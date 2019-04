Kritisiert die Reaktion der "Weser-Zeitung" auf den Luxemburg-Mord: der Historiker Jörg Wollenberg. (Christina Kuhaupt)

Im Januar 2019 gedachten in Berlin Tausende dem 100. Jahrestag der Ermordung von Rosa Luxemburg und Karl Liebknecht. Die Galionsfiguren der Linken waren am 17. Januar 1919 von Offizieren der „Garde-Kavallerie-Schützen-Division“ mit Billigung des SPD-Politikers und Reichswehrministers Gustav Noske umgebracht worden. Wie in den Jahren zuvor marschierten Vertreter der Linken bei den Gedenkfeierlichkeiten in vorderster Front. Dass sich die SPD auch dieses Mal verschämt zurückhielt, wurde aus dem großen Zuhörerkreis des Vortrages „Bremen und der Mord an Rosa Luxemburg und Karl Liebknecht“ kritisiert, den Professor Jörg Wollenberg jetzt für die Uni der 3. Generation im Konferenzraum der Awo hielt.

„Wir sollten nicht vergessen, dass Rosa Luxemburg ihr ganzes Leben lang Sozialdemokratin war und nur in den letzten 14 Tagen Kommunistin“, betonte Wollenberg und berichtete davon, dass sowohl Willy Brandt als auch der eher konservativ orientierte Wilhelm Kaisen leuchtende Augen bekommen hätten, sobald die Rede auf Rosa Luxemburg kam. Immerhin waren Helene und Wilhelm Kaisen in der Parteischule der SPD von ihr geschult worden. Wie noch etliche Bremer mehr. Vom Sündenfall ihrer Ermordung und des Brudermordes an aufständischen Genossen habe sich die SPD bis heute nicht erholt, sagte Wollenberg: „Das ist eines der traurigsten Kapitel der deutschen Sozialdemokratie“. Rosa Luxemburg sei als geschliffene Rhetorikerin und brillanter intellektueller Kopf einer der erklärten Lieblinge der Bremer Linken gewesen, so der Referent. Nicht nur für sie, sondern auch für Lenin habe „Bremen als Pfeiler des Radikalismus in Deutschland“ gegolten.

Bremer Senatoren fordern Intervention

Genau das aber sahen Vertreter des Handelskapitals und konservative Bürger um die Senatoren Theodor Spitta und Apelt mit großer Sorge. Gemeinsam mit den Bremer Mehrheitssozialisten forderten sie bereits Ende 1918 Reichskanzler Friedrich Ebert in Berlin zum Eingreifen auf. „Und nach dem 10. Januar 1919 riefen sie zur Zerschlagung der Bremer Räterepublik auf“, sagte Wollenberg. Angesichts der zunehmenden Beunruhigung des Wirtschaftslebens und des Raubbaues, der durch die Arbeiterschaft in der Industrie geführt werde, sprachen sie sich lieber für „Albion“, also eine Intervention der britischen Marine gegen den Spartakusaufstand aus.

Anfang Dezember 1918 hatte das von Kaffee Hag-Gründer und dem Mitbegründer der Deutschen Vaterlandspartei, Ludwig Roselius, geförderte Presseorgan, die „Weser-Zeitung“, darauf aufmerksam gemacht, dass „Bremen im ganzen Reich für die Hochburg und das Experimentierfeld der Spartakusgruppe“ gelte. Im Feuilleton der „Weser-Zeitung“ wurde dann auch über den Jubel von Teilen des bürgerlichen Lagers über den Doppelmord berichtet. Alfred Faust, der spätere SPD-Reichstagsabgeordnete, Chefredakteur der Bremer Volkszeitung und nach 1945 Pressechef von Bürgermeister Kaisen, habe sich deswegen schwere Vorwürfe gemacht und sich gezwungen gesehen, sein Amt als Volkskommissar (Senator) der Sozialistischen Republik Bremen niederzulegen. Unmittelbar nach dem Doppelmord lancierte er ein Flugblatt, in dem zu einem Sympathiestreik aufgerufen wurde. Außerdem wurden die Arbeiter und Soldaten beschworen, sich im gemeinsamen Klassenkampf nicht auseinander dividieren zu lassen. Fazit: „Nieder mit der Regierung Ebert/Scheidemann!“ Pikantes Apercu am Rande: Nachdem Alfred Faust aus dem KZ Missler entlassen worden war, arbeitete er für Roselius.

Apropos Sozialdemokratin Rosa Luxemburg: Freiheit ist immer auch die Freiheit der Andersdenkenden, ihr berühmtestes Credo galt auch bei der Konstituierung der Demokratie, so der Referent. Während die Bremer Räte eine sozialistische Demokratie errichten wollten, plädierte Luxemburg für eine parlamentarische Demokratie und für einen Sozialismus in Freiheit.