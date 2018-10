Die Diskussionen um die 30er-Zonen nehmen kein Ende. (Christian Kosak)

Langsam, aber sicher nimmt die Gestaltung der Tempo-30-Zonen in der Stadt Form an. Zur Erinnerung: Das Bundesverkehrsministerium hat eine Novellierung des Straßenverkehrsgesetzes auf den Weg gebracht. Vorrangiges Ziel ist es, schwächere Verkehrsteilnehmer wie Kinder und ältere Leute zu schützen. Aber es ginge auch um Lärm- und Feinstaub-Emissionen, so die stellvertretende Leiterin des Ortsamtes Mitte, Manuela Jagemann. Nun sollen weitere zwei Tempo-30-Zonen, die für den Bereich Mitte auf der Überprüfungs-Liste des Amtes für Straßen und Verkehr (ASV) stehen, genehmigt und umgesetzt werden. Bremenweit befinden sich noch 107 Zonen in der Prüfung. Zuvor werden die Beiräte samt entsprechender ­Ausschüsse in einem offiziellen Anhörungsverfahren des ASV um ihre Stellungnahme ­gebeten.

Dass die Länge der Tempo-30-Zonen durchaus kontrovers diskutiert werden kann, zeigte sich wieder bei der jüngsten Sitzung des Fachausschusses Bau und Verkehr des Beirates Mitte. Auf der Prüfliste stehen die Bereiche An der Tiefer und An der Weide am Postamt 5, die jetzt umgesetzt werden sollen. Dem Linken-Politiker Matthias Rauch will sich nicht erschließen, weshalb nicht gleich der Bereich Balgebrückstraße mit in die Tempo-30-Zone An der Tiefer aufgenommen worden ist. Dort sei die Gefahr in Höhe der Sankt-Johannis-Schule immerhin genauso groß.

Ähnlich argumentierte Michael Rüppel von den Grünen: „Es ist nicht einsehbar, weshalb die Tempo-30-Zone nicht ganz durchgezogen wird“. Rauch gab zu bedenken, dass den Kraftfahrern klar gemacht werden müsste, weshalb an diesen Stellen Temp-30-Zonen entstünden. Da in den Diskussionen im Ausschuss keine Einigkeit erzielt werden konnte, wird die Entscheidung über diese beiden Zonen auf die nächste Beiratssitzung vertagt.

Sorgenkind Herdentorsteinweg

Zur Kenntnis genommen wurde von den Ausschussmitgliedern einerseits der Plan der Schlachtequerung, andererseits des Herdentorsteinwegs. Bei letzterem soll eine Wartelinie vor der Birkenstraße und eine Haltelinie auf der Fahrbahn vor der Contrescarpe eingerichtet werden. Für Matthias Rauch stellt sich bei der Schlachtequerung aber immer noch die Frage, ob es wirklich sinnvoll ist, zwei Spuren, die Linksabbiegerspur Richtung Martinistraße mit der Geradeausspur stadteinwärts zusammenzulegen. Rauch unterstrich noch einmal, wie wichtig ihm die Verlängerung und die Verbreiterung der Fußgängerinsel an der Schlachtequerung sei. Seiner Meinung nach besteht durchaus noch Diskussionsbedarf wegen der Bedarfs-Ampel in diesem Bereich, die nicht in einem Zug grün geschaltet ist.

Positiv beschieden die Mitglieder die Neuregelung der Zu- und Abfahrt von Marktfahrzeugen zu den Märkten Domshof und Unser -Lieben-Frauen-Kirchhof. Ziel dieser gesetzlichen Neuregelung ist es, den jetzt noch allgegenwärtigen Schilderwald zu beseitigen. Die Marktfahrzeuge sollen generell eine Zufahrtsberechtigung zu den Marktstandorten erhalten. Ergänzend dazu wird ein zusätzlicher Anfahrtsweg über die Balgebrückstraße und Sandstraße nebst Westumfahrung des Doms ausgewiesen. Dort ist das Fahren im Schritttempo erlaubt.

Ein weiterer Tagesordnungspunkt der Ausschusssitzung war der Antrag des Teams Neusta zwecks Erörterung der Möglichkeit einer Erweiterung der erst kürzlich eingerichteten Fähranbindung auf die gegenüberliegende Weserseite. Im Sommer war auf Initiative des CDU-Bürgermeister-Kandidaten Carsten Meyer-Heder ein Shuttle-Service mit einem Schiff der Hal-över-Flotte vom Weserstadion zum Landmarktower eingerichtet worden.

Schon früh gab es von den Berufstätigen Kritik, weil beispielsweise das Schiff nicht auch am Woltmershauser Hafen anlegt. Ein Kardinalfehler des ganzen Projektes sei es gewesen, dass die Beiräte nicht frühzeitig mit in die Öffentlichkeitsarbeit einbezogen worden seien, kritisierte Joachim Musch (Die Grünen) als Sprecher des Bauausschusses. „Die Idee, wenn es denn funktionieren sollte, fände ich toll. Die Mischung aus Mobilität und Tourismus stimmt jedenfalls“, betonte er.

Und Manuela Jagemann bekräftigte: „Schließlich funktioniert solch ein Shuttle-Service per Fähre ja auch in London und Florenz sehr gut!“ Nun plant der Ausschuss, sowohl einen Vertreter von Hal över als auch vom Team Neusta zwecks Anhörung zur nächsten Ausschusssitzung einzuladen. Erwartet wird dann, dass ein Konzept vorgelegt wird.

Ein weiteres Sorgenkind der Stadt ist der extrem schmutzige und schlecht beleuchtete Findorff-Tunnel. Die Beiräte Findorff und Mitte arbeiten bereits seit 2012 daran, dass sich dort etwas tut. Immerhin, so Matthias Rauch, gehörten ja zwei Drittel des Tunnels zu Mitte.

Zuletzt wurde ein gemeinsamer Beschluss dazu gefasst, ob es nicht möglich sei, ähnliche Sanierungsmaßnahmen wie am Gustav-Deetjen-Tunnel auch am Findorff-Tunnel durchzuführen. Das würde sich ungleich schwieriger gestalten, so die einhellige Meinung, da der Findorff-Tunnel kein Rundtunnel sei, sondern sich über den Fußböden offene Versorgungsleitungen befänden, die unter Umständen verkleidet werden müssten.

Nachdem Stadtplaner Rainer Imholze auf einer der jüngsten Beiratssitzungen in Findorff signalisiert hatte, dass es ihm unter Umständen gelingen würde, entsprechende Fördergelder aufzutun, erwägen die Mitglieder des Bau- und Verkehrsausschusses nun, ihn zu ihrer Sitzung im Januar 2019 einzuladen, falls die Sanierung des Tunnels bis dahin noch nicht ausgeschrieben sein sollte. „Wenn Herr Imholze eine Lösung hat, dann lassen wir das gerne auf uns zukommen“, so der Tenor der Ausschuss-Mitglieder.

Befunden wurde außerdem über den Antrag, an der Reederstraße auf der Fahrbahn Fahrradbügel anzubringen, weil auf den Bürgersteigen zu wenig Platz dafür sei. Das ASV hatte diesen Antrag mit der Begründung abgelehnt, man sehe dafür keine zwingende Notwendigkeit, zumal dann auch noch Parkplätze wegfielen. Es müsste vor Ort geprüft werden, ob eine Errichtung von Fahrradbügeln im Einmündungsbereich beziehungsweise Abbiegebereich Reederstraße/Ecke Kreuzstraße möglich sei, ohne dass die Rettungssicherheit gefährdet sei, gab Michael Rüppel zu bedenken.