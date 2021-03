Einen Partner findet dieser Sperling vermutlich schneller als einen Brutplatz. (Roland Scheitz)

Altstadt. Aus Gründen des Klimaschutzes ist Wärmedämmung eigentlich eine gute Sache. Doch wenn dabei Öffnungen und Hohlräume verschlossen werden, haben Spatzen das Nachsehen: Die geselligen Vögel brüten an Gebäuden, und dort besonders gern unter Dachpfannen. Doch die modernen Dacheindeckungen bieten diese Hohlräume in der Regel nicht mehr.

Auch auf einer Dachrinne am Stephanikirchhof 4 sitzt ein Spatz und wartet derzeit noch auf ein Weibchen. „Der winzige Raum unter einer Dachpfanne genügt dem kleinen Vogel, um dort sein Nest anzulegen. Darin zieht das Spatzenpaar drei bis sechs Junge auf“, sagt Michael Köppe, Sprecher des BUND Arbeitskreises Gebäudebrüterschutz. Im Jahre 2019 wurden im Umkreis der Stephanikirche sieben Brutpaare des Haussperlings kartiert. Der Arbeitskreis erfasst Spatzen in ganz Bremen, zum Beispiel auch in Gröpelingen oder Kattenturm. „Etwa 100 Gebäude pro Jahr werden von uns angeschaut“, sagt Michael Köppe, „und wir erhalten auch zahlreiche Meldungen zu Gebäudebrütern.“

Am 17. März war der Welttag des Spatzen, und der BUND machte auf die bedrohliche Lage dieser Vögel aufmerksam. Der BUND Bremen hat Wohnungsbaugesellschaften wie die Gewoba, Espabau, Brebau und Vonovia davon überzeugt, bei energetischen Sanierungen den Artenschutz zu berücksichtigen. „Inzwischen sind mehr als 2400 Nisthilfen verbaut“, sagt Siecke Martin vom BUND, die Wohnungsbaugesellschaften fachlich berät und begleitet. „Wir haben zahlreiche der neu geschaffenen Nisthilfen kontrolliert, und an jedem Gebäude war mindestens ein Kasten besetzt“, sagt sie.

Und wo ein Spatzenpaar brütet, folgen oft weitere nach: „Denn Haussperlinge verbringen ihr Leben gern in Gesellschaft. Da sie an Gebäuden Unterschlupf finden, profitieren sie von der Nähe zu Menschen“, sagt Michael Köppe. „Doch gleichzeitig reagieren Spatzen empfindlich auf Veränderungen des Stadtbildes: Immer mehr Flächen werden bebaut und Häuser modernisiert, und auch Sträucher, Hecken, Efeuwände und Blumenbeete verschwinden. Diese Strukturen bieten ihnen jedoch wichtige Verstecke und Futterangebote. Werden sie entfernt, fehlen Insekten zur Jungenaufzucht und Gräsersamen, die für die erwachsenen Tiere die wichtigste Nahrungsquelle sind“, sagt Köppe.

Zur Sache

Muntere Spatzen auf dem Rückzug

Mit ihrem aufmunternden Tschilpen waren Haussperlinge, meist Spatzen genannt, früher allgegenwärtig, und auch im Bremer Stadtbild boten sie einen vertrauten Anblick. Zwar gibt es in Bremen noch einige Spatzenkolonien, doch der Bestand ist in den letzten Jahrzehnten drastisch zurückgegangen. Dem Haussperling fehlt es vor allem an Nistgelegenheiten, Schutzhecken und ganzjährigen Nahrungsquellen. Der BUND setzt sich aktiv für den Spatzenschutz ein, und der Arbeitskreis Gebäudebrüterschutz hat eine Petition entworfen, die jeder Bürger unterschreiben kann. Darin wird gefordert, bei öffentlichen Neubauten Nisthilfen von vornherein mit einzuplanen. Mittlerweile würde es vielfältige Baulösungen geben, die optisch unauffällig, schnell umsetzbar und äußerst langlebig sind sowie ohne Reinigungen auskommen, so der BUND. Und bei einer professionellen Planung und Ausführung werde weder die Ansiedlung von Tauben gefördert noch die Fassade verschmutzt. Besonders Schulen bieten ideale Möglichkeiten, Außenbereiche vogelfreundlich zu gestalten und Schüler am praktischen Naturschutz zu beteiligen. Dazu gehören vor allem auch Versteckmöglichkeiten, zum Beispiel in Form von dichtem Efeubewuchs an Wänden, und Sandstellen, in denen Spatzen gern ein Bad nehmen. Die Petition kann ab sofort unter https://petition.bremische-buergerschaft.de unterzeichnet werden.

Weitere Informationen

Der Arbeitskreises Gebäudebrüterschutz sucht noch Mitstreiter. Wer Interesse hat, Spatzen oder auch Mauersegler und Schwalben zu erfassen und ihnen zu helfen, kann sich bei BUND-Mitarbeiterin Siecke Martin unter Telefon 7 90 02 43 melden.