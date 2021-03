Das Team der Bildungsbrücke: v.l. Reinhard Werner, Karl Bronke, Gertrud Janzer-Bertzbach, Bernd Klingbeil-Jahr, Heike Blanck, Hubertus Ohrdorf, Christiane Rust (Roland Scheitz)

Östliche Vorstadt. Eigentlich gehöre das Viertel ja nicht zu den benachteiligen Stadtteilen, sagt Ortsamtsleiterin Hellena Harttung. Eigentlich, denn die Armut, insbesondere von vielen Alleinerziehenden, werde im Viertel oft überdeckt. Sie bleibe unsichtbar. Umso wichtiger sei die Arbeit des Vereins Bildungsbrücke. Das betonten Harttung und Politiker am Ende der virtuellen, gemeinsamen Sitzung der Sozialausschüsse der Beiräte Mitte und Östliche Vorstadt.

In der Sitzung stellten Christine Rust, eigens von der Friedensgemeinde für diese Aufgabe abgestellt, und die ehrenamtliche Mitarbeiterin Christel Blank-Meine ihre Arbeit vor, die in der Corona-Krise wichtiger geworden ist. So berichteten sie etwa davon, dass eine neue Klientel hinzugekommen sei: Freischaffende Künstlerinnen und Künstler, die seit rund einem Jahr kaum noch Honorar-Verträge hätten und oft nicht wüssten, wie sie mit ihren Kindern über die Runden kommen sollen. Unter denjenigen, die Anträge stellten, seien aber auch andere Familien, die die Corona-Auswirkungen durch Lockdown und Kurzarbeit zu spüren bekämen.

Bei Familien in prekären finanziellen Verhältnissen springt der Verein Bildungsbrücke, der vor 13 Jahren ins Leben gerufen wurde, schnell und diskret ein. Denn zwar herrscht auch in Bremen de facto Lehrmittelfreiheit. Die Kosten, die zusätzlich für den Schulunterricht anfallen, seien allerdings beträchtlich. Das rechneten die beiden Mitarbeiterinnen der Bildungsbrücke vor.

Blank-Meine weiß, wovon sie redet, immerhin ist sie pensionierte Lehrerin. Die Bildungsnebenkosten seien in den vergangenen Jahren immer wieder gestiegen. Dazu gehöre die Grundausstattung der Schulkinder etwa mit Ranzen, Sportkleidung, PC samt Drucker und Tintenpatronen. Besonders gestiegen seien die Kosten für Arbeits-, Übungs- und Grammatik-Hefte. Hinzu kommen noch erhebliche Beträge für Klassenfahrten und Schüleraustausch. Von den Kosten für Nachhilfe und außerschulische Bildung wie Sport und Musik gar nicht zu reden.

Da kämen schnell mal zwischen 340 bis 600 Euro pro Schuljahr und Kind zusammen. Das Bildungs- und Teilhabe-Paket von 150 Euro pro Schuljahr, das Kinder, die in Haushalten aufwachsen, die auf staatliche Transferleistungen angewiesenen sind, reiche da bei weitem nicht aus. Rund drei Viertel der Anträge werden von dieser Seite gestellt. Das Angebot der Bildungsbrücke richtet sich darüber hinaus aber auch an Familien aus prekären Verhältnissen, die gerade knapp über dem ALG-II-Satz liegen. Sie machen rund ein Viertel der Antragsteller aus, so Christine Rust.

Ein formloser Antrag mit einem Nachweis der Einkommenssituation genügt. Die Anträge können das ganze Jahr über gestellt werden. Ein Vertrauensrat, in dem neben Bremer Bürgern und Repräsentanten der Dom- und Friedens-Gemeinde auch die beiden Beiräte sitzen, entscheide diskret über die Vergabe der Spendenmittel, so Rust. Die Beiräte gehörten auch zu den den größten Zuwendungsgebern, weiteres Geld komme von Gemeindemitgliedern, Stiftungen und Unternehmen. Auf diese Weise kämen pro Jahr über 40.000 Euro an Spenden zusammen, mit denen 90 bis 100 Familien mit rund 150 bis 170 Kindern pro Jahr gefördert werden können. „Große Stützen sind die Helga- und Reinhard-Werner-Stiftung und die Kindergeldstiftung“, unterstrich Rust.

Aus dem Impuls heraus, dass alle Kinder ein Recht auf Teilhabe, Chancen- und Bildungsgerechtigkeit haben müssten, wurde der Verein 2008 als Nachbarschafts- und Stadtteil-Initiative gegründet. Holger Ilgner (SPD) fragte nach, wieweit sich die Hilfsangebote der Bildungsbrücke in den Stadtteil Mitte erstrecken und verwies besonders auf die Bahnhofsvorstadt, die infrastrukturell und sozial zunehmend abgehängt werde. Rust antwortete, dass die Grenze eigentlich an der Domsheide verlaufe. Allerdings würden auch Kinder bedacht, die vielleicht nicht in Mitte oder der Östlichen Vorstadt wohnen, sondern dort lediglich zur Schule gehen. Besondere beachtet würden zudem Härtefälle, die es regelmäßig gebe.

Astrid Selle, die für die Grünen im Beirat Mitte sitzt, sieht angesichts der drastischen Schere zwischen arm und reich, die immer mehr auseinander klafft, politischen Handlungsbedarf: Es könne ja nicht sein, dass eine private Bürger-Initiative die Aufgaben wahrnehme, die eigentlich die Politik zu leisten habe, betonte sie. Wenn in puncto Lehrmittelfreiheit solche Lücken bestünden, dann müsse die Politik aktiv werden. Dem stimmte auch Annika Port (Die Linke) zu. Selle lobte abschließend den Verein: „Ich bin heilfroh, dass Sie so viele Chancen ermöglichen.“