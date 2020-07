„Das Brommyfest fällt in diesem Jahr aus, das wird zu aufwendig und kompliziert“, sagt Christine Fahrner, Vorsitzende der Werbegemeinschaft Peterswerder, zu Beginn der Sitzung des Fachausschusses für Soziales, Kultur und Wirtschaft des Beirats Östliche Vorstadt. Die digitale Sitzung beschäftigte sich mit der Situation von Einzelhandel, Kultur und Gastronomie in Peterswerder.

Und die sieht durch Corona nicht unbedingt gut aus, wie bereits das ausfallende Brommyfest zeigt. Auch andere Institutionen kämpfen mit den Folgen der Pandemie: Der Sportverein BTV 1877 etwa habe große Probleme gehabt mit den Hallen und durch Einnahmeverluste, die Musikschule Casa della Musica in der Hamburger Straße habe mit stornierten Buchungen zu kämpfen und den nicht vorhandenen Auftrittsmöglichkeiten. „Außerdem können 40 Lehrkräfte nicht unterrichten“, sagt Fahrner, die angebotenen Online-Kurse seien von den Schülerinnen und Schülern nicht richtig angenommen worden. Wobei sie auch von einem kulturellen Hoffnungsschimmer berichten kann: „Der Domgospelchor probte auf dem Parkplatz am Weserstadion in Autos.“

Vor Beginn der Pandemie habe sich die Peterswerder Werbegemeinschaft konstant gut entwickelt, sagt Fahrner: „Die Zahl der neuen Mitglieder hat sich von 40 auf 50 erhöht, das war sehr positiv.“

Die Mitglieder aus der Gastronomie haben große Verluste erlitten, die Union-Brauerei etwa hat momentan noch immer geschlossen. Und im Sektor Dienstleistungen fehlen wie bei den Firmen „Brautstrauß-Manufaktur“ oder „MPSL Sound & Lightning Beschallungs- und Lichttechnik“ derzeit ebenfalls die Aufträge. „Dienstleistern wie Frisören hingegen geht es wieder gut“, berichtet Fahrner. Und allgemein sagt sie noch: „Die Senkung der Mehrwertsteuer ist kompliziert, aufwendig und nervt die Leute.“

Gefühlt verschwinden zudem andere Dienstleistungen aus dem Ortsteil: „In der Sparkasse in der Georg-Bitter-Straße gibt es nur noch Automaten“, berichtet Fahrner über die derzeitige Situation der Filiale, die bis vor kurzem – wie berichtet – noch mit einem persönlichen Beratungsangebot daherkam. „ Und diese Filiale soll auch nicht mehr aufgemacht werden.“ Und somit gebe es in Peterswerder nun keinen Servicebetrieb der Sparkasse mehr. „Das wird auch andere Kreditinstitute betreffen“, befürchtet Irmgard Lindenthal von den Grünen, sie hat auch einen Vorschlag parat: „Könnte man nicht verschiedene Kreditinstitute zusammenschließen“, fragt sie in die Runde, also als eine Art Kreditinstitut-Agentur. Peter Kadach von der CDU meint, es gebe bereits das Modell, dass verschiedene Banken zu verschiedenen Tageszeiten an einem Ort vertreten seien: „Da könnte man nachfragen, ob das an einem Ort möglich ist.“

Frank Ballschmiede von den Grünen ergänzt, dass die Post mit der Schließung der Filiale in der Brunnenstraße für Chaos gesorgt habe, und die Sparkasse zwar die SB-Filiale in der Lüneburger Straße wieder bereitstellen möchte, jedoch mit Automaten aus der Wand. „Wenn dann die Commerzbank auch noch schließen würde, sähe es düster aus. Ich als 60-Jähriger fange nicht mehr mit Online-Banking an, die Älteren haben da Probleme.“

Neben der Diskussion über die Situation in Peterswerder wurde noch über zwei Globalmittelanträge entschieden: Die „Interessenvertretung Das Viertel“ möchte mit dem Projekt „#We Kehr“ Eigeninitiative und Engagement im Stadtteil fördern. 1030 Euro hat die Interessenvertretung beantragt, 700 Euro hat der Fachausschuss bewilligt, auch deshalb, weil der Antrag auch im Bereich Mitte gestellt wurde. Der zweite Antrag kommt vom Förderverein der Schule an der Schaumburger Straße, sie möchte Sitzgelegenheiten anschaffen. Von den beantragten 2500 Euro hat der Fachausschuss 1500 Euro bewilligt.