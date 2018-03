Konrad Elmshäuser, der Leiter des Staatsarchivs Bremen, bietet am Tag der Archive wieder Führungen durchs Archiv an. (Christina Kuhaupt)

Als der Rudolf-Hilferding-Platz noch nicht Rudolf-Hilferding-Platz hieß, mussten jüdische Bremerinnen und Bremer dort vorstellig werden, wenn sie Deutschland verlassen wollten. Die Beamten der Devisenstelle überprüften die Eigentumsverhältnisse der Auswanderer. Was in den Jahren 1936 bis 1942 im Haus des Reichs vor sich ging, haben Finanzanwärterinnen und -anwärter recherchiert. Ihr Geschichtsprojekt „Die Devisenstelle im Haus des Reichs. Zur ,Sicherung‘ jüdischen Vermögens durch die Bremer Finanzverwaltung“ stellen sie am Montag, 5. März, um 18 Uhr in einer szenischen Lesung in Raum 208 vor.

Kritische Auseinandersetzung mit der NS-Geschichte der eigenen Behörde ist in Bremen nicht nur möglich, sondern erwünscht. Die Anwärterinnen und Anwärter haben an der Akademie für Finanzen und Steuerrecht Hamburg an ihrem Projekt gearbeitet: Wie haben die Nazis die Enteignung sogenannter „unerwünschter Personen“ für legal erklärt? Was bedeutete das für die Betroffenen? Unter Anleitung von Gundula Rentrop, der Projektbeauftragten der Finanzbehörde, haben sie Fachliteratur und Originaldokumente im Staatsarchiv gesichtet und aufbereitet. Wie wenig die ohnehin schon Ausgeplünderten von ihrer restlichen Habe mit ins Ausland nehmen konnten, haben sie an einzelnen Akten nachgeprüft. „Raub von Amts wegen“ heißt nicht von ungefähr das von Jaromír Balcar herausgegebene Buch „zur Rolle von Verwaltung, Wirtschaft und Öffentlichkeit bei der Enteignung und Entschädigung der Juden in Bremen“.

Wer an der Lesung teilnehmen will, sollte sich anmelden, entweder unter 36 19 04 17 oder per E-Mail an auspluendern-und-verwalten@finanzen.bremen.de. Der Eintritt ist frei. Bis 18 Uhr ist der Eingang Rudolf-Hilferding-Platz offen, danach der an der Pforte Auf dem Rövekamp. Ein Personalausweis ist bereitzuhalten. Über Archivarbeit kann man sich darüber hinaus, wie berichtet, am Tag der Archive, Sonnabend, 3. März, von 10 bis 17 Uhr im Staatsarchiv am Fedelhören, Ecke Kennedyplatz, informieren. Ab 11 Uhr gibt es stündlich Führungen durch das Haus. Angehende Fachangestellte für Medien- und Informationsdienste haben eine Ausstellung über Olga Irén Fröhlich und ein spezielles Programm für Kinder zusammengestellt.