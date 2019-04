Spontanität ist gefragt beim Zusammenspiel des Blaumeier-Theaterensembles mit der Bläsergruppe Les Grooms aus Frankreich. (Roland Scheitz)

Eine junge Frau stellt sich auf ein weißes Podest und singt die Vokale A, I und O. Ihre Töne versetzen zwei Leute hinter ihr spontan in Stimmung: Sie beginnen zu summen und zu gackern, ihnen fallen alle möglichen Laute ein, mit denen sie den Gesang der Frau improvisiert begleiten. Mit solchen klanglich-dramatischen Miniaturen arbeitet das Improtheater „Ein Fuß im Saxophon No. 4“, das vom Theaterensemble von Blaumeier gemeinsam mit sieben Musikern der Bläsergruppe Les Grooms aus Frankreich aufgeführt wird. Damit ist es die vierte und letzte Begegnung der Schauspieler mit Les Grooms, bei der aus miniaturartigen Szenen eine improvisierte Collage entsteht.

In der vierten Folge von „Ein Fuß im Saxophon“ kommt noch einmal alles zusammen, was in den ersten drei Aufführungen im Mittelpunkt stand: Klänge aus dem ersten Teil, Alltagsgegenstände aus dem zweiten Teil, und im dritten Teil dienten Kostümteile, Papierobjekte oder Papprollen als Quellen der Inspiration. Begegnungen zwischen Menschen, gemeinsame Momente der Stille, Malerei mit Lauten und Ausbrüche von Gefühlen, die niemand vorhersagen konnte, setzen die Theatercollage zusammen.

Beim Improtheater ist alles locker und frei, hier sind nur bestimmte Spielregeln vorgegeben, das Stück selbst hat weder roten Faden noch Story. Die Improvisation lebt davon, dass keine Dialoge geschrieben werden, die dramatische Handlung ist nicht vorbestimmt, sondern frei gestaltet. In manchen Varianten des Improtheaters macht auch das Publikum Vorschläge, was gespielt werden soll. Improtheater vertraut darauf, dass in jedem Menschen erzählerische Spontaneität steckt. „Wir haben uns mit Les Grooms gut verstanden und wollten unbedingt etwas gemeinsam machen“, sagt Barbara Weste, die als Regisseurin das Stück zusammen mit Imke Burma konzipiert hat. „Les Groom macht eigentlich Straßentheater, aber wir haben angefangen, gemeinsam zu experimentieren. Und so entstanden nach und nach vier Varianten des Stücks“, sagt sie.

Zum ersten Mal Improtheater

Das Blaumeier-Ensemble, in dem sich Behinderte und Nicht-Behinderte regelmäßig in Walle zum Theaterspielen treffen, führt zum ersten Mal Improtheater auf, vorher gab es nur Stücke mit vorgeschriebenen Rollen und Texten – bei „Ein Fuß im Saxophon No. 4“ ist nun auf einmal alles anders: „Die Mitspieler müssen zum Beispiel spontan etwas singen“, sagt Imke Burma. Weil außer wenigen Regeln nichts festgelegt ist, wird auch jede der drei Aufführungen von „Ein Fuß im Saxophon No. 4“ etwas anders sein. „Im Mittelpunkt steht die Lust zu erleben, wie Dinge entstehen“, sagt Barbara Weste, „doch das spontane und flexible Handeln auf der Bühne braucht Training wie beim Fußball. Sogar die stillen Momente muss man üben.“

In dem schwarz gehaltenen Raum der Schaulust-Bühne sind nur die Möbelstücke weiß gestrichen. Die Kleidung der Akteure ist darauf abgestimmt: Alle tragen schwarze Hosen und weiße Hemden. Die einzelnen Szenen werden jeweils von Personengruppen gespielt: Sie trotten diagonal durch den dunklen Raum, geben klagende oder jammernde Laute von sich oder erheben plötzlich schwungvoll die Arme, als würden sie sich im Fußballstadion in eine La-Ola-Welle einklinken wollen. Mit vorgestreckten Händen machen sie pantomimische Bewegungen, schütteln sich ekstatisch, bleiben aber stumm, um am Ende der kleinen Szene mit einem gemeinsamen Ruf zu enden.

Wer Ansprüche an Handlung und dramatische Spannungsbögen über Bord wirft und sich auf spontane Regungen einlässt, kommt bei diesem Improtheater ganz auf seine Kosten. „Man lernt, dem Moment zu vertrauen und zu gucken, was da kommt“, sagt Weste.

Weitere Informationen

Das Improtheater „Ein Fuß im Saxophon No. 4 – Blaumeier macht Theater mit Les Groom“ wird am Freitag, 5. April, Sonnabend, 6. April, jeweils um 19.30 Uhr, und am Sonntag, 7. April, um 18 Uhr in der Schaulust am Güterbahnhof, Beim Handelsmuseum 9, aufgeführt. Die Karten kosten 18 Euro, ermäßigt neun Euro, und lassen sich beim Blaumeier-Atelier unter Telefon 8 35 06 66 sowie bei den Nordwest-Ticket- Vorverkaufsstellen reservieren.