Müssen sich mit dem Erwachsenwerden auseinandersetzen: die jugendlichen Akteure des Wedekind-Stücks „Frühlings Erwachen.“ (Walter Gerbracht)

Altstadt. „Manchmal, da will ich nicht alt werden!“, sagt Moritz, doch das Älterwerden kann auch er nicht verhindern: Und so träumt er davon, Taucher zu werden. „Findest du nicht auch, dass wir viel zu viel Spaß haben?“, fragt Melchior, der bereits die Gedankenwelt der Erwachsenen verinnerlicht hat. Und Moritz sagt: „Das Leben hat mir die kalte Schulter gezeigt. Das Leben ist Geschmackssache“, und verkündet: „Das Leben schmeckt mir nicht.“

„Eine Kindertragödie“ nennt Frank Wedekind sein 1891 erschienenes Theaterstück „Frühlings Erwachen“, das die Liebe, die Nöte und das gefühlte Unverständnis der Erwachsenen thematisiert. Themen, die damals aktuell waren und die auch heute noch aktuell sind. Denn Pubertät macht häufig keinen Spaß, nur vergessen die Erwachsenen das allzu oft. Am Sonnabend, 1. September, erinnert das Theater 11 in der Faulenstraße an diese Nöte der Pubertät und zeigt um 20 Uhr „Frühlingserwachen“ frei nach Wedekind in einer aktualisierten Form. Insgesamt vier Mal wird das Stück in den kommenden zwei Monaten noch aufgeführt werden.

„Es gab das Gefühl, dass das Original ein wenig altbacken sei, da haben wir eigene Aktualisierungen und neu geschriebene Szenen als Grundlage genommen“, erzählt Regisseur Ralf Siebelt, der mit zehn Jugendlichen an der Aufführung arbeitet. „Nun haben wir das Stück so übersetzt, dass es für heute 14-Jährige passt, doch die Figuren sind die gleichen.“ Außerdem seien ein paar Szenen dazugeschrieben worden, allein schon deshalb, weil es im Original nur acht Jugendliche sind.

„Wie geht man mit dem Erwachsenwerden um, wie mit Liebe, mit Homosexualität, das sind ja auch heute die Probleme der 14- und 15-Jährigen“, sagt Siebelt. Dazu gehört auch eine ungewollte Schwangerschaft. Im Stück ist Wendla deshalb verzweifelt. Doch Hilfe und Vertraulichkeit erhält sie nicht, die Mutter wird übermächtig und omnipräsent durch gleich fünf Mütter verkörpert, die gleichzeitig auf sie einreden. „Streit mit Eltern hatte schon jeder, doch schwanger war noch keiner von uns“, sagt die 15-jährige Leonie aus Huchting. Wobei Homosexualität im Freundeskreis auch schon mal Thema sei, wirft Ismael, 16 Jahre alt und aus der Neustadt, ein.

Zwischen 13 bis 19 Jahre alt sind die Akteure, die bereits in anderen Theater 11-Produktionen Erfahrungen sammeln konnten. Doch dieses Stück stellt auch für sie eine Herausforderung dar. „Ein paar Mal haben wir auch geweint“, erzählen die Jugendlichen, die aber trotz des emotional anrührenden Stoffs vor allem das Positive an der Inszenierung hervorheben: „Dass wir selber bestimmen können, was wir sagen und Vorschläge machen können“, findet etwa die 15 Jahre alte Evelyn aus Tenever gut, „dass wir das Theater um 180 Grad gedreht und die Bar zum Spielraum gemacht haben“ gefällt dem 16-jährigen David aus der Vahr.

Neben den neu hinzugefügten Szenen ist auch die Musik selbst komponiert und im Laufe der Proben entstanden. Wenn Ismael nicht auf der Bühne seine Rolle spielt, erzeugt er durch Loops und verschiedene Effekte vom Pedalboard auf seiner Gitarre sphärische Klänge, die das Geschehen auf der Bühne untermalen. „Aus dem Bauch heraus ist die Musik entstanden“, sagt Ismael dazu.

Die Emotionen und Gefühle, die dieses Stück von Wedekind erzeugt und transportiert, sind zwar auch Bauchgefühle, ihre bühnentaugliche Umsetzung ist jedoch keineswegs aus dem Bauch heraus entstanden: „Man kennt die Probleme“, sagt die 13-jährige Alison aus Horn und das gefällt ihr. Und ihr gefällt auch: „Dass wir ein Stück für Jugendliche in unserem Alter machen. Kein Märchen, sondern dass man das spielen kann, was man selber ist.“

Weitere Informationen

Das Stück „Frühlings Erwachen“ frei nach Frank Wedekind wird am Sonnabend,

1. September, um 20 Uhr im Theater 11, Faulenstraße 44-46, als Premiere aufgeführt. Weitere Vorstellungen gibt es am Sonntag, 2. September, und am Sonntag, 16. September, jeweils um 18 Uhr, sowie am Freitag, 14. September, um 20 Uhr. Eine Eintrittskarte kostet 15 Euro,

ermäßigt acht Euro. Weitere Informationen können auf der Website www.theater11.de

abgerufen werden.