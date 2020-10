Der Kommunikationsverband Nordwest und das Wilhelm Wagenfeld Haus kooperieren beim Wettbewerb „Battle of Print“ zum Genre Graphic Novel (von links): Axel Stiehler, Kathrin Hager, Julia Bulk, Stephan Kappen und Sarah Landes. (Kommunikationsverband Nordwest)

Wer hat als Kind nicht gerne Comics gelesen? Und mancher hat sich diese Leidenschaft auch als erwachsener Mensch bewahrt. So ist das Angebot von Graphic Novels – kurzum: gezeichnete Romane mit anspruchsvoller Geschichte – in den letzten Jahren immer größer und vielschichtiger geworden. Der Kommunikationsverband Nordwest hat das Genre gar zum Thema seines diesjährigen Gestaltungswettbewerbs „Battle of Print“ gemacht. Grafikdesigner, Gestalter und Illustratoren sind aufgerufen, ein Cover-Design für eine Graphic Novel sowie eine Bildstrecke aus dem Innenteil einzureichen. Einsendeschluss ist der 15. Oktober. Eine fünfköpfige Jury entscheidet über die besten Ideen. Denn eine Auszeichnung wartet nicht nur auf den ersten Platz.

„Die eingereichten Entwürfe werden in diesem Jahr als Teil der Graphic Novel-Ausstellung im Wilhelm Wagenfeld Haus gezeigt“, berichtet Mitinitiator Axel Stiehler vom Kommunikationsverband Nordwest. „Die Ausstellung ist eine Kooperation zwischen uns und der Wilhelm Wagenfeld Stiftung und in dieser Form eine Premiere.“ Vom 29. Oktober bis zum 28. Februar 2021 werden in dem Bremer Museum Exponate von rund 16 renommierten Zeichnerinnen und Zeichnern vorgestellt. Darunter die mehrfach prämierte Illustratorin Barbara Yelin, Martin Panchaud, Jens Genehr und Erik Kriek, aus dessen Feder das Plakat zur Ausstellung stammt.

Von klassisch bis abstrakt

„Zu sehen ist ein sehr vielschichtiger Blick auf das Thema“, freut sich Stiehler. „Wir zeigen zum Beispiel die Graphic Novel „Gift“ von Barbara Yelin, die sie zusammen mit Peer Meter über die Giftmörderin Gesche Gottfried herausgebracht hat. Die Arbeit gehört eher zu den klassischen Vertretern des Genres, genauso wie der Comic von Jens Genehr über den Bunker Valentin. Ganz anders „Die Farbe der Dinge“ von Martin Panchaud. Der Schweizer erzählt seine Geschichte grafisch reduziert in einer vollkommen abstrahierten Form, in der man das Geschehen nur von oben sieht. Trotzdem funktioniert das Ganze hervorragend.“ Gezeigt werden soll in der Ausstellung ebenso der Weg zum Werk. „Es gibt viele unterschiedliche Herangehensweisen. Einige arbeiten noch ganz analog, andere komplett am Computer, wieder andere nutzen das Medium der Collage.“

Auch wenn die Graphic Novel zur literarischen Gattung der Comics zählt, gibt es keine endgültige Definition. Anders als bei Comics sind hier Bild und Text gleichermaßen wichtig. Die Geschichten sind meist länger, komplexer und in sich abgeschlossen. Während die einen auf Vorlagen aus der Literatur zurückgreifen, erzählen andere eine ganz eigene Story. Als Wegbereiter der Graphic Novel gilt Will Eisner, einer der bedeutendsten amerikanischen Illustratoren. Er hat den Begriff eingeführt und geprägt, indem er sein Werk „Ein Vertrag mit Gott“ als Graphic Novel betitelte, um es von seinen bislang publizierten Comic-Serien abzugrenzen.

„Wir verlangen von den Teilnehmerinnen und Teilnehmern des Wettbewerbs natürlich nicht, dass sie eine komplette Graphic Novel einreichen“, betont Axel Stiehler. „Ein Cover und einige Innenseiten, die skizzieren, wohin die Reise geht, genügen völlig. Wichtig ist, dass die künstlerische Qualität erkennbar wird, die in der Arbeit steckt.“ Der Kommunikationsdesigner und Mitinhaber der Agentur Blaukontor für Gestaltung mit Sitz in der Überseestadt hofft, dass die hochkarätig besetzte und unabhängige Jury es schwer haben wird, aus vielen guten Beiträgen den ersten Platz auszuwählen. Für die Jury haben die Initiatoren unter anderem Barbara Yelin gewinnen können, die 2016 den renommierten Max-und-Moritz-Preis als beste deutschsprachige Comic-Künstlerin erhielt. Außerdem ist der Bremer Galerist Gregor Straube dabei, Rita Fürstenau, die Mitgründerin des Verlags Rotopol für grafisches Erzählen, die Buchhändlerin Katinka Kornacker von Comix in Hannover und der Verleger Volker Hamann, der das Comic-Magazin „Alfonz“ herausbringt.

Zwölf Entwürfe für einen Kalender

Wer den ersten Platz belegt, darf sich zum einen über ein Preisgeld von 250 Euro freuen, zum anderen über einen Gutschein von der Steintorpresse über zehn Fine-Art-Prints im Wert von 250 Euro. „Wir haben zwar nur ein kleines Budget zur Verfügung, die zwölf besten Entwürfe werden aber in den Battle of Print-Kalender 2021 aufgenommen“, sagt Stiehler. Das sei sicher noch mal ein schöner Anreiz bei dem Wettbewerb mitzumachen. Der ist dieses Mal übrigens nicht nur für kreative Studenten, Azubis und Profis aus dem Nordwesten geöffnet. Denn die Organisatoren haben die Einschränkung erstmals aufgehoben und heißen Beiträge aus Deutschland und der ganzen Welt willkommen.

Weitere Informationen

Die ausführlichen Teilnahmebedingungen stehen unter www.kv-bremen.de. Hier können die Beiträge auch noch bis zum 15. Oktober online eingereicht werden. Die Vernissage der Graphic Novel-Ausstellung ist am Donnerstag, 29. Oktober, im Wilhelm Wagenfeld Haus, Am Wall 209. Der genaue Veranstaltungsbeginn und -ablauf werden auf www.wilhelm-wagenfeld-stiftung.de bekannt gegeben.