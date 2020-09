Bahnhofsvorstadt. „Wenn wir die Vergangenheit verdrängen, treffen wir die falschen Entscheidungen für Gegenwart und Zukunft“, sagt Kirsten Kappert-Gonther (Grüne), die seit 2017 Abgeordnete im Bundestag ist. Passend zu diesem Thema hatte sie die Journalistin und Buchautorin Sabine Bode in die Schaulust am Güterbahnhof eingeladen, die dort aus ihrem Buch „Kriegsenkel“ las.

Sabine Bode hat bereits mehrere Bücher publiziert, die sich mit seelischen Kriegsfolgen befassen – insbesondere auch generationenübergreifend – und deren Verkaufserfolge für das große Interesse an diesem Thema spricht. Im Mittelpunkt ihrer Recherchen, bei denen sie Betroffene befragte, standen zunächst Erwachsene, die als Kinder den Zweiten Weltkrieg erleben mussten.

Nazidiktatur, Bomben, Tod, Hunger, Armut und häufig auch Flucht oder Vertreibung haben bei vielen der Interviewten tief sitzende Traumatisierungen hinterlassen. In ihrem Buch „Kriegsenkel“ steht die Folgegeneration im Mittelpunkt: Nämlich wiederum die Kinder der Menschen, die im Zweiten Weltkrieg noch Kinder waren. Die zentrale Frage dabei: Wie weit wirkt das Erlebte der Eltern bei den Kindern nach?

Als das Buch von Sabine Bode im Jahre 2009 erschien, sei der Ausdruck „Kriegsenkel“ noch ein unbekannter Begriff gewesen, sagt die Autorin – zu ihnen gehören überwiegend Menschen der 1960er- und 1970er-Jahrgänge, die sich selbst diesen Namen gaben. „Meine Eltern waren beide Nazis“, sagt die 1947 geborene Autorin, die sich Zeit ihres Lebens für Themen interessiert hat, für die sich eigentlich niemand interessiere, wie sie sagt. Dies gelte auch für die seelischen Folgen von Kriegserlebnissen: Es war damals kaum bekannt, was der Krieg in den Menschen eigentlich angerichtet hat und wie dies bis in die Psyche der Kinder der Betroffenen wirkt.

„Spannungen, Misstrauen und Geheimnisse liegen unter einer dünnen Decke“, habe ein Teilnehmer eines Seminars im Jahre 1990 gesagt – dieser Satz sei für sie wie eine Initiation gewesen. Im Jahre 1995 begann sie mit den Recherchen zu Kriegsfolgen und kam zu dem Ergebnis: „Acht bis zehn Prozent der Menschen, die den Krieg erlebt hatten, litten unter posttraumatischen Belastungen.“ Bei vielen herrschten zudem Angst vor Veränderungen und Schwarz-weiß-Denken vor und ihre emotionalen Beziehungen seien extrem unterkühlt – was ihre Kinder hautnah erlebten mussten, die von ihren Eltern wenig Empathie und Wärme erfuhren. Manche Eltern, die den Krieg erlebten, hatten jedoch gar nicht das Gefühl, etwas Besonderes erfahren zu haben und verdrängten die schrecklichen Erlebnisse. „Viele überlebten, indem sie sich selbst betäubten, und von ihnen ging etwas ‚Unlebendiges’ aus“, sagt Sabine Bode.

In ihrem Buch „Kriegsenkel“ kommen ausführlich die Kinder der Kriegskinder zu Wort, die unter völlig anderen Verhältnissen, in Frieden und Wohlstand, aufgewachsen sind. Doch sie bekamen die Last der Vergangenheit in ihren Eltern zu spüren: Viele klagten über deren verbohrte Sichtweisen, über ein extremes Sicherheitsbedürfnis und gänzliches Desinteresse an Neuem. „Kinder berichteten, dass sie sich nie von ihren Eltern abgenabelt haben, und sich von ihnen gesteuert fühlten“, sagt Bode. Hinzu komme bei vielen dieser Kriegsenkel eine generelle Lebensverunsicherung: „Sie wissen nicht, wer sie sind und wohin sie wollen, sie haben eine diffuse Angst vor der Zukunft, und viele blieben auch kinderlos“, sagt Sabine Bode, die in dem Buch zahlreiche Fallbeispiele von Kriegesenkeln herausgreift. Darunter auch von denen, deren Eltern Flüchtlinge oder Vertriebene waren. „Die Kriegsenkel machten mir gegenüber deutlich, wie stark Mutter und Vater, ehemalige Flüchtlingskinder, durch Vertreibung und durch den Neubeginn in einer größtenteils feindseligen Umgebung Zeit ihres Lebens belastet blieben. Ich erfuhr von Misstrauen, und dass sie nicht aufhörten, sich über die Zukunft existenzielle Sorgen zu machen, auch dann, wenn sie ein gutes Auskommen hatten und gegen jedes Missgeschick versichert waren“, schreibt Bode in ihrem Buch.

Besonders groß sei die Verunsicherung in der ehemaligen DDR gewesen. „Mit dem Fall der Mauer wurde der älteren Generation zum zweiten Mal der Boden unter den Füßen weggezogen“, sagt die Autorin. „Viele sehen sich als Opfer und fühlen sich als Zukurzgekommene – und die AfD stößt in diese Angstwelt hinein.“ So sei es auch nicht weiter verwunderlich, dass sich die AfD in Ostdeutschland zu einem großen Teil aus Kriegsenkeln rekrutiere.

Als im Jahre 2013 im ZDF der Dreiteiler „Unsere Mütter, unsere Väter“ ausgestrahlt wurde, befassten sich viele Zuschauer mit dem Leben ihrer Großeltern, so Bode. „Der Nebel lichtet sich, viele beschäftigen sich mit diesen Familiengeheimnissen.“

Weitere Informationen

Das Buch „Kriegsenkel: Die Erben der vergessenen Generation“ ist 2019 in der 27. Auflage als Taschenbuch bei Klett-Cotta erschienen, hat 319 Seiten und kostet 9, 95 Euro.