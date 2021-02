Das Filz in der Horner Straße wird geschlossen. (Roland Scheitz)

„Lieber ein Ende mit Schrecken als ein Schrecken ohne Ende“, sagt Sigrid Eggerichs, Inhaberin des Lokals „Filz“ in der Horner Straße. Sie hat das Lokal Mitte Oktober 2019 wiedereröffnet und wird, bedingt durch die Corona-Pandemie, das Filz nun nicht mehr öffnen.

„Es war zu kurzfristig“, sagt sie, „wir hatten nur ein paar Monate und dann kam Corona. Es war eine schwierige Zeit.“ Das Filz werde es nicht mehr geben, sagt sie, was nicht nur sie bedauert: „Es hat sehr viele Rückmeldungen nicht nur aus der Nachbarschaft gegeben. Doch was mir ein wenig hilft, ist, dass wir nichts falsch gemacht haben.“

Bereits Ende des 19. Jahrhunderts gab es Gastronomie an diesem Standort, seit 1977 heißt das Lokal Filz und war eine Studentenkneipe. Nach mehreren Besitzerwechseln wollten Sigrid Eggerichs und ihr Sohn René Eggerichs als Restaurantleiter dem Filz neues und frisches Leben einhauchen: Regionale Küche mit selbst gemachten Speisen hat es fortan gegeben, zubereitet von Michael Koenig, der bereits im Sternerestaurant Le Canard in Hamburg gewirkt und in den Hofbräuhäusern in Hamburg und Bremen gekocht hat.

Alterssicherung wird angegriffen

Sigrid Eggerichs ist auch zweite Vorsitzende des Vereins Bremer Gastro Gemeinschaft (BGG) und meint: „Es steht allen das Wasser bis zum Hals.“ Von einer kleinen Facebookgruppe habe sich die BGG nun auf mehr als 250 Mitglieder gesteigert – „es ist Wahnsinn, wie sich das vor diesem Hintergrund entwickelt.“ Fast alle würden inzwischen ans Ersparte gehen – Erspartes, das eigentlich fürs Alter zurückgelegt wurde: „Es muss jedoch weiter geschaut werden – selbst, wenn man mit dem Ersparten jetzt überleben kann, was ist, wenn man in Rente gehen möchte?“ Ob es einen Nachfolger für das Filz geben wird, kann Sigrid Eggerichs derzeit nicht beantworten.