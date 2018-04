Die Juristin Zeynep Sümer gehört dem Vorstand des Zentrums für Migranten und interkulturelle Studien (ZIS) an. (fotos: Roland Scheitz)

Als Zeynep Sümer aus der Türkei nach Deutschland kam, sollte es für fünf Jahre sein. Daraus wurden zehn Jahre, dann 15, dann 20, und nun weiß sie: „Ich werde nicht mehr zurückgehen.“ Die Juristin ist schon lange in Bremen angekommen. Sie ist Vorstandsmitglied der Seniorenvertretung der Stadtgemeinde Bremen und Mitglied des Vorstands des Zentrums für Migranten und interkulturelle Studien (ZIS). Am Mittwoch, 4. April, wird sie um 17 Uhr in der Zentralbibliothek am Wall über die Lebensleistung der ersten Generation der "Gastarbeiter" und "Gastarbeiterinnen" sprechen.

"Mitmischen" ist das Motto des Projektes. Veranstalter ist das „Zentrum für Migranten und interkulturelle Studien“, das ZIS mit Sitz in Gröpelingen, in Zusammenarbeit mit der Stadtbibliothek. Der Vorsitzende des Zentrums, Ali Eliş, engagiert sich seit Langem dafür, dass Migranten gleichberechtigt wahrgenommen werden. Auch die Sozialwissenschaftlerin Gudrun Münchmeyer-Eliş, die Geschäftsführerin des ZIS, wird am 4. April einen Vortrag halten. Im Anschluss sollen Migranten und Migrantinnen der ersten Generation zu Wort und mit dem Publikum ins Gespräch kommen.

Ausgangspunkte für das Projekt waren folgende Überlegungen: In der öffentlichen Diskussion über Zuwanderung geht es in den vergangenen Jahren hauptsächlich um Flucht und Integration. Damit wird die Lebensleistung derjenigen, die schon seit Jahrzehnten in Deutschland leben, weiter in den Hintergrund gerückt. Dabei haben sie eine Menge zu sagen, und viele von ihnen möchten besser wahrgenommen werden. In dem Projekt bieten sie an, ihre Erfahrungen mit Menschen aller Generationen zu teilen, ob sie nun gerade erst zugewandert oder in Deutschland aufgewachsen sind. Zahlreiche ehemalige "Gastarbeiter" sind inzwischen Rentner oder kommen gerade ins Rentenalter.

Viele von ihnen haben weniger verdient oder waren nicht so lange in Deutschland berufstätig wie ihre deutschen Kolleginnen und Kollegen. Im Ergebnis sind ihre Renten niedriger, ist für sie auch die gesellschaftliche Teilhabe schwieriger. Viele ziehen sich im Alter zurück und wissen nicht so recht, wo sie hingehören. Auch einige von denen, die häufig in die alte Heimat gefahren sind, dort Urlaub gemacht und versucht haben, ihre Kontakte zu pflegen, berichten von einer gewissen Entfremdung.

Gespräche mit alten Freunden werden schwieriger, weil man sehr unterschiedliche Leben lebt und immer weniger Gesprächsstoff hat. Die meisten Zuwanderer, die Jahrzehnte in Deutschland gelebt haben, haben hier Familien gegründet, haben Freunde gewonnen und wohnen in Nachbarschaften, in denen sie sich wohlfühlen. Früher hatten viele verfügt, falls sie in Deutschland stürben, möge ihr Leichnam in die alte Heimat überführt werden. Das hat sich geändert. Auch Zeynep Sümer sagt: „Ich möchte in Bremen beerdigt werden, denn hier sind meine Kinder und meine Freunde.“

Es gibt in Bremen bereits einige Angebote für ältere Migrantinnen und Migranten, interkulturelle Gesprächskreise oder ebensolche Wohngruppen etwa des betreuten Wohnens. Das funktioniere ziemlich gut, ist im ZIS zu hören. Gelegentlich gebe es Probleme mit unterschiedlichen, auch religiös begründeten Essgewohnheiten. Manche Träger haben Probleme damit, die unterschiedlichen Ernährungsregeln der verschiedenen Kulturen zu respektieren, etwa Speisen mit Schweinefleisch von anderen Speisen zu trennen. Mit ein wenig gutem Willen findet sich eine Lösung – zum Beispiel, indem mehrere Kühlschränke und Kochgeschirre angeschafft werden. Das ZIS setzt sich seit 1981 für die Förderung und Integration von Migrantinnen und Migranten ein, etwa mit Integrationskursen und mit Projekten wie "Mit neuen Nachbarn im Dialog", "Alt ist nicht gleich alt", der Kontaktstelle Köprü (Brücke), "Gemeinsam älter werden", interkulturellen Veranstaltungen und der Migrationsgeschichtswerkstatt.

Hatice Turan vom Projekt „Alt ist nicht gleich alt“ lädt dazu ein, sich in die Gruppe einzubringen. Zum Beispiel durch freiwilliges Engagement in der interkulturellen Arbeit. Ein Projekt ist das virtuelle Migrationsmuseum, in dem Migrantinnen und Migranten der ersten Stunde von ihren Erfahrungen berichten.

Zur Sache

Migrationsgeschichte

Das Hafenmuseum im Speicher XI in der Überseestadt hat im Mai 2017 einen "Erinnerungsort Migration" als Dauerausstellung eröffnet und damit einen Wunsch des ZIS geteilt: das zu würdigen, was Arbeiter aus der Türkei, aus Portugal, Italien und Griechenland geleistet haben. Unter anderem hat Ennio Chiarilli, der italienische Lebensmittelhändler aus der Humboldtstraße, seine Geschichte beigesteuert. Die einstündige Führung "Hafen international!" gibt es am Donnerstag, 31. Mai, um 18 Uhr wieder: "Wer hat am Überseehafen mitgebaut?", wird dann gefragt. "Wieso gab es nahe dem Hafen ein Wohngebiet, das ,Polenviertel' hieß? Türkische und deutsche Werftarbeiter haben gemeinsam gegen die Schließung der A.G. Weser protestiert – und was haben portugiesische Arbeiter im Hafen gemacht?" Anmeldungen sind bereits jetzt unter 303 82 79 möglich. Die Teilnahme kostet sieben Euro, ermäßigt fünf.