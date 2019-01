Die Entwicklung bis 2027: die Östliche Vorstadt vergreist. (Francis Mike Kopala)

Mitte. Bremen wächst, wird aber älter: Das ist eines der Ergebnisse der Berechnungen des Statistischen Landesamtes. Die Behörde hat landes- beziehungsweise stadtweit eine Bevölkerungsprognose von 2018 bis 2037 aufgestellt, für die Stadtteile heruntergebrochen geht die Prognose bis 2027. Besonders auffällig: Im Ortsteil Hulsberg wird es, wahrscheinlich auch hinsichtlich des bevorstehenden Baus des neuen Hulsberg-Viertels, zu einer wesentlichen Zunahme der Bevölkerungszahlen kommen. Bis 2027 soll es dort nahezu 1400 Einwohner mehr geben, ein Zuwachs von mehr als 27 Prozent.

Der Stadtteil Östliche Vorstadt wird bis zum Jahr 2027 um 1,42 Prozent von 29 660 auf 30 080 Einwohner wachsen. Die Östliche Vorstadt mit ihren Ortsteilen Steintor, Fesenfeld, Peterswerder und Hulsberg zeigt dabei zwei entscheidende Entwicklungen auf: Sie verliert in der Altersgruppe von 25 bis 45 mehr als fünf Prozent der Einwohner, bei der Gruppe der Menschen von 45 bis 65 Jahre sind es sogar circa 8,5 Prozent, die die Östlichen Vorstadt bis 2027 einbüßt. Dagegen werden im Jahr 2027 insgesamt 4719 Menschen zwischen 65 und 80 Jahre alt sein (2018: 4015) und 1622 Menschen werden älter als 80 Jahre alt sein (2018: 1118). Damit steigen beide Werte prozentual gesehen im Vergleich mit der Stadt über dem Schnitt.

Sowohl das Steintor mit einem Minus von 4,4 Prozent als auch das Fesenfeld mit 2,4 Prozent weniger Einwohnern oder Peterswerder mit einem Minus von nahezu 4,7 Prozent verzeichnen Verluste in der Einwohnerzahl.

Leichtes Plus in Mitte

Betrachtet man die Stadtteile Mitte und Östliche Vorstadt, für die das Statistische Landesamt Zahlen bis 2027 bereitgestellt hat, ist zu bemerken, dass Mitte mit einem Plus von 1164 zusätzlichen Einwohnern bis 2027 relativ homogen wächst. Gegenüber 18 521 Menschen werden es dann 19 685 sein, ein Plus von 6,28 Prozent. Dem allgemeinen Trend der Stadt folgt Mitte hingegen nicht und verzeichnet bis 2027 sogar einen Zuwachs an Kindern unter drei bis sechs Jahren: von 356 auf dann 439. In der Gesamtstadt sinkt die Zahl der Drei- bis Sechsjährigen im selben Zeitraum leicht von 15 577 in 2018 auf 15 238 in 2027.

Überproportional legt die Gruppe der Kinder und Jugendlichen zwischen sechs und 19 Jahren in Mitte zu, diese Gruppe wächst um knapp 26 Prozent von 1162 auf 1468 junge Menschen. Zum Vergleich: Die Stadt Bremen kommt auf einen Wert von Plus sieben Prozent, von 63 804 Sechs- bis 19-Jährigen in 2018 auf 68 458 im Jahr 2027. Dagegen wohnen in Mitte bis zum Jahr 2027 mehr ältere Menschen: In acht Jahren werden es, so die Prognosen, insgesamt 2386 65- bis 80-Jährige (2017: 2122) und insgesamt 931 Menschen über 80 Jahren (2017: 832) sein.

Mit Blick auf die Ortsteile ist festzustellen, dass sowohl die Altstadt, die Bahnhofsvorstadt als auch das Ostertor bis 2027 einen Bevölkerungszuwachs verzeichnen können. Die Altstadt wächst um 577 Bewohner, die Bahnhofsvorstadt um 355 und das Ostertor um 231. Auffällig beim Ostertor ist allerdings, dass sich bei einer Zunahme der Einwohnerzahl von 8488 auf 8719 Menschen die Altersgruppe von 45 bis 65 Jahren um 239 Menschen verringern wird. Dagegen steigt die Zahl der Einwohner, die 2027 über 80 Jahre alt sein werden, von 297 auf 417 Personen.

Mit einem Plus von 14,24 Prozent wird die Altstadt überproportional von 4051 auf 4628 Bewohner wachsen. Die Gruppen der Kinder unter drei Jahren, von drei bis sechs, sechs bis zehn, zehn bis 16 und 16 bis 19 Jahren legen dabei prozentual gesehen überproportional zu. Gleiches gilt für die Gruppe der über Achtzigjährigen. Auch die Bahnhofsvorstadt, die um fast sechs Prozent von 5982 auf 6337 Einwohner wachsen wird, folgt dem positiven Trend bei den Kindern von unter drei bis 19 Jahren. Auch die Gruppe der Einwohner über 80 Jahre wächst im Vergleich zur Stadt überproportional.