffen werden, darin waren sich alle einig.

Nitrat bedroht das Trinkwasser

Nitrat ist ein Stickstoff, den Pflanzen zum Wachsen benötigen. Der zunehmende Maisanbau sorgt jedoch für einen Überschuss an Nitratdünger. Dieser setzt sich im Boden fest und geht ins Grundwasser über. Noch ist das Nitrat lediglich in einer unbedenklichen Menge im Bremer Trinkwasser enthalten, trotzdem stellt es für die Zukunft eine Herausforderung dar.

Das 2018 eingeführte Düngergesetz sei bereits ein erster Schritt für mehr Transparenz in der Landwirtschaft gewesen, hieß es. Doch das allein reiche nicht. „Der Kontrolldruck bei den Landwirten muss wachsen“, sagte Stefan Hamann vom Trinwasserverband Verden. Die Behörden müssten genauer hingucken, wie die Landwirte ihre Wirtschaft betreiben. Verbandsvorsteher Harald Hesse, hauptberuflich Samtgemeindebürgermeister in Thedinghausen, nimmt die Landwirte in Schutz: „Man darf die Landwirte nicht an den Pranger stellen“, sagt er. Vielmehr müsse man ihnen faire Angebote machen und gemeinsam an Lösungen arbeiten.

Auch Karsten Specht sieht die landwirtschaftliche Kooperation als wesentliche Bedingung für den Schutz des Trinkwassers. Der OOWV fordert die Umstellung auf einen ökologischen Landbau. Der sei wichtig, damit weniger Antibiotika ins Grundwasser gelangten.

Die Forderungen scheinen sich eindeutig an die Landwirte zu richten – die sich schließlich auch zu Wort meldeten. An diesem Abend saßen einige von ihnen im Publikum, darunter der Landwirt Jürgen Ehlers. Die Zusammenarbeit müsse anders geregelt werden, meint er. Um eine andere Landwirtschaft zu betreiben, müssten Angebote entstehen, die Landwirten Alternativen zur bisherigen Vorgehensweise aufzeigen.

Landwirte fordern Hilfe

Die Vertreter der Wasserschutzgebiete sehen das genauso, es fehle jedoch an finanziellen Mitteln. Um die Landwirtschaft ökologischer zu gestalten, müsse die Politik jedoch mehr Geld zur Verfügung stellen. Nachdem auch Hesse noch einmal betont hatte, wie wichtig die finanziellen Mittel seien, um die nötigen Maßnahmen zu erledigen, ertönte Beifall im Saal.

Während die Diskussion weiterlief, meldete sich ein Bürger aus dem Publikum zu Wort und brachte seine Wut zum Ausdruck. Auch er richtete sich an die Politik, die in seinen Augen nicht richtig handle. “Pestizide werden immer noch im Trinkwasser zugelassen, wo soll das hinführen?“, sagte er in Richtung Staatsrat Ronny Meyer. Der stimmt ihm zu und beteuert, es brauche Zeit, um die nötigen Regulierungen durchzusetzen.

Trotz Meinungsverschiedenheiten waren sich sowohl die Vertreter der Wasserschutzgebiete als auch Ronny Meyer und die anwesenden Landwirte am Ende des Abends einig: Um Angebote für eine alternative, ökologische Landwirtschaft machen zu können, muss die Politik mehr Geld investieren. Fröstl fasste die Bedingungen zusammen: „Es ist ein Zweiklang aus mehr Regulierung und Schutz und mehr Geld.“ Nur so könne eine gute Zusammenarbeit für den Trinkwasserschutz entstehen.