Dirk Paulmann (CDU) will mehr Sicherheit für Fußgänger am Rembertiring ­erreichen. (Roland Scheitz)

Dirk Paulmann von der CDU legte in der jüngsten Sitzung des Fachausschusses Bau und Verkehr des Beirates Mitte einen Antrag zu einem Aufregerthema vor: Ihm zu Folge ist die stadtauswärtige Fußgänger-Querung am Rembertiring auf Höhe des Gewoba-Hauses extrem gefährlich, besonders für Schulkinder, aber auch für andere Passanten und Radfahrer. „Ich bin da des Öfteren fast selbst umgefahren worden, als ich aus Richtung des Antiquitätengeschäftes am Fedelhören kam. Die Autos, die von der Hochstraße in Richtung Innenstadt fahren, halten bei Rot einfach nicht an und die Kinder werden auch nicht gesehen“, moniert Paulmann. Außerdem sei eine Querung beider Ampelanlagen nacheinander, die von einer großen Verkehrsinsel getrennt wären, aufgrund der Schaltung kaum möglich. Das würde Schulkinder dazu verleiten, bei Rot über die Ampel zu rennen.

Dirk Paulmann möchte nun erreichen, dass das Amt für Straßen und Verkehr (ASV) eine stationäre Rotlicht-Blitzeranlage aufstellen lässt. Er verweist darauf, dass der Rembertiring aus Richtung Barkhof/Gete/Schwachhausen ein direkter Hauptzugang zur Altstadt sei. Darüber hinaus ist der Übergang der Schulweg für die Grundschüler der Bürgermeister-Smidt-Schule, die aus dem nördlichen Ostertor kommen.

Der Verkehrsausschuss einigte sich darauf, sich für die Installation eines Rotlichtblitzers einzusetzen, um die Sicherheit an der Querung des Rembertirings an der Fußgängerampel Fedelhören zu erhöhen. Ausschuss-Sprecher Joachim Musch (Grüne) und die anderen Ausschussmitglieder stimmten dem Antrag zu. Sie plädieren zudem für vermehrte Geschwindigkeitskontrollen. Mit Unverständnis begegneten sie der Entscheidung des ASV und der Polizei, diese neuralgische Stelle nicht als Unfallschwerpunkt zu kategorisieren. Dirk Paulmann fordert außerdem, ein absolutes Halteverbot in Höhe des Rembertirings 41 bis 45 zu prüfen, mit dem Ziel, die Sicherheit an der Fußgängerampel weiter zu erhöhen.