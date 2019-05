Akteure der Theaterwerkstatt der Hochschule bei einer Probe zu „Macbeth – the dark factor“. (PETRA STUBBE)

„Als Du es tatest, warst Du ein Mann“, diese Worte, die die machtgierige Lady Macbeth in Giuseppe Verdis Vertonung des Shakespeareschen Königsdramas singt, lassen tief blicken. Erst als er sein Zaudern überwindet und den schottischen König Duncan ermordet, um selbst die Königskrone für sich zu gewinnen, wird Macbeth in den Augen seiner Lady zum Mann. Ihre kriminelle Energie ist die treibende Kraft hinter den Morden, die er aus Machtgier begeht. Sowohl Verdi als auch Shakespeare machen sehr deutlich, dass der schottische Feldherr seiner Lady sexuell hörig ist. Denn auch Frauen sind keine Engel.

Kamerafahrt in die Psyche

Doch bekanntlich kann nicht sein, was nicht sein darf. In Zeiten allgegenwärtiger Gender-Diskussionen entschieden die Mitglieder der Theaterwerkstatt der Hochschule Bremen, diesen Aspekt in ihrer selbst verfassten Version „Macbeth – the dark factor“ eher zu marginalisieren. Die Produktion hat am Freitag, 24. Mai, zwei Tage vor der Europa-Wahl, Premiere und ist bis Mittwoch, 29. Mai, jeweils um 20 Uhr in der Schwankhalle, Buntentorsteinweg 112, zu sehen. Denn gegenwärtig ist ja gerade in vielen Staaten Europas der durch den Treibstoff des Populismus befeuerte Kampf um die Krone der Macht zu erleben. Ein zeitloses Spiel, das heute brandaktueller denn je ist. Das Publikum soll sich laut Roland Huhs also selbst seinen Teil denken. „Unser Macbeth ist eine Kamerafahrt in die Psyche des Menschen generell“, betont der Theaterpädagoge, seit 20 Jahren einer der Leiter der Theaterwerkstatt. Und so hat der Regisseur aus dem Viertel alle Charaktere des Königsdramas mit 19 Studierenden aus allen Fakultäten doppelt und dreifach besetzt.

„Wenn du einmal in Blut gewatet bist, ist es egal, ob du umkehrst oder weitergehst . . .“ heißt es bei Shakespeare. Der Elisabethaner hat aber auch sehr deutlich gemacht, wie die Psyche der Täter unter den sich häufenden Morden zusammenbricht. Lady Macbeth wird immer wieder von den Dämonen der Verstorbenen heimgesucht und verliert am Ende den Verstand. Wortwörtlich von Schauder geschüttelt steht der Maschinenbau-Student Jan-Lucas Pauser als Macbeth auf der Probebühne in der Hochschul-Bibliothek, starrt ungläubig auf sein Messer und stammelt: „Da, es tropft Blut“. Wie sein Kommilitone Matthias Vornefelt liebt er das Theaterspielen schon seit Jahren heiß und innig. Soeben hat der Macbeth-Darsteller seinen ersten Bühnen-Mord begangen und dabei deklamiert: „Die halbe Welt liegt jetzt in Nacht getaucht wie tot. Mord und Mörder schleichen ihrem Ziel entgegen“. Der Regisseur unterbricht und gibt detaillierte Anweisungen. Und noch einmal von vorn. Die Wiederholungen sind für die Darstellerin des Duncan eine ganz schöne Geduldsprobe. Sie trägt einen weißen Brokatmantel und eine Krone auf dem Kopf, die jedes Mal über die Probebühne kullert, wenn sie zum wiederholten Mal zu Boden geht. Dass sie gekonnt fällt, dafür sorgt Choreografin Adriana Könemann aus dem Viertel. Das Messer fällt ihrem Kommilitonen aus der Hand. Schnitt. Der Regisseur wirft einen Kassetten-Rekorder an und Nana Mouskouri singt: „Guten Morgen Sonnenschein!“ im Duett mit einer der Darstellerinnen der Lady.

Weitere Informationen

„Macbeth – the dark factor“ hat am Freitag, 24. Mai, um 20 Uhr in der Schwankhalle, Buntentorsteinweg 112, Premiere. Weitere Vorstellungen bis Mittwoch, 29. Mai. Die Tickets kosten 14 Euro, neun Euro ermäßigt. Reservierung unter Telefon 59 05 30 94.