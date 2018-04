Der Kinder- und Jugend-Chor "Campanella" aus dem tschechischen Olomouc gibt am Mittwoch, 2. Mai, um 19 Uhr gemeinsam mit dem Kinder- und Jugendchor im Viertel ein Konzert in der Kulturkirche St. Stephani. (FR)

Auf den Stufen zum Schloss Mirabell in Salzburg gibt es die "Do Re Mi"-Steps, die durch den Hollywood-Film "The Sound of Music" mit Julie Andrews berühmt wurden. Nach diesen "Do Re Mi"-Stufen hat Kamila Dunajska das Jugend- und Familien-Konzert benannt, das sie gemeinsam mit dem von ihr geleiteten Kinder- und Jugendchor im Viertel und dem tschechischen Kinder- und Jugendchor "Campanella" am Mittwoch, 2. Mai um 19 Uhr in der Kulturkirche St. Stephani gibt.

"Do Re Mi", der Name des Konzertes ist Programm. Denn der Kinder- und Jugendchor im Viertel wird Auszüge aus dem Musical "The Sound of Music", aber auch Ensembles aus Humperdincks Oper "Hänsel und Gretel" und Kinderlieder singen. Die Kinder ihres Chores sind im Schnitt zwischen fünf und zehn Jahre alt. "Da passt es perfekt, dass die Mitglieder von 'Campanella' zwischen zehn und 17 Jahre alt sind", sagt die Chorleiterin. Der Chor, der aus der tschechischen Stadt Olomouc kommt, wird, ganz im Zeichen der internationalen Völkerverständigung, einen bunten Strauß aus Volksliedern aus Brasilien, Mexiko, Portugal, der Slowakei, aus Tschechien und den USA singen. Und zum Abschluss singen beide Chöre gemeinsam eine Hymne an die Musik: "Music is my life".

Ein Credo, das auch für Kamila Dunajska selbst gilt. Als Jugendreferentin und Kreis-Chorleiterin im Kreis-Chorverband Bremen hat sie ihr musikalisches Talent und ihr organisatorisches Geschick unter Beweis gestellt. Von einem ihrer Chormitglieder, Magdalena Farnesi, bekam Kamila Dunajska die Anfrage, ob es wohl möglich wäre, den tschechischen Kinder- und Jugendchor "Campanella" in Bremen auftreten zu lassen, der sich Anfang Mai auf der Rückreise von einem Europäischen Jugendmusikfestival in Belgien befindet. Dunajska erhielt auf ihre vielfältigen Bemühungen Absagen, bis Tim Günther, der Kantor der Kulturkirche St. Stephani, freudig zusagte.

Der Grund: Zur gleichen Zeit hat er mit dem gemischten Chor "Collegium vocale" einen weiteren tschechischen Chor zu Gast. "Collegium vocale" und die Bremer Kantorei St. Stephani geben ebenfalls zwei Konzerte und zwar am Sonntag, 6. Mai, um 17 Uhr im Dom zu Verden und am Dienstag, 8. Mai, um 20 Uhr in der Kulturkirche St. Stephani. Froh und stolz ist Kamila Dunajska auch darauf, dass es ihr gelungen ist, 32 Mitglieder des Chores "Campanella" und acht weitere Erwachsene in Bremer Gastfamilien unterzubringen. Magdalena Farnesi wird mit den tschechischen Gästen eine Kurzführung durch Bremen machen. "Ich freue mich auf jeden Fall, dass das gemeinsame Konzert mit 'Campanella' zustande gekommen ist", betont Kamila Dunajska.

Zur Historie des Kinder- und Jugendchores "Campanella": Er wurde im Jahr 1967 von Karel Klimes und seinem Sohn Jiri gegründet. "Seitdem ist er unverzichtbarer Bestandteil des Kulturlebens in Olomouc und wichtiger Repräsentant der Region im Ausland", erläutert Kamila Dunajska. Seit dem Jahr 2012 ist der Chor der Musikschule "Campanella" Olomouc angegliedert. Er gibt regelmäßig Herbst-, Weihnachts- und Frühlingskonzerte und nimmt an vielen Gesangs-Wettbewerben von Kinderchören teil. Seit fünf Jahren leitet Jana Synková den Kinderchor "Campanella" Olomouc. Sie ist bemüht, die internationalen Aktivitäten des Chores erneut aufleben zu lassen, die 2013 wegen der schweren Erkrankung des Choreliters Jiri Klimes unterbrochen werden mussten.

Und noch ein weiterer Termin liegt der leidenschaftlichen Musikerin Kamila Dunajska besonders am Herzen: Am Sonntag, 6. Mai bietet die Chorleiterin um 15 Uhr im Bürgerhaus Weserterrassen, Osterdeich 70b, ehrenamtlich ein offenes Singen für Kinder an. Der Eintritt ist frei.

Der Eintritt für das gemeinsame Konzert des Kinder- und Jugendchores im Viertel und des Kinder- und Jugendchores "Campanella" am Mittwoch, 2. Mai, um 19 Uhr in der Kulturkirche St. Stephani, kostet acht Euro Eintritt, ermäßigt fünf Euro. Eintrittskarten gibt es an der Abendkasse oder bei Nordwest Ticket unter Telefon 36 36 36.