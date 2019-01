Mitarbeiter eines Odrnungsdienstes gehen durch den Waller Park. (Carmen Jaspersen/dpa)

„Ein Jahr ist um, wir haben ordentlich gearbeitet und den Ordnungsdienst an den Start gebracht“, zieht Sermin Riedel, Leiterin des Ordnungsamtes, vor den Mitgliedern der Beiräte Mitte und Östliche Vorstadt in einer gemeinsamen Sitzung im Bürgerhaus Weserterrassen eine erste Bilanz. Und auch Uwe Papencord, Leiter der Abteilung „Allgemeine Ordnungsangelegenheiten“ und Verantwortlicher für den Ordnungsdienst, sieht in dem Dienst einen Erfolg: „Wir haben uns vorgenommen, bürgernah, freundlich und hilfsbereit zu sein. Und dabei auch Lösungen anzubieten, auch wenn wir nicht die Lösung sind.“

In einer Präsentation zeigt Papencord weitere Merkmale und Kompetenzen des seit Oktober vergangenen Jahres Streife laufenden Ordnungsdienstes. „Offen, zielstrebig, zugewandt, diplomatisch, flexibel, konsequent“ sind nach Papencord weitere Attribute des Ordnungsdienstes. Die Anzahl der aktiven Außendienstkräfte beläuft sich derzeit auf zwölf Personen, zehn weitere befinden sich in Ausbildung. Der Bereich Mitte, Östliche Vorstadt und Bahnhofsvorstadt wird von fünf Personen im Außendienst bedient.

Teilnehmer durchlaufen Schulung

Diese Personen durchliefen vorher eine 13 Wochen andauernde Schulung über die Hochschule für öffentliche Verwaltung, zudem hospitierten sie bei der Bremer Polizei, bei der Verkehrsüberwachung, der Bußgeldstelle sowie bei Fachbehörden. „Vor der Straße wird Theorie gelernt“, sagt Uwe Papencord dazu, was auch Kommunikationsfähigkeit und Einsatzlehre einschließt. „Wir hören uns an, was die Polizei gemacht hat, denn wir übernehmen einen Teil der Aufgaben.“

Ausgestattet sind die Ordnungskräfte neben der blauen Uniform mit Schlagstock, Pfefferspray und Handschellen. „Das sind reine Selbstverteidigungsinstrumente, die Handschellen sind zur Eigensicherung. Diese Mittel haben wir aber bisher noch nicht einsetzen müssen“, sagt Uwe Papencord. Sechs E-Bikes und drei Dienstfahrzeuge sind jedoch bereits für den gesamtbremer Raum im Einsatz, in Vorbereitung sind zudem die Einführung mobiler Erfassungsgeräte zur Anzeigenaufnahme, für kurze Tätigkeitsberichte sowie zur Einsatzsteuerung.

Müllablagerungen, Straßenmusik, Alkohol in der Öffentlichkeit, Radfahren in der Fußgängerzone: Das sind einige der Aufgabengebiete des Ordnungsdienstes, hinzu kommen auch aggressives Betteln und der Umgang mit „Kundenstoppern“, also mit Werbeschildern von Läden auf dem Gehweg. „Hier versuchen wir, eine Nachhaltigkeit zu erzielen“, sagt Uwe Papencord, der generell auf eine positive Resonanz des Ordnungsdienstes verweisen kann.

Dreistufiges Verfahren

Vielleicht mag das auch an dem dreistufigen Verfahren bei Verfehlungen der Bürger liegen: So erhalten viele Menschen erst einmal eine „Gelbe Karte“, die mit „Verwarnung!“ beschriftet ist und auf der Rückseite mit dem Hinweis „Das war nicht in Ordnung!“ aufwartet und darüber informiert: „Sie haben eine Ordnungswidrigkeit begangen. Das wird Sie zukünftig etwas kosten.“ Es folgt eine Auflistung: Ein Papiertaschentuch etwa kostet dann 20 Euro, ein Kaugummi oder eine Glasflasche 35 Euro. Genauso viel und unter Umständen noch mehr kostet „Hundekot, je nach Örtlichkeit“, 55 Euro kostet es, wenn der Hund nicht angeleint ist. Hilft die gelbe Karte nicht, folgt nach der Information die kostenpflichtige Verwarnung, und wenn das auch nichts bringen sollte: Anzeigenerstattung.

Dies alles erfolgt derzeit in der Zeit zwischen 6 bis 22 Uhr im Einschichtbetrieb, wobei „bedarfsorientierte Einsatzzeiten“ möglich sind. Während des Freimarkts etwa können dann die Ordnungskräfte ihren Dienst später antreten, dafür aber in die Nacht hinein verlängern.

Im Bereich Mitte seien in den vergangenen drei Monaten das Radfahren in der Obernstraße und auf dem Marktplatz, Straßenmusikanten und Kundenstopper als Schwerpunkte der Arbeit ausgemacht worden. Im Westen und Osten dagegen sei es das Problem der illegalen Müllentsorgung, in ganz Bremen der Jugendschutz und freilaufende Hunde sowie deren Hinterlassenschaften gewesen, womit die Ordnungskräfte zu tun bekommen hätten.

Holger Ilgner (SPD) vom Beirat Mitte freut sich, dass der Ordnungsdienst nun am Start ist, wobei er sich allerdings auch fragt, wie das Schichtsystem funktionieren soll. „Zu den eigentlich relevanten Zeiten sind wir im Viertel nicht im Dienst“, muss auch Sermin Riedel einräumen, „aber das muss ja nicht so bleiben.“ Bei nächtlicher Ruhestörung habe der Ordnungsdienst daher noch keine Erfahrung. Peter Kadach (CDU) vom Beirat Östliche Vorstadt hingegen fragt: „Wann gibt es Ordnungsgeld und wann wird durchgegriffen?“ Da komme es darauf an, wie der Bürger dem Ordnungsdienst gegenübertrete, antwortet Uwe Papencord. „Unsere Mitarbeiter gehen das situationsgerecht an. Der Ordnungsdienst muss sich aber nicht durch die Bußgelder selbst finanzieren.“

Jens Schabacher sitzt für die Grünen im Beirat Östliche Vorstadt; ihn interessiert, ob man nicht präventiv tätig werden könne, wenn die Müllfahrzeuge wegen Falschparkern nicht durch die engen Straßen des Steintors fahren können. „Der Ordnungsdienst ist nicht die Verkehrsüberwachung, die übernehmen 30 weitere Mitarbeiter“, sagt Papencord dazu, sie stünden jedoch untereinander ständig in Kontakt.

Generell gehe es dem Ordnungsdienst aber darum, eine Verhaltensänderung zu erreichen: „Von daher gibt es Spielräume“, sagt Sermin Riedel, „unsere Einsatzkräfte entscheiden im Einzelfall.“ Wenn die Einsatzzeiten noch ausgeweitet werden würden, dann sei der Ordnungsdienst eine tolle Sache, meint ein Mann aus dem Publikum. Und eine andere Anwohnerin meint: „Bei Aufstellern, Kundenstoppern und Außenbewirtschaftung müssen die Erlaubnisse kontrolliert werden. Menschen mit Kinderwagen oder Rollatoren kommen da nicht mehr durch.“

Ein weiterer Anwesender kritisiert die überschaubare Anzahl der Ordnungskräfte, da seien andere Städte weiter. Beirat Östliche Vorstadt-Mitglied Jürgen Schultz (FDP) sieht aber positiv in die Zukunft: „Der Ordnungsdienst befindet sich im Anfang, mit allen Schwierigkeiten, die es am Anfang gibt.“ Und er sagt auch: „Wir sehen aber parteiübergreifend den Erfolg des Ordnungsdienstes.“