Soll im Laufe des Jahres wieder über die Wand krabbeln: das Chamäleon. (Scheitz)

Nanu, werden sich viele Flaneure, die etwa aus dem Theater am Goetheplatz kamen und an der Haltestelle warteten, zwischen den Jahren gedacht haben, das knallbunte Wahrzeichen der Ostertor-Meile kurz hinter der Mozartstraße ist ja ganz plötzlich verschwunden. Stattdessen steht nun ein Baugerüst vor einer prosaischen, weißen Wand. Ja, wo mag es nur hingekrabbelt sein, das Chamäleon, mögen sich viele gefragt haben. Wie der STADTTEIL-KURIER Ende August 2017 berichtete, kränkelte und blätterte das inoffizielle Wappentier des Viertels schon länger vor sich hin. So bröckelte der untere Teil des Graffito schon damals ab. Wie der STADTTEIL-KURIER damals bereits berichtete, war Adem Sahantürk, der Geschäftsführer von ATX Artworx und Gestalter des Chamäleons, alles andere als glücklich darüber: „Wir haben das Chamäleon im Sommer 2014 zu Ende gemalt, und nach dem Winter fing es an, abzublättern“.

Schon damals mutmaßte Sahantürk, dass dieses Abblättern von einem früheren Graffito herrühren könnte, das nur dürftig weiß mit Innenfarbe übertüncht wurde, bevor er dann ans Werk ging. Die Planungen für das Chamäleon gehen auf das Jahr 2013 zurück. Dem Viertelmanagement stand damals über den „Business Improvement District“ (BID) ein Topf zur Verfügung, in den Einzelhändler und Eigentümer einzahlten. „Die wollten mit ihrem Geld das Viertel aufwerten“, so Adem Sahantürk. Der Künstler kam schließlich auf die Idee, zusätzlich zum blaugelben Viertel-Logo ein Maskottchen auf die weiße Wand aufzubringen. „Die Eigenschaften der Menschen im Viertel spiegeln sich in diesem Tier wider“, sagte er im Sommer 2017. Das Bunte und das Anpassungsfähige, das Viertelbewohner und Chamäleon verbinde, sei es gewesen, was den Ausschlag gegeben hätte, so Sahantürk und weiter: „Außerdem sollte es spannend sein, Farbe ins Viertel und die Leute zum Schmunzeln und Lachen bringen“.

Schon damals forderte Adem Sahantürk, dass ein Sachverständiger prüfen müsse, wie das Malheur passieren konnte. „An uns und an unseren Farben liegt es jedenfalls nicht“, sagte er schon vor zweieinhalb Jahren. Und daran hat sich auch nichts geändert. Schließlich, betont der Artworx-Chef, habe er mittlerweile mehr als 30 Jahre Erfahrung in seinem Metier.

So klärt Adem Sahantürk auf: „Die beschädigte Wand wird jetzt saniert und im Laufe des Jahres 2020 werden wir das Graffito erneuern“. Ein Trost für alle Chamäleon-Fans.