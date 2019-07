Kantor Tim Günther weiß immer wieder mit außergewöhnlichen Programmen zu faszinieren. (STEFAN SCHMIDBAUER)

Tim Günther, Kantor der Kulturkirche St. Stephani, ist überzeugt, dass gemeinsames Singen weit mehr ist als nur gleichzeitiges Singen. „Das Singen im Chor ist das ideale Sinnbild für Gemeinsamkeit, koordiniertes Handeln und gegenseitige Wahrnehmung“, sagt Günther. „Alle tragen zum Gelingen bei, niemand kann ohne die anderen“, so lautet sein Credo.

Und dieses gilt nicht nur für das Chorkonzert zum Antikriegstag, das Günther am 1. und 7. September, um 20 Uhr, in der Kulturkirche St. Stephani plant. Sondern auch und gerade für einen ganz besonderen Höhepunkt im Konzertkalender der Kulturkirche in der Saison 2019/20. Am 1. Dezember wird um 15.30 Uhr und 19.30 Uhr „MessiaSASAmbura“ – Oratorium nach Georg Friedrich Händel für Chor und Instrumente von Maximilian Guth aufgeführt. Das Besondere an dem interreligiösen Projekt: Die Barockmusik tritt in einen Dialog mit der vielfältigen Musik Ostafrikas und mit avantgardistischen Elementen.

Neben der Bremer Kantorei St. Stephani ist das interkulturelle Asambura-Ensemble aus Hannover mit Solo-Gesang und Orchester zu hören, das um Gitarre und E-Gitarre sowie Marimba, Perkussion sowie die orientalischen Instrumente Kora und Santur erweitert wurde. „Wir wollten schon länger mal wieder den Messias aufführen“, sagt der Kantor. Und dann kam der inzwischen viel zu jung verstorbene Ralf Benesch mit der Idee des „MessiaSASAmbura“ zu Günther. „Toll, dass er mich gefragt hat. Wir haben ja 20 Jahre lang immer wieder zusammengearbeitet. Wir werden das Werk auch in seinem Gedenken aufführen“, betont Tim Günther. Nicht die biblische ­Geschichte stehe bei dem Werk im Vordergrund. Es gehe darum, den „Messias“ zu anderen Religionen mit Weltbedeutung ins Verhältnis zu setzen.

Tim Günther sucht nun in schon bewährter Manier Mitsängerinnen und Mitsänger für einen neuen Projektchor, den er eigens für „MessiaSASAmbura“ gründet. Besonders an Herrenstimmen mangelt es derzeit noch. Der Anmeldeschluss (mit Angabe der Stimmlage) ist Sonnabend, 8. August. Um Anmeldungen wird unter musikdirektion@kulturkirche-bremen.de gebeten. Voraussetzungen sind Chorerfahrung sowie eine regelmäßige und vollständige Teilnahme an den Proben. Ein Probenwochenende wird eine Woche vor der Aufführung anberaumt. Sonst wird immer dienstags von 19.30 bis 22 Uhr geprobt. Und die Aufführung hält für den Projektchor einige Herausforderungen bereit: „Es geht nicht nur darum, Noten vom Blatt zu singen. Der Chor soll mit Body-Percussion und gemurmelten Worten eine Geräuschkulisse herstellen“, erläutert Tim Günther.

Doch noch einmal zurück zum Chorkonzert zum Antikriegstag: Als Beitrag zum Bremer Stadtmusikantensommer sollen am 1. und 7. September internationale Kompositionen, Lieder und Songs aus verschiedenen Zeiten zu Frieden und Gerechtigkeit, Humanität und politischer Verantwortung erklingen. Wie in dem Märchen selber sollen in dem Konzert als Fanal Humanität gegen Unmenschlichkeit, Achtsamkeit gegen Zerstörung und Eigensinn, Gleichberechtigung gegen Unterdrückung und Verständigung gegen Hass und Vorurteile gesetzt werden. „Kirche ist auch immer Politik“, betont Tim Günther. Gerade in Zeiten wie diesen, möchte man hinzufügen. Und so erklingt anlässlich des 75. Jahrestags des Kriegsendes am 10. Mai 2020 die eher selten zu hörende Messe in C-Dur von Ludwig van Beethoven, gefolgt von seiner Sinfonie Nr. 2 sowie das Magnificat in C-Dur von Franz Schubert und zwar in einer luxuriösen Besetzung: Der Tenor Clemens C. Löschmann und der Bariton Armin Kolarczyk, die lange Jahre zu den Publikumslieblingen des Theaters am Goetheplatz zählten. Außerdem zu hören: Die Altistin Anna Maria Torkel und mit Lucía Martin Cartón eine der derzeit besten europäischen Sopranistinnen. „Beethovens C-Dur-Messe steht für die Öffnung der Musik hin zur demokratischen Gesellschaft“, betont Tim Günther.

Dazu kommt in der neuen Konzertsaison ein Brahms-Schwerpunkt: So wird am 5. Juli 2020 auch die weltliche Musik von Johannes Brahms wie die Liebesliederwalzer und die „Zigeunerlieder“ erklingen. Am 15. November folgt dann Brahms’ „Deutsche Requiem“, das ja einst in Bremen uraufgeführt wurde.

Zu den Höhepunkten zählt aber auch das Porträtkonzert am Nikolaustag 2019 für den Bremer Komponisten Erwin Koch-Raphael mit zwei veritablen Uraufführungen. Die musikalische Hommage wird von der Sopranistin Stefanie Golisch und dem „Ensemble New Babylon“ gestaltet.

Tim Günther gibt dann am 25. Januar 2020 unter dem Titel „Der große Tag“ ein Konzert zum 75. Jahrestag der Befreiung des Konzentrationslagers Auschwitz, Liederzyklus für Mezzosopran und Orchester. Nach Briefen des Operettenstars Marianne Golz-Goldlust. Es spielen Mitglieder der Bremer Philharmoniker, die Rezitationen kommen von Franziska Mencz und Thomas C. Zinke.