Der Juli ist definitiv kein Monat für Clubkonzerte. Denn im Sommer läuft die Musik meistens draußen auf den Festivals und Open-Air-Veranstaltungen. So ist im Juli lediglich ein Konzert in der Lila Eule im Viertel, Bernhardstraße 10, geplant: Am Montag, 16. Juli, kehren die Punkrocker von MDC in dem Kellerclub ein. Allerdings gibt es ein paar andere Veranstaltungen. Bereits am Freitag, 13. Juli, ab 23 Uhr, ist der Berliner Discjockey Marc Hype in der Eule zu Gast. Am Mittwoch, 25. Juli, ab 23 Uhr heißt es in der Lila Eule dann Clubrauschen. Es ist eine Aftershow-Party zum gleichnamigen Abend auf der Flut-Bühne auf der Breminale, damit die Besucher des Kulturfestivals danach in die Clubs gehen. Der Eintritt ist frei, DJ Forst Claas wird Soul, Funk und House spielen.

Inspiriert durch den Rapper Jam Master Jay, Mitglied des US-Trios Run DMC, begann Marc Hype seine Laufbahn als Discjockey. Nach eigenen Angaben durchlief Hype, der eigentlich Marc Gärtner heißt, die verschiedenen Dekaden des Hip-Hop mit zahlreichen Veröffentlichungen, Touren und Competitions wie die der International Turntablist Federation, die ihn in den Jahren 1998 und 1999 zum Deutschen Meister kürten. Früher war er Mitglied der Gruppe Cheeba Garden, ist Kopf des DJ-Kollektivs Phaderheadz und tourte bereits durch ganz Europa sowie USA, Japan, China oder Vietnam. Neben weiteren Projekten veröffentlichte er 2003 sein Debütalbum "1973 Recon" mit Gästen wie Masta Ace, Souls Of Mischief oder Akrobatik.

MDC (Millions of Dead Cops) ist eine US-amerikanische Punkrock-Band, die im Jahr 1979 in Austin, Texas, gegründet wurde. Die Bandmitglieder leben derzeit in Portland, Oregon. Ursprünglich als The Stains gegründet, änderte die Band mit jedem neuen veröffentlichten Album ihren Namen in einen anderen MDC-Initialismus. Die Musiker spielen schnelle Hardcore-Punk-Musik, die sich für gesellschaftlich-politische Ideale der Linken einsetzt. Der Sänger Dave Dictor singt in seinen Texten über Tierrechte, Homosexuellenrechte, Transgender-Rechte, pro-rassische Gleichheit und antikapitalistische Überzeugungen.

Mehr Informationen gibt es unter: www.marc-hype.com