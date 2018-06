Christoph Brech hinter seiner Verfilmung von Richard Strauss' "Alpensinfonie". "Das Leben ist ein Tanz auf dem Seil", sagt er. (Wolfgang Pulfer)

Die zweite Etage der Museen Böttcherstraße ist in geheimnisvolles Dunkel getaucht, das nur vom gleißenden Licht unterbrochen wird, das durch die Rotonde von Glasbausteinen strömt, die in den Boden eingelassen ist. Dann heißt es "Vorhang auf" für das 15-minütige Video, das Christoph Brech auf der musikalischen Folie der "Alpensinfonie" von Richard Strauss gedreht hat. Auf eine realistische Szenerie mit majestätischen, verschneiten Berggipfeln, saftigen Almwiesen und Kuhglockengeläut hatte er nun wirklich keine Lust. "Das wäre ein Rückschritt gewesen. Denn diese Komposition ist viel mehr als nur ein Alpenklischee", betont er. Stattdessen entschied er sich für die Auftragsarbeit, die ihm aus Wiesbaden angetragen worden war, für die Darstellung eines Künstlerlebens.

Richard Strauss lässt seine sinfonische Dichtung, zu der er sich durch Friedrich Nietzsches "Antichrist" inspirieren ließ, in der Nacht beginnen und auch wieder enden, Aufstieg und Abstieg ähneln dem Verlauf eines Lebens. Christoph Brech, der eigens zu einem Künstlergespräch nach Bremen gekommen ist, sieht das so: "Das Leben, ein Seiltanz" und genauso hat er die "Alpensinfonie" verfilmt, er erzählt in metaphorischen Bildern die Geschichte eines Seiltänzers, von jungen Jahren bis ins hohe Alter. "Der Anfang birgt ja immer auch das Ende in sich wie die Geburt schon den Tod", betont einer der bekanntesten deutschen Medien- und Film-Künstler, der mit seiner Ausstellung "Dämmerung" bis zum 16. September bereits der dritte Sommergast in den Museen Böttcherstraße ist. Christoph Brech hat faszinierende Geschichten zu erzählen. Trotz vieler Konkurrenzangebote an diesem Wochenende, draußen im Sonnenschein lockt das Straßenzirkus-Festival "La Strada", haben sich viele Neugierige in die Museen Böttcherstraße begeben, um ihm gebannt zu lauschen.

Wie dieser tragischen Romeo- und Julia-Geschichte, die in unmittelbarem Zusammenhang mit der Entstehung der "Alpensinfonie" steht: Strauss hat das Werk, das zunächst den Titel "Antichrist" trug, nicht nur als Hommage an Friedrich Nietzsche komponiert, sondern auch als klingendes Denkmal für den befreundeten Maler Karl Stauffer-Bern. Der Schweizer war im 19. Jahrhundert ein begehrter Porträtmaler und er war ein begeisterter Bergsteiger. Nach dem tragischen Ausgang einer amour fou mit Lydia Welti-Escher, Tochter des steinreichen Industriemagnaten Alfred Escher und Schwiegertochter des Bundesrates Emil Welti, wurde Karl Stauffer-Bern gesellschaftlich verfemt. Der psychisch angeschlagene Maler und seine Geliebte gingen 1891 in kurzem Abstand im Alter von nur 33 Jahren in den Freitod: "Das Leben, ein Seiltanz". Und Brech fügt hinzu: "Der wahre Künstler, der ja per se immer absturzgefährdet ist, so wie es auch Nietzsche war, ist immer auch ein Seiltänzer". Richard Strauss begann 1900, im Todesjahr des Philosophen, seine "Alpensinfonie" zu komponieren.

Gebannt lauscht Brechs Ausführungen auch Familie Jäger aus Neumünster. "Wir haben von unseren Söhnen Malte und Lennart aus besonderem Anlass einen Kulturtag geschenkt bekommen", freuen sich Margrid und Ingo Jäger. Lennart studiert in Bremen Politikwissenschaft und Malte ist Student in Vechta. "Wir waren schon in der Kunsthalle und bei 'La Strada'", erzählt Margrid Jäger. Das Künstlergespräch hat uns sehr gut gefallen. Christoph Brech ist doch wirklich sehr eloquent. Und es ist toll, wenn man mit den Kunstwerken nicht allein gelassen wird, sondern solche schlüssigen, vielfältigen Erläuterungen erhält. Es ist fast schon ein philosphischer Ansatz, dass er die Alpensinfonie in Beziehung zu einem Artistenleben setzt". Insgesamt drei Video-Filme sowie eine Video-Installation des Sommergastes sind in der zweiten Etage des Paula Modersohn-Becker-Museums zu sehen. In einem kann das Publikum durch die leidenschaftlichen und kraftvollen Bewegungen des Dirigenten der Musik von Richard Wagners Ring Tetralogie-Finale "Die Götterdämmerung" nachspüren, obwohl kein Ton zu hören ist. Christoph Brech hat den Dirigenten aus 25 Metern Höhe in der Bayerischen Staatsoper gefilmt. "Durch das Schattenspiel der Hände mit dem Taktstock über der Partitur, das wie ein stilisierter Scherenschnitt wirkt, entsteht dabei der Zauber der musikalischen Interpretation", erläutert er. Und zuweilen kann man sogar einen Blick auf die blitzblank polierten Lackschuhe des Maestro erhaschen.

Durch das Ludwig Roselius Museum wabern indes Melodiefetzen aus dem "Adagietto" aus Gustav Mahlers 5. Sinfonie, berühmt geworden als Soundtrack zu Luchino Viscontis Verfilmung von Thomas Manns "Tod in Venedig". Je tiefenschärfer das zugehörige, anfangs verwischte Videobild wird, desto mehr verdichtet sich das Klangbild und wird schließlich vollends erkennbar. In einem raffinierten, filmischen Verfahren hat Christoph Brech in der "Dämmerung", so auch der Titel der Ausstellung, in der blauen oder vielmehr violetten Stunde eine Brücke über den Arno in Florenz aufgenommen, die sich mit fortschreitender Zeit immer mehr leert. Das Videobild hat der Künstler für seine Aufnahme um 180 Grad gedreht. Zu sehen ist die Reflexion einer Brücke im Wasser. Es dauert ein Weilchen, bis beim Publikum der Groschen fällt. "Ich überlege immer noch!", räumt eine Teilnehmerin der Führung ein und fügt hinzu: "Je größer die Irritation ist, umso länger bleibt man an einem Werk hängen". "Verstehen Sie es?" fragt Christoph Brech und fügt hinzu: "Sagen Sie einfach ja!" Panta rhei, "alles fließt!" Panta rhei, auch der Lebensstrom fließt dahin und in Anlehnung an das Ausstellungsmotto ließe sich hinzufügen: "Sic transit gloria mundi" - aller Glanz auf Erden ist vergänglich. Der metaphorische Titel des Werkes spricht für sich: "Il ponte", die Brücke, die sich auch als Übergang vom Leben zum Tod interpretieren ließe. Kirsten Kirchner, die ebenfalls an der Führung teilnimmt, und die gerade die Lichtskulpturen von James Turrell im Jüdischen Museum in Berlin bewundert hat, gebührt das Schluss-Wort: "Ich kenne und schätze die Museen Böttcherstraße. Aber durch diesen Dialog mit der zeitgenössischen Kunst nehme ich die Werke, die hier immer ihren Platz haben noch einmal ganz anders wahr. Das ist eine unglaubliche Bereicherung!"

Die Ausstellung "Dämmerung" in den Museen Böttcherstraße, Böttcherstraße 6-10, ist dienstags bis sonntags von 11 bis 18 Uhr geöffnet. Der Eintritt kostet acht Euro für Erwachsene (ermäßigt sechs Euro). Kinder bis einschließlich 17 Jahre haben freien Eintritt.