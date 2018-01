Verteidigung der Menschenrechte als Lebensaufgabe: Witha Winter von Gregory. (Petra Stubbe)

„Die Würde des Menschen ist ­unantastbar.“ Mit diesem Paragrafen haben die Mütter und Väter des Grundgesetzes die deutsche Verfassung beginnen lassen. Fast zeitgleich zur Konstituierung des Grund­gesetzes setzte die Generalversammlung der Vereinten Nationen (United Nations) vor 70 Jahren, am 10. Dezember 1948, die Menschenrechtskonvention in Kraft. Gerade in der Hansestadt gibt es viele engagierte ­Streiterinnen und Streiter für die Menschenrechte. Bernhard Docke, Preisträger des Kultur- und Friedenspreises der Villa Ichon, ist einer von ihnen. Dem Anwalt war es gelungen, den Bremer Murat Kurnaz aus dem US-Gefangenenlager Guantanamo herauszuholen.

Bernhard Docke hält einen der ersten Vorträge der Reihe „Bremen – Stadt der Menschenrechte 2018“ im Haus der Wissenschaft, Sandstraße 4/5. Initiator des Ganzen ist der seit 15 Jahren bestehende Freundeskreis „Garten der Menschenrechte“. „Mit großem ehrenamtlichen Engagement sind uns diese beiden Projekte mit vielen Bremer Aktiven gelungen“, freut sich Witha Winter von Gregory aus Horn-Lehe.

Die langjährige Hochschullehrerin hat das weltweite Projekt „Inscrire – Die Menschenrechte schreiben“, das von der Pariser Künstlerin Françoise Schein angestoßen worden ist, nach Bremen geholt. Zu ihren Mitstreiterinnen bei der Vortragsreihe gehören die Professorin Eva Senghaas-Knobloch und Shazia Aziz Wülbers vom India Study Centre an der Hochschule Bremen. Zu den Kooperationspartnern zählen das Bremer Informationszentrum für Menschenrechte und Entwicklung (Biz) und das Evangelische Bildungswerk. Beide Institutionen sind auch Projektträger des „Gartens der Menschenrechte“ im Rhododendronpark.

Senghaas eröffnet die Vortragsreihe

Die Reihe wird am Montag, 22. Januar, um 18.30 Uhr von Staatsrätin Ulrike Hiller, der Bevollmächtigten der Freien Hansestadt Bremen beim Bund, für Europa und Entwicklungszusammenarbeit, um 18 Uhr im Haus der Wissenschaft eröffnet. Im Anschluss spricht Professor Dieter Senghaas über Artikel 28 und damit über „Konflikte um soziale und internationale Ordnung“. Er zählt nicht nur zu den Gründungsmitgliedern der Universität Bremen, sondern ist auch international einer der renommiertesten Friedens- und Konfliktforscher.

Unter anderem wird er darlegen, wie schwer die UN-Menschenrechtserklärung „angesichts tief greifender Zerklüftungen in der heutigen Weltgesellschaft in politische, ökonomische, soziale und kulturelle Praxis zu übersetzen ist“. So müssten die Menschenrechte noch heute tagtäglich in vielen Ländern der Welt erkämpft werden. „Nach aller positiven und negativen Erfahrung sind sie im täglichen Leben nur relevant, wenn im Rahmen einer rechtsstaatlichen politischen Ordnung demokratische Teilhabe gewährleistet ist und faire Bemühungen um soziale Gerechtigkeit stattfinden“, schreibt Senghaas in der Ankündigung seines Vortrages.

Jeden Monat ein Vortrag zur Menschenrechtserklärung

Artikel der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte werden einmal monatlich zum Thema gemacht. Die Vorträge stellen die Menschenrechtserklärung unter anderem in einen geschichtlichen Kontext. Am Dienstag, 20. Februar, spricht die Jura-Professorin Ursula Rust von der Universität Bremen um 18 Uhr über Artikel 2 über das Verbot der Diskriminierung. Einen besonderen Schwerpunkt legt sie dabei auf das UN-Frauenrechtsübereinkommen, das im Dezember 1979 von der Generalversammlung verabschiedet und in fast allen Staaten ratifiziert worden ist.

Bernhard Docke spricht am Montag, 12. März, über das „Verbot der Folter“. „Das Verbot der Folter war ein epochaler Sieg der Menschenwürde über die Barbarei. Keine Krise, kein Krieg und kein Staatsnotstand dürfen daran rütteln. Soweit die Rechts­lage, an die sich die bittere Realität bekanntermaßen nicht hält“, unterstreicht Bernhard Docke. Er beklagt, dass in vielen Ländern der Welt immer noch das Mittelalter lebendig sei, wie der jährliche Folterbericht von Amnesty International dokumentiere. Letztlich werde sich das Folterverbot inter­national durchsetzen lassen, wenn die an Folter beteiligten Personen international strafrechtlich verfolgt werden würden, ist er überzeugt.

Professorin Ute Gerhard, die an den Universitäten Frankfurt und Bremen lehrt, spricht am 16. April über Artikel 16 unter dem Titel „Der Schutz welcher Familie, und was bedeutet das Recht, eine Familie zu gründen?“. Am 15. Mai ist Claus Walischewski von Amnesty International an der Reihe. Er widmet seinen Beitrag unter dem Titel „Sie sind vorläufig festgenommen!“ dem ­Artikel 9. Am 19. Juni referiert Petra Wulf-Lengner von der Inneren Mission über ­Artikel 4. Ihr Statement: „Sklaverei und Menschenhandel mitten unter uns.“

Der Lehrer und Umweltschützer Dieter Mazur aus Horn-Lehe wird am 21. August zu Artikel 26 einen Vortrag über „Das ­Menschenrecht auf Bildung in Zeiten des Klimawandels“ halten. Am 18. September spricht Heide Gerstenberger, Professorin an der Universität Bremen, über Artikel 17: „Ein wirkungslos gebliebener politischer ­Kompromiss“. Und der musisch orientierte Jura-Professor Ulrich Mückenberger, der an den Universitäten Bremen und Hamburg lehrt, referiert unter dem Motto “Recht auf Arbeit – welche Arbeit? Recht auf Arbeitsvermittlung? Recht auf arbeitsförderliche Wirtschaftspolitik?“ über Artikel 23.

Am 20. November hält Silke Hellwig, die Chefredakteurin des WESER-KURIERS, einen Vortrag über Artikel 19: „Vom Umgang mit der Meinungsfreiheit“. Am 10. Dezember ist beim festlichen Abschluss der Vortragsreihe Renke Brahms, der Schriftführer der Bremischen Evangelischen Kirche, zu Gast im Haus der Wissenschaft.

Am 15. Mai wird die Wanderausstellung „Bremen – Stadt der Menschenrechte“ um 17 Uhr im Haus der Wissenschaft eröffnet. Um sie zu ermöglichen, hat der Freundeskreis „Garten der Menschenrechte“ mit Unterstützung des Ortsamtes Horn-Lehe hartnäckig Sponsorengelder eingeworben. Die Ausstellung zeigt konkret, wie Menschenrechte gefördert werden können. „Wir freuen uns sehr, dass wir Bürgerschaftspräsident Christian Weber als Schirmherren dafür gewinnen konnten“, sagt Witha Winter von Gregory. Die Ausstellung soll danach durch Bremen touren und beispielsweise im Juli in der Botanika, an Schulen und an der Universität gezeigt werden.