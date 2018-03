Bernhard Docke spricht in der Reihe "Bremen - Stadt der Menschenrechte im Haus der Wissenschaft. (Christina Kuhaupt)

Bernhard Docke: Seine Mutter hat mich beauftragt, er selbst wurde ja unter Isolation im künstlich geschaffenen rechtsfreien Raum verwahrt. Es war ein jahrelanger harter juristischer und diplomatischer Kampf bis zu seiner Freilassung, durch alle Abgründe staatlicher Willkür.

Na ja, dem Rechtsstaat wurde der Stecker gezogen. Kein Kontakt zum Mandanten, keine Akte, kein Haftbefehl, kein Richter, keine Verhandlung, also eine schlichte Verweigerung eigentlich selbstverständlicher Standards. Diese mussten wir uns erst mühsam und wiederholt über den Supreme Court erkämpfen. Die Abschirmung Guantanamos selbst vor US-Gerichten sollte die Folterpraxis kaschieren. Das hat nicht geklappt.

Im US-Gefangenenlagen in Kandahar (Afghanistan) wurde klassisch brutal gefoltert, beispielsweise mit Elektroschocks, Scheinhinrichtungen, lang andauerndem Aufhängen an den Armen, Waterboarding und ähnlichem. In Guantanamo überwog die sogenannte weiße Folter, die in Richtung seelische Zerstörung zielt, also totale Isolation, extrem laute, anhaltende Musik, Kälte, Hitze, Stresspositionen, Verletzung religiöser oder sexueller Gefühle, Ausnutzung von Phobien et cetera.

Von Obama bin ich enttäuscht, er hatte die Chance, den Rechtsbruch zu beenden. Trump hat das giftige Erbe nur zu gern übernommen. Er hält Waterboarding für Terrorverdächtige für angebracht, „da sie es ­ohnehin verdienen“. Entsetzt bin ich da­rüber, wie viele Amerikaner ihm dafür zujubeln.

In Artikel 1 der UN-Antifolterkonvention wird Folter definiert als amtlich veranlasste vorsätzliche Zufügung körperlicher oder seelischer Schmerzen zur Erlangung einer Aussage, eines Geständnisses oder zur Bestrafung.

Es mag Sadisten geben, die sich am Leid der ihnen ausgelieferten Personen ergötzen. Entscheidend sind aber staatliche Motive, gegen die rechtliche Sicherungen eingeschraubt werden sollen. So etwa die Versuchung, eine als gefährlich eingeschätzte politische Opposition zu unterdrücken, von Tatverdächtigen Aussagen abzupressen und mit dem ungebremsten Zugriff auf Körper und Seele eines Gegners Macht zu demonstrieren. Die deutsche Geschichte bietet da ja reichlich Anschauungsmaterial. Das Folterverbot ist wichtig, um eine rote Linie einzuziehen, die der Staat nicht überschreiten darf. Das sollte uns vom düsteren Mittelalter und Diktaturen unterscheiden.

Nach der UN-Antifolterkonvention ist jedes Land verpflichtet, eine nationale Stelle zur Verhütung von Folter einzurichten. Es geht um die Überwachung sensibler Bereiche wie Strafvollzug, Untersuchungshaft, Abschiebehaft, Polizeigewahrsam, Hafteinrichtungen der Bundeswehr, Freiheitsentzug in der Psychiatrie, Alten- und Pflegeheime. Den Jahresberichten kann man etwaige Verstöße entnehmen. Nein, in Deutschland wird nicht institutionell gefoltert.

Ja, es gibt aber immer mal einzelne Exzesse. Ich erinnere beispielsweise an den erst vom Europäischen Menschenrechtsgerichtshof gestoppten Brechmitteleinsatz. Problematisch sind auch Abschiebungen in Länder, in denen den Betroffenen Folter droht oder die über ein Rechtshilfeverfahren aus dem Ausland erlangten und möglicherweise unter Folter gewonnenen Zeugenaussagen. Und ärgerlicherweise flammt entgegen der klaren Rechtslage immer wieder die Diskussion auf, ob in gewissen zugespitzten ­Ausnahmesituationen Folter nicht doch für zulässig erklärt werden sollte, so etwa bei dem Frankfurter Kindesentführungsfall. Das ist schlichtes und vordemokratisches Denken. Mal abgesehen von der klaren Rechtslage: Unter Folter werden erwiesenermaßen keine wahren Informationen herausgepresst.

Ich befürchte, der Kampf gegen Folter wird uns ewig begleiten. Umso wichtiger, positive Vorbilder zu setzen, umso bitterer, dass die Praxis des größten und mächtigsten westlichen Landes die Autorität und Wirkmacht der Menschenrechte untergräbt.