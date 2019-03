Zur Burkina-Faso-Woche der St.-Johannis-Schule gehört traditionell das Lehrerballett. (Roland Scheitz)

An der katholischen St.-Johannis-Schule im Schnoor dreht sich vom 25. bis 30. März wieder alles um Burkina Faso. Zum 47. Mal veranstaltet die Schule eine „Burkina-Faso-Woche“ mit buntem Programm, um Spenden für das afrikanische Land zu sammeln.

Dazu gehören ein großer Flohmarkt und Bücherflohmarkt am Freitag, 29. März, von 17 bis 19.45 Uhr, und am Sonnabend, 30. März, von 9.30 bis 15.30 Uhr, sowie Darbietungen der Theater-AG und der Bläser- und Chorklassen.

Nach dem Eröffnungsgottesdienst in der Propsteikirche St. Johann an diesem Montag um 10.15 Uhr ist am Dienstag, 26. März, ein Sponsorenlauf der Schülerinnen und Schüler ab 11 Uhr in den Wallanlagen vorgesehen. Am Mittwoch, 27. März, 18 Uhr, wird zum Konzert der Bläser- und Gesangsklassen in der Hochschule für Künste, Dechanatstraße 13-15, eingeladen.

Am Freitag, 29. März, ab 10.30 Uhr tanzen Grundschüler und Kinder aus der fünften Klasse zu afrikanischer Musik auf dem Marktplatz vor dem Haus der Bürgerschaft. Um 18 Uhr gibt es eine Musik- und Tanzshow inklusive Lehrerballett in der Turnhalle an der Dechanatstraße und um 20 Uhr das Theaterstück „Szenen eines Leitbildes“ der Theater-AG in der Aula der Grundschule, Tiefer 12. Der Eintritt beim Theaterabend kostet vier Euro für Erwachsene, zwei Euro für Schüler und acht Euro für eine Familienkarte.

Haupttag ist der Sonnabend, 30. März, wenn ab 9.30 Uhr im Gebäude der St.-Johannis-Schule an der Dechanatstraße großer Trubel herrschen wird. Im Hof werden gebrauchte Fahrräder verkauft. Eine amerikanische Versteigerung sorgt um 11 Uhr vor dem Sekretariat für Spannung. Die beliebte Geisterbahn wird wieder im vierten Stock aufgebaut.Auch eine Tombola und Informationen zu Burkina Faso sind im Programm. Erholen können sich die Besucher in mehreren Cafés.

Für Partnerprojekte in Burkina Faso konnte die St.-Johannis-Schule bisher über 1,3 Millionen Euro sammeln. Die Leitidee dabei ist Hilfe zur Selbsthilfe. So konnten beispielsweise landwirtschaftliche Geräte, Brunnenbauten, Maßnahmen gegen Boden-Erosion, Einrichtungen für Mädchen und alte Frauen und medizinische Betreuung gefördert werden.