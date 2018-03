Die Polizei Bremen hat die Kriminalstatistik 2017 für die einzelnen Stadtbezirke vorgestellt. (dpa)

Die gute Nachricht vorweg: Die Kriminalitätsrate in der im Zuge der Bremer Polizeireform neu geschaffenen Abteilung Mitte/Süd ist rückläufig. Das betonten Axel Schröder, Leiter Einsatzbereich Süd und seine Kollegen Michael Nägele, Revierleiter Innenstadt, Andreas Falkenstein, Leiter Polizeikommissariat Süd und Volkmar Sattler in einem Pressegespräch am Dienstag.

Im Polizeirevier Süd stellten sie die Polizeiliche Kriminalstatistik (PKS) des Jahres 2017 vor. Und die ist in vielen Bereichen erfreulich. In der Abteilung Mitte/Süd wurden im Jahr 2017 insgesamt 25.677 Straftaten registriert. Das ist ein Rückgang um etwa 4.800 Fälle und entspricht einem Minus von 15 Prozent.

Einziger Wermutstropfen: Wie in der gesamten übrigen Republik auch ist eine Zunahme von Körperverletzungsdelikten zu verzeichnen. An Brennpunkten wie der Diskomeile einschließlich Bahnhofsumfeld und anschließend dem Viertel gab es eine Steigerung der Delikte um 9,4 Prozent.

Die deutlichsten Rückgänge sind im Bereich Einbruchdiebstahl in/aus Kraftfahrzeugen zu verzeichnen. Er lag im Bereich Mitte bei satten 46,5 Prozent. Erfreulich auch die Entwicklung bei den Fahrraddiebstählen: Sie gingen um 23 Prozent zurück, ebenso wie die Taten im Bereich Wohnungseinbruch.

Im Bereich der Innenstadt und Steintor ist beim Straßenraub ein leichter Rückgang von circa zehn Prozent zu verzeichnen. Ähnlich sah es beim Taschendiebstahl mit einem Minus von 9,7 Prozent aus. Ermittlungserfolge konnte die Polizei zudem bei Verstößen nach dem Betäubungsmittelgesetz verzeichnen. Im Vergleich zum Vorjahr (437 Fälle) konnten 2017 738 Drogen-Delikte aufgeklärt werden.