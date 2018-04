Cornelia Bührle hat die katholische Kirche im Bremer Rat für Integration und im Beirat für den Abschiebegewahrsam vertreten. Sie war Mitglied im Verein „Help a Refugee“ und hat sich auch im ökumenischen Verein „Zuflucht“ engagiert. Sie gehört der Ordensgemeinschaft vom Heiligen Herzen Jesu an (Religieuse du Sacré-Coeur de Jésus). Von 2007 bis 2013 hatte sie das katholische Büro und das Erzbischöfliche Amt in Schwerin geleitet, zuvor war sie unter anderem Beauftragte für Migrationsfragen des Erzbischofs von Berlin, Kardinal Georg Sterzinsky und beim Jesuiten-Flüchtlingsdienst Europa in Brüssel tätig gewesen.