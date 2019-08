Das Bremer Kaffeehausorchester tritt beim Fest der Bürgerhäuser am Sonnabend, 24. August, in den Bremer Wallanlagen auf. (MARIANNE MENKE)

„Es ist das erste Mal, dass alle Bremer Bürgerhäuser gemeinsam ein Fest veranstalten“, sagt Guido Hanslik, Geschäftsführer im Bürgerhaus Mahndorf, „bisher gab es nur relativ wenig gemeinsame Aktivitäten.“ Das Fest soll nun der breiten Öffentlichkeit Ausschnitte aus die vielfältige Arbeit der Bürgerhäuser präsentieren.

Kulturelle und soziale Treffpunkte in den Stadtteilen sollen sie sein, die derzeit neun Bremer Bürgerhäuser, die nach dem Zweiten Weltkrieg als kommunale Veranstaltungsgebäude nach und nach entstanden sind. Das erste Bürgerhaus wurde im Jahre 1952 als Nachbarschaftshaus Helene-Kaisen in Gröpelingen gegründet, zuletzt wurde 1987 das Bürger- und Sozialzentrum Huchting im Ortsteil Sodenmatt eingeweiht. Die Räume bieten Platz für Kursangebote für Jung und Alt zu allen möglichen Hobbys, zu Sport, Gesundheit, Unterhaltung, Kultur oder Sprachen, und Säle und Gruppenräume stehen auch für Tagungen, Ausstellungen, Konzerte oder private Feiern zur Verfügung.

Spielräume für Stadtteilkultur

„In erster Linie nehmen die Bürgerhäuser die Bedürfnisse der Leute auf“, sagt Hanslik, „jedermann kann zu uns kommen, der zum Beispiel gern eine Mal- oder Musikgruppe gründen möchte. Wir unterstützen ihn dabei und stellen, wenn es möglich ist, einen Raum zur Verfügung – wir sind gleichsam die Rahmengeber.“ Das Prinzip, Anregungen von außen aufzunehmen, läuft mit eigenen Kurs- oder Gruppenangeboten seitens der Bürgerhäuser parallel. Dazu gehört zum Beispiel der Mitmachzirkus Bambini für Kinder und Jugendliche, der 1988 nach einem Ferienprogramm im Bürgerhaus Mahndorf entstanden ist. Inzwischen haben mehr als 1 000 Kinder und Jugendliche ihre artistischen Fertigkeiten erprobt und gezeigt.

„Insgesamt müssen die Bürgerhäuser flexibel auf die Wünsche der Bremer reagieren, daraus ziehen sie schließlich ihre Daseinsberechtigung“, sagt Hanslik, „und jeder Stadtteil hat sein eigenes soziales Gefälle, mit unterschiedlichen finanziellen Positionierungen der Bürger.“ Im Bürgerhaus Mahndorf zum Beispiel würden besonders Tanzveranstaltungen bestens ankommen. „Bei Live-Konzerten auf der Terrasse, wie mit der Bremer Rockband Larry and the Handjifes, ist jedes Mal volles Haus.“ Weil die Bürgerhäuser vieles ausprobieren, flexibel reagieren und niedrigschwellige Angebote liefern, werden sie nach Hanslik auch in Zukunft ihre große Bedeutung für die Stadtteile behalten. Er sieht in den Bürgerhäusern ein Bindeglied zwischen der „Hochkultur“ und dem Nichtstun, „Praktisch jeder möchte etwas machen, denn kulturell nicht aktiv zu sein, ist den Menschen einfach nicht möglich“, sagt er.

Unter dem Motto „Neun für Kultur“ wartet am Sonnabend ein buntes Kultur- und Mitmachprogramm auf die Besucher mit Musik- und Theatergruppen, Chören und Tänzern. „Jedes Bürgerhaus soll präsentieren, was es hauptsächlich in den Ortsteilen veranstaltet“, sagt Guido Hanslik. Mit dabei sind unter anderem ein Wertemobil, eine Schminkstation und ein Rollator-Parcours.

„Das Fest soll die ganze Vielfalt in den neun Bürgerhäusern zum Ausdruck bringen, denn jedes hat seine eigenen Schwerpunkte“, sagt Hanslik, „in unserem in Mahndorf ist es vor allem der Shanty-Chor, der eine große Rolle spielt, im Bürgerhaus Weserterrassen sind es die Theatergruppen – fast jedes Haus wird bei dem Fest etwas auf die Bühne ­bringen.“

Gesang in Gemeinschaft

„Ein Höhepunkt ist das Bremer Kaffeehaus-Orchester, das gleich drei Mal auftreten wird“, sagt Guido Hanslik. Der Hintergedanke: Es solle ein gemeinschaftliches Singen im Großmaßstab werden. „Auf einer großen Leinwand werden Liedtexte projiziert, sodass jeder mitsingen kann“, sagt er.

Zum 200. Geburtstag der Bremer Stadtmusikanten haben in den Wallanlagen alle Besucher Gelegenheit, aus den besonders weichen Ytong-Steinen ihre eigene Skulptur der Tiergruppe zu formen. „Es wird aber auch eine große Plastik als Gemeinschaftswerk geben, die später aufgestellt wird“, verspricht Guido Hanslik, der „Neun für Kultur“ mitorganisiert hat.

Weitere Informationen

Das Fest der Bremer Bürgerhäuser findet am Sonnabend, 24. August, 11 bis 18 Uhr, in den Bremer Wallanlagen statt. Der Eintritt ist frei. Weitere Informationen finden sich unter www.bremer-buergerhaeuser.de.