Maximilian Sierig ist der Geschäftsführer der Galerie, die als Galerie „Art Sixty“ beziehungsweise als „Art-of-Life-Galerie“ firmiert. (Roland Scheitz)

Die Einsenderinnen und Einsender von rund 1000 Fotografien haben es versucht und ihre Bilder zur Bewertung eingereicht. Nachdem die Familien- und Tierbilder und Bilder mit offensichtlich ungeklärten Rechten aussortiert waren, haben sich 45 Bewerberinnen und Bewerber durchgesetzt.

Eine 25-köpfige Jury hat 101 Bild ausgewählt, Fotos, die in der Galerie „Art-of-Life“, Martinistraße 60, noch bis Sonnabend, 5. Mai, gezeigt werden. Bis Sonnabend, 14. April, kann die Öffentlichkeit abstimmen, wer einen der Publikumspreise erhalten soll.

Die Aufnahmen des Wettbewerbs mussten sich einer von sieben Kategorien zuordnen lassen: „Bremen verbindet Tradition und Moderne“, „Bremen hat viele Gesichter“, „Bremen ist bunt“, „Bremen bewegt dich“, „Bremen feiert das Leben“, „Bremen macht Zukunft“ und „Bremen naturnah und liebenswert“.

Es gibt zehn Publikumspreise. Die Besucher der Galerie können bis zum 14. April darüber abstimmen, welches Bild sie für preiswürdig halten. Es liegen Abstimmungskärtchen bereit. Jeder Gast hat eine Stimme. Die Siegerbilder sollen dann großformatig ausgedruckt und in der Galerie zum Verkauf angeboten werden. Die Siegerinnen und Sieger werden am 14. April um 19 Uhr bekannt gegeben.

Maximilian Sierig ist de Geschäftsführer der Galerie, die als Galerie '„Art Sixty“ beziehungsweise als „Art-of-Life-Galerie“ firmiert. Er hat den Fotowettbewerb gestartet, um die Galerie wieder ins Gespräch zu bringen. „Wir waren bisher im ersten Stock des Gebäudes und sind 2017 ins Erdgeschoss gezogen. Das war für uns der Anlass, mal etwas Typisches für Bremen zu machen„, sagt Maximilian Sierig. “Ansonsten haben wir bisher die klassischen Künste ausgestellt, also Ölgemälde und Skulpturen, und dies ist hier das erste Mal eine reine Fotokunst-Ausstellung – und zwar mit Bremer Motiven.“

101 Bild

Im vorderen Teil der Galerie sind 21 großformatige Bilder zu sehen, die die Jury als besonders eingestuft hat. Im hinteren Teil ist 101 Bild zu sehen, Fotos, die für den Publikumspreis nominiert sind. Etwa 25 dieser Bilder sind mit Handys fotografiert worden. Falls eines oder mehrere dieser Aufnahmen den Publikumspreis erhält, bezweifelt Maximilian Sierig, dass sie auf die für die Präsentation vorgesehene Größe ausgedruckt werden können. Handybilder seien inzwischen zwar von erstaunlich hoher Qualität, bei starker Vergrößerung zeigten sich aber doch meist Schwächen in Auflösung oder Schärfe.

Volker Rohde wohnt Osterholz-Scharmbeck. Der Buten-Bremer hat zwei Fotos eingereicht. Beide sind genommen worden. Das große Foto zeigt das beleuchtete Universum in einer Abendstimmung. Das Bild ist schön anzusehen. Man könnte daraus, wie aus vielen anderen der ausgestellten Aufnahmen, sehr gut eine Postkarte machen, die sich vermutlich gut verkaufen würde.

Jens Hagens aus Horn hat vor acht Jahren die Fotografie zu seinem Hobby gemacht. „Ich fotografiere vorzugsweise in Bremen und zwar nur nachts„, erzählt er. “Und die meisten meiner Bilder haben etwas mit Wasser zu tun. Manchmal fahre ich auch nach Bremerhaven oder Hamburg, meistens am Wochenende und immer nachts.“ Jens Hagens hatte vier Bilder eingereicht, davon sind drei genommen worden, und drei weitere haben es in den Wettbewerb für den Publikumspreis geschafft. Er macht gute, sauber ausgearbeitete, ästhetische Bilder.

Bärbel Ahrens aus Walle fotografiert seit sechs Jahren. Ihre ersten Schritte in die Öffentlichkeit hat sie vor fünf Jahren mit einem Fotoblog getan. „Darauf habe ich viel positive Resonanz bekommen„, sagt sie, “und deshalb habe ich mich jetzt mal getraut, an einem Wettbewerb teilzunehmen.“ Bärbel Ahrens hat zwei Bilder eingereicht, die beide genommen wurden. Im Ehrenamt arbeitet die Bremerin als Hausfotografin der Kulturambulanz auf dem Gelände des Klinikums Bremen-Ost, fotografiert bei Veranstaltungen und ist sehr engagiert bei der Sache.