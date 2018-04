Die Bauarbeiten sind fast fertig. (Roland Scheitz)

Die Bauarbeiten an der Baustelle an der Buchtstraße zwischen Hurrelberg und Bürgerstraße sollen am Freitagnachmittag abgeschlossen sein und die Buchtstraße dann wieder für den Verkehr freigegeben werden. Das bestätigte Angela Dittmer, Pressesprecherin der Swb. Ursache der seit Ende März bestehenden Baustelle sei die Beschädigung einer Wasserleitung während der Verlegung von Lichtwellenleitern gewesen. „Die Wasserleitung ist wiederhergestellt worden, doch die Aufbringung der Straßendecke hat sich verzögert, weil der Asphaltierungsdienst woanders im Einsatz war“, sagte Angela Dittmer. Die ausführende Firma werde aber nun damit beginnen, vor der Arbeitnehmerkammer die Straßenbelagsfläche wiederherzustellen.

Die erschwerte Zufahrt zum Parkhaus Am Dom durch die Sperrung der Buchtstraße hat zuvor für Unmut gesorgt. „Die Baustelle liegt brach, seit über einer Woche passiert dort nichts. Sie ruht vor sich hin, das finde ich unmöglich“, empörte sich eine Leserin. Auch der Wall sei gesperrt, sodass die Erreichbarkeit des Parkhauses zusätzlich erschwert werde. „Das ist nicht nachvollziehbar. Baustellen müssen zwar sein, aber doch nicht in dieser Ecke.“

In der Nacht von Freitag auf Sonnabend wird es an anderer Stelle in der Buchtstraße nach Angaben der Pressesprecherin zu weiteren Arbeiten kommen, die jedoch den Verkehr nicht beeinträchtigen werden. Nachts werde es dann kein Wasser geben: „Doch am Sonnabend werden die Arbeiten beendet sein.“