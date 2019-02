Das Schiff "Seawatch 3" – hier Ende Januar dieses Jahres mit einem Boot der italienischen Küstenwache vor Sizilien – rettet Flüchtlinge im Mittelmeer aus Seenot. (Salvatore Cavalli)

Altstadt. Was passiert eigentlich während einer Flucht? Und was muss passieren, damit Bremen eine sichere und solidarische Stadt für Flüchtlinge wird? Diese Fragen standen bei einem Podiumsgespräch im Wall-Saal der Stadtbibliothek im Mittelpunkt, zu dem Amnesty International, die Heinrich-Böll-Stiftung und die Stadtbibliothek in Kooperation mit Seebrücke Bremen eingeladen hatten.

„Bremen liegt am Mittelmeer!“ – diese Überschrift des Abends bringt es auf den Punkt, wie Henning Bleyl, Geschäftsführer der Heinrich-Böll-Stiftung in Bremen, betont: Es gehe nicht nur um Menschen, die es hierher schaffen, „es hat auch sehr viel mit unserer Lebensweise zu tun“. Bereits 1979 hatte Heinrich Böll gemeinsam mit Rupert Neudeck und anderen Unterstützern den Verein Ein Schiff für Vietnam gegründet, und dieses Schiff, die „Cap Anamur“, rettete in den Folgejahren tausende Menschen.

„Keine Institution, die Leben zu retten vermag, darf auf offener See Selektion betreiben. Das hieße ja, Menschen willkürlich zum Tode zu verurteilen“, sagte Heinrich Böll 1981 in einem Interview mit dem „Spiegel“, und dieses Zitat hat für Henning Bleyl nichts an Aktualität verloren.

Beim Blick auf „Perspektiven auf Flucht und Ankunft“ gebe es oft zwei Seiten, sagt Bleyl: Zum einen die Krisengebiete, wo die Menschen wegen Folter, Gewalt, Vertreibung und Diskriminierung fliehen und unterwegs in Lager gesperrt werden. „Dort versuchen die Menschen, am Leben zu bleiben. Doch täglich sterben Menschen auf dem Mittelmeer und enden für uns als Zahlen in den Nachrichten. Wir wollen uns aber nicht daran gewöhnen, diese Menschen auf Zahlen zu reduzieren.“

Auf der anderen Seite stehe die Abschottungspolitik Europas: „Es ist unbegreiflich und nicht akzeptabel, dass Menschen, die Menschen retten wollen, dafür bestraft werden. Doch ohne diese Retter wüssten wir vielleicht nicht, welche kriminellen Methoden Europa anwendet, um Flüchtlinge abzuwehren.“ Es müsse daher Solidarität mit Seenotrettern gezeigt werden, und die Europäische Union müsse allgemeine Menschenrechte für Flüchtlinge anerkennen. Außerdem sollten legale Fluchtkorridore geschaffen werden. „Bremen muss eine solidarische Stadt werden“, fordert Henning Bleyl. „Viele Verwandte und Freunde sind noch auf der Flucht und viele von den Menschen, die unter uns sind, haben Menschen auf der Flucht verloren.“

Unter diesen ist auch Jood Aldox aus Syrien. Das Mädchen, das seit drei Jahren in Bremen lebt, ist nach drei Jahren Krieg mit seiner Familie aus seinem Dorf in die Stadt gezogen. „Plötzlich mussten wir mit dem Auto fliehen und Tausende Menschen waren ebenfalls zu Fuß auf der Flucht“, erzählt Jood Aldox. „Auf dem Weg sind sehr viele Menschen getötet worden, man kann sich gar nicht vorstellen, wie viele.“ In der Türkei waren sie dann 16 Tage bei Bekannten, bevor sie ein Boot bestiegen, dass sie über das Mittelmeer bringen sollte. „Nun will ich Ärztin werden, weil ich so viele Menschen habe sterben sehen. Ich will Leben retten.“

Auch Modou aus Gambia, der seit fünf Monaten in Bremen lebt, erzählt von seiner Flucht, die ihn über den Senegal und Mali nach Niger brachte. „Dort traf ich Leute, die mir sagten, dass sie mich nach Libyen bringen werden.“ Was folgte, war eine einwöchige Fahrt durch die Wüste – zusammen mit 24 anderen auf der Ladefläche eines Pick-ups. „Wenn jemand runterfiel, hat der Fahrer nicht angehalten.“ In Libyen bestand stets die Gefahr, festgenommen zu werden, für die Freilassung hätte er zahlen müssen. Doch es kam ein Mann, der ihm helfen wollte. Er habe ihn mit in sein Haus genommen, „und dann konnte er mich behandeln, wie er wollte. Ich wollte fliehen, doch dann hätte er die Polizei gerufen“.

Nach acht Monaten ergatterte Modou mit hundert anderen Menschen einen Platz auf einem Boot, das ihn nach Italien bringen sollte. Doch die libysche Polizei entdeckte das Boot, er kam ins Gefängnis. Nach ein paar Monaten sei er geflohen, kam nach Italien und schließlich nach Bremen. „Wir sind sehr frustriert, wir haben so viel brutale Behandlung erfahren. Wir brauchen aber Liebe, um zu vergessen. Wir brauchen Unterstützung und ich meine nicht einmal finanzielle Unterstützung. Wir sind keine schlechten Menschen.“ Er würde gerne zur Schule gehen, sagt Modou, doch noch sei es ihm nicht möglich.

Hendrik Simon, der auf dem Schiff „Seawatch 3“ Flüchtlinge auf dem Mittelmeer rettete, berichtet davon, dass sich die Situation seit 2016 massiv verändert habe. Er erzählt von regelrechten Wettrennen zwischen der libyschen Küstenwache und der „Seawatch“ und von einer Rettungsaktion im Mai 2018, wo sie zeitgleich mit der Küstenwache bei dem Flüchtlingsboot eingetroffen seien: „Eine unangenehme Situation, denn die libysche Küstenwache hat Waffen.“ Als die Flüchtlinge die Küstenwache gesehen hätten, seien sie von Bord gesprungen, weil sie nicht zurück in ihre Länder wollten. Zuvor hätte die Besatzung der „Seawatch“ jedoch Schwimmwesten verteilt, sodass alle gerettet werden konnten. „Manche Menschen haben dies sieben oder acht Mal erlebt: Geld für das Boot über das Mittelmeer, dann Aufgriff durch die libysche Küstenwache, dann Gefängnis, dann zahlen, um freizukommen und dann alles wieder von vorn.“ Simon selbst wird derzeit der Beihilfe zur illegalen Einreise beschuldigt, ihm drohen in Italien bis zu 15 Jahre Haft: „Noch gibt es keine Anklage, doch wir sind der Lieblingsgegner des italienischen Innenministers.“

Kim Pöckler vom Verein Signal of Solidarity erzählt von ähnlichen Erfahrungen, die sie in Griechenland gemacht hat. „Es ist erschreckend, dass es an Heldenmut grenzt, anderen Menschen helfen zu wollen.“ In Europa angekommen zu sein bedeute nicht, an einem sicheren Ort zu sein. Sie berichtet vom Lager Moria auf der Insel Lesbos, das für 3000 Menschen ausgerichtet sei, in dem mittlerweile aber 9000 Menschen lebten. „Dort herrschen schlimme Bedingungen, es gibt Morde und Vergewaltigungen. Dabei kommen die Menschen nach Europa, um dem zu entgehen“, sagt Sie

So dramatisch wie jetzt sei es noch nie gewesen, bestätigt die Anwältin Petra Fritsche-Ejemole, die sich seit 22 Jahren engagiert. „In Libyen wird Sklaverei mit den Flüchtlingen betrieben, und das mit der Europäischen Union im Rücken.“ Sie fordert: „Wir dürfen die Rückführung nach Libyen nicht fortführen, die Menschen sind alle traumatisiert.“

Doch auch in Bremen sei noch so einiges zu tun, meint Mona Linge von der Seebrücke. „Dass Menschen sich sicher fühlen, sehe ich noch nicht.“

Moderator Wilko Zicht ist der Meinung, dass die EU ihren moralischen Ansprüchen gerecht werden und die Zusammenarbeit mit Regimen wie Libyen beenden müsse. „Bremen soll eine solidarische Stadt werden und Menschen unabhängig von Geschlecht, Alter und Sexualität aufnehmen.“ Bremen könnte da kleine Schritte tun, sagt Petra Fritsche-Ejemole, zum Beispiel könnte die Stadt Aufnahmeprogramme für Flüchtlinge auflegen. „Man müsste im Bund dafür kämpfen, dass die Städte größere Mitspracherechte bekommen. Wenn wir erreichen würden, dass die Menschen schneller arbeiten dürften, wäre schon viel geholfen. Diese Menschen nehmen auch niemandem die Arbeit weg, sondern besetzen die Plätze, die sonst niemand haben möchte.“