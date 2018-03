30 Uhr zum Museumsgespräch „Stars auf der Bühne – Das bürgerliche Kabuki-Theater“ mit Renate Noda ein. Der Eintritt kostet 9,50 Euro, inklusive ein Stück Kuchen und Kaffee.

Einen offenen Workshop zum Thema „Comic- und Mangazeichnen“ gibt es am Sonnabend, 10. März, von 14.30 bis 16 Uhr. Die Teilnahme kostet 2,50 Euro plus Museumseintritt. Bei einer öffentlichen Führung mit Gundula Rentrop können die Besucher am Sonntag, 11. März, von 15 bis 16 Uhr „Koloniale Spuren“ entdecken. Das Thema lautet „Ludwig Cohn: Sammelreisen in Deutsch-Neuguinea von 1908-1912“. Besucher zahlen zwei Euro zuzüglich Museumseintritt.

Noch bis zum 22. April präsentiert das Übersee-Museum die Kabinettausstellung „Leben am Polarkreis“. Der Eintritt kostet 7,50 Euro, ermäßigt fünf Euro. Bis einschließlich 1. Mai kann die Ausstellung „Cool Japan – Trend und Tradition“ besichtigt werden. Der Eintritt kostet sechs Euro, ermäßigt fünf Euro. Weitere Informationen gibt es im Internet unter www.uebersee-museum.de.